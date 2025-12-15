Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Ответы на вопросы (15.12). Протоиерей Андрей Ткачёв

Переслано от: Протоиерей Андрей Ткачев

Комментарий редакции

В данной беседе протоиерей Андрей Ткачёв отвечает на ряд актуальных вопросов, касающихся церковной традиции, толкования Писания и внутренней жизни верующего человека. Диалог строится на осмыслении конкретных библейских сюжетов, молитвенных практик и экзистенциальных вызовов, с которыми сталкивается современный человек. Приведём основные идеи и проанализируем их более глубоко — с междисциплинарным и прагматическим акцентом.

---

Ключевые тезисы


1. Тема Лота, Содома и гибели городов
- Описывается феномен чужеродности в порочном обществе и легитимация зла, когда оно становится не только массовой практикой, но и идеологией.
- Акцентируется мысль: многие погибают не за “активный” грех, а из-за неспособности довериться Предостережению (пример — зятья Лота, считавшие предупреждения шуткой).
- Проводится параллель между смехотворством, инфантильным восприятием зла (культура “шутки”) и катастрофическими последствиями пренебрежения истиной (пример Киркегора — клоун, предупреждающий о пожаре).
- Осуждается идеализация прошлого или внешней “милипарадигмы” — предлагается принять реальность такой, какова она есть, уйдя от искажённых образов.

2. Смысл крестного знамения и практики в богослужении
- Крест рассматривается как сакраментальный жест, обладающий защитной и отделяющей функцией (отграничение поклонения только Богу).
- Отмечается отсутствие жёсткого, уставного регулирования в современной практике — индивидуализация духовной жизни признаётся необходимостью и свободой.
- Истинность молитвы заключается в соответствии произносимому и внешним обстоятельствам (важен внутренний реализм; избегание номинализма и “автоматизма” в религиозных действиях).

3. О благости Христа (“Что ты называешь Меня благим?”)
- Христос отвергает внешнюю, формальную лесть: “благ” есть только Бог, и применять это слово ко всем подряд — неправомерно.
- Смысл высказывания раскрывается через различие между обращением к Учителю как “раввину” и признанием в Нём Божества.
- Подчёркивается надёжность и критичность в словах: не стоит использовать возвышенные эпитеты без подлинного понимания их значения.

4. Толкование апокалиптических и личных катастроф
- Внимание с “глобальных апокалипсисов” смещается к личной смерти как важнейшему экзистенциальному событию.
- Апокалипсис не даёт полной определённости — символизм открывает больше вопросов, чем ответов, и требует не догматического толкования, а трезвого взгляда на свою конечность.
- Переживание кризисов (болезнь, внезапная угроза смерти) резко меняет внутреннюю иерархию ценностей, делая мелочи и внешние суждения обесцененными (аналог футбольного тренера, утратившего интерес к футболу на смертном одре).

5. О молитве и индивидуальном подходе
- Текст молитвы должен отражать личные особенности (пол, возраст, ситуацию). Здесь проявляется гибкость и живое отношение к вере: ритуал — не догма, а форма передачи личного смысла и обращения к Богу.
- Молитва за некрещёных сродников: формально Церковь не допускает поминовения в записках, но никто не запретит человеку молиться своими словами — ценится не форма, а глубина внутреннего чувства и милосердие.

6. О свободе и осуждении
- Внешнее осуждение может быть справедливым (в юридическом, общественном или понятийном смысле), но призывается избегать узурпации функции высшего Судии, особенно в отношении судьбы души.
- Главный вопрос — не нарушать внутривидовые границы и не абсолютизировать своё право на определение путей иных.

---

Глубинный анализ


Очевиден мотив стремления к осознанности — не путая форму и сущность. Истина, по Ткачёву, часто находится между буквальным и символическим, личным и историческим, между страхом и свободой. Например, когда он говорит о необходимости молиться “женским” языком, если ты женщина, он как будто иллюстрирует известное в лингвистике и программировании требование к адекватности входных данных: обработка смысла невозможна без правильной структуры входа.

С точки зрения психологии, его совет не принимать всерьёз любую массовую “культуру смеха”, находить личную точку контакта с истиной и не ждать спасения от глобальных схем — это позиция здоровой субъектности, спасительный отказ от “бегства в толпу” или идеализированный порядок.

Богословский уровень размышлений указывает на тесное переплетение мистического (Второе Пришествие, апокалипсис) с бытовым (моя смерть, частная боль) и советует не жить иллюзиями — ни внешне историческими, ни внутренне религиозными. В этом угадывается связь с идеями экзистенциализма (Бергсон, Киркегор), психологии кризиса (Виктор Франкл) и даже с материалистическим взглядом: невозможно надёжно предсказать внешний конец, но всегда есть точка отсчёта в персональном опыте.

Ведь логика “не ленитесь изменять текст молитвы под себя” — это требование аутентичности, близкое к принципам научного подхода (когда экспериментальная установка должна соответствовать предмету исследования).

