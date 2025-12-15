США столкнулись с беспрецедентным ростом внутренних цен на газ, попав в ловушку, которую сами себе и создали. Пытаясь завоевать мировой рынок СПГ, американская энергетика оказалась в зависимости от внешних ценовых шоков, что подрывает её собственную экономику. В этом видео мы разбираем, почему этот кризис был предсказуем еще 10 лет назад и как экспорт СПГ превратился из инструмента доминирования в экономическую угрозу. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00Газовая ловушка для США: КОНЕЦ газовой мечте

00:51 Почему рост цен на газ в США был предсказуем

01:31 Эпоха сланцевого газа в США: как это было

03:02 Экспорт СПГ: как Америка подключились к мировым ценам

04:22 Мировой рынок газа: миф или реальность?

06:08 Как СПГ-танкеры диктуют цены на газ по всему миру

07:16 Прогноз: новый кризис перепроизводства СПГ 2026-2028

09:31 Как формируются цены на газ: нефтяная и биржевая привязка

10:13 Энергокризис 2021: истинные причины роста цен в Европе

11:54 Как американский СПГ на самом деле повлиял на Европу

14:41 Подписка, комментарии и поддержка проекта