Тема осуждения — тонкая грань между аналитическим мышлением (необходимостью суждения) и нравственной ответственностью (“не суди да не судим будешь”). Этот конфликт аналогичен спору между теоремами Гёделя о неполноте: всякая система, претендующая на полноту, наталкивается на пределы собственных оснований. Поэтому — “судить можно, но не абсолютизировать”.

---

Практические выводы


- Истинность и смысл церковных практик рождается не в формализме, а в живой осознанности, личном участии и соответствии жизни и слова.
- Глобальные катастрофы затмеваются личным опытом конечности, и подготовка к встрече со смертью — центральная точка веры, вне зависимости от исторических обстоятельств.
- Любая идеология — будь то культура смеха или формальный ритуал — опасна, если уводит от живого опыта, подлинной чувствительности, соприкосновения с реальностью.
- Истина многогранна: она зависит от конкретного момента, контекста, личной искренности, и всегда уклоняется от догматизма.

---

Открытый вопрос


Если истина есть не столько цель, сколько живой процесс постижения — как научиться различать свой личный “апокалипсис” от искусственно внешне навязанных страхов, и где проходит граница между полезной тревогой (о вечности) и разрушительным отрывом от настоящей жизни? Может быть, умение различать здесь и есть то духовное сокровище, которое достойно поисков?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/790e8f502c44acee876bf45b4f58fe5d/
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 32083 29815
    Svoy час назад

      Ну шо тут сказать ?
      Христианством, как и др. вероучениями, всему человечеству уготован конец света.
      Т.е. темень, тьма.
      И Страшный Суд.
      Правда, бушмены Австралии этого не знают, вероятно.
      - А их то за шо ?
      Бог ведь Сам состряпал такой несовершенный мир (-а где поглядеть на совершенный ?) ,- т.е. неча на зеркало пенять.
      На всё – Воля Божья.
      Так чего-кого тогда судить то ?
      Эта финалочка (Апокалипсис), которая выдана Иоанном под наркотой (был в “духе”), является краеугольным камнем пугалки стада в авраамических религиях.
      Т.н. эсхатология – учение (!!) о конце. Света.
      Интересно, а есть чего-нить подобное о светлом пути ВСЕХ индивидумов зоопарка на глобусе в светлое будущее ?
      А не во тьму.
      Где можно сказать : ” Не бойся, – это конец, Света.”
      П.С. Андрюха Ткачёв, твоё мракобесие приятно Сатане. Так как Господь Бог (Сатана) любит пребывать во мраке. Так в Библи канон. сказано.
      И туда всех тащит. С твоей в т.ч. помощью.

      1
      1
    • 2305 1985
      Valeriy Bondarik только что

        ,..,pRRRiveTT…

        …ОчереДНОе философское словоБЛУДие -
        …ЭТОТ ПОПяра огласил…хватило сил…
        :-( а “КТО” ему,на эти темы – ЦУ вручил…
        :-( “КТО” его НА-ЭТО – оппять УПАЛНАМОЧИЛ…
        :-( Кто,ИЗ “окормляемого-СТАДА” – это заметил…
        :-( этот Андрюшенька ОППять – “ТУМАНа” наПУСТИЛ…
        :-( он оппять – СМОГ ВНУШЕНИЯ – распространил…
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
        ЭТОТ Андрюшенька – Здравомыслие изГОНяет…
        :-( ТУМАН веры в Т.Н.”боха” – он РАСПРОСТРАНЯЕТ…
        АВРААМическим БРЕДОМ – он социУМ “окормляет”…
        *** СТРАХом в НЕсуществующего “БОХА” – он ПРИНУЖДАЕТ…
        :-) а то,что НИКАКОГО “боха” НЕТ – он прекрасно ЗНАЕТ…
        :-( ПСИ-ВИРУСом VЕРЫ – он поРАБощает = КОЛОНИЗИРУЕТ…
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        ->>> ВСЕ конфессии=”МАСТИ” – поРАБощают !
        и ВСЕ представители(ОТ конфессий)- это ЗНАЮТ !
        * В Светской Жизни – ВСЕ Народы НУЖДАЮТСЯ !
        а вот верами в Т.Н.”БОХлв” – люди поРАБощают’ся !
        *** Религии Нужно – в музеи СДАВАТЬ !
        Хватит этой ЛОЖЬЮ(вераю в Т.Н.”бохов”)- СоциУМы “окормлять” !
        …а такИХ,как ЭТОТ ПОП(“защищённый” вераю)- НА передовую ПОСЫЛАТЬ…
        (чтобы он ТАМ…”силаю-веры” – смог бойцов “вдОХновлять”…)
        …ДАВАЙте ВПЕРЁД – “ОКОРМЛЯЮЩАЯ-ратЬ”…ТАМ начни’те ВНУШАТЬ…
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        ->>> НЕ верь’те РЕЛИГИОЗНИКам ВСЕХ “мастей” – они ЛГУТ!
        (и НЕ важно,в каких ПРИКИДАХ -они “проповедуют”!)
        *** они – ОБМАНом ВНУШАЮТ – и ПРИНУЖДАЮТ!

        - “паранжи”==НИКi снимай’те И рассуждай’те…

        = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 15-12-25

