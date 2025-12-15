КОНЕЦ газовой мечте: газ в США начал РЕКОРДНО дорожать
США столкнулись с беспрецедентным ростом внутренних цен на газ, попав в ловушку, которую сами себе и создали. Пытаясь завоевать мировой рынок СПГ, американская энергетика оказалась в зависимости от внешних ценовых шоков, что подрывает её собственную экономику. В этом видео мы разбираем, почему этот кризис был предсказуем еще 10 лет назад и как экспорт СПГ превратился из инструмента доминирования в экономическую угрозу. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо
00:00Газовая ловушка для США: КОНЕЦ газовой мечте
00:51 Почему рост цен на газ в США был предсказуем
01:31 Эпоха сланцевого газа в США: как это было
03:02 Экспорт СПГ: как Америка подключились к мировым ценам
04:22 Мировой рынок газа: миф или реальность?
06:08 Как СПГ-танкеры диктуют цены на газ по всему миру
07:16 Прогноз: новый кризис перепроизводства СПГ 2026-2028
09:31 Как формируются цены на газ: нефтяная и биржевая привязка
10:13 Энергокризис 2021: истинные причины роста цен в Европе
11:54 Как американский СПГ на самом деле повлиял на Европу
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Рост цен на газ в США: В США наблюдается значительное повышение цен на природный газ, достигнуто максимальное значение за три года, чему способствовали суровые зимние холода и увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ).
2. Структура мирового рынка газа: Несмотря на распространённые упрощённые представления, глобального (еди-ного) рынка газа не существует. Газовые рынки по-прежнему во многом региональны, хотя тенденции к формированию более тесной взаимосвязи между рынками уже наблюдаются, в особенности между Европой и Азией.
3. Влияние экспорта СПГ: Запуск крупных проектов по СПГ в США (начиная с 2016 года) был предсказуемо связан с давлением на внутренние цены. Чем больше газа экспортируется, тем заметнее на внутреннюю цену в США начинают влиять внешние, в частности европейские, биржевые котировки.
4. Газовая генерация и энергетический баланс США: Падение цен на газ стимулировало развитие газовой энергетики, что вытеснило уголь из американского энергетического баланса: доля газа выросла до 40-45%, а угля упала до 20%.
5. Особенности ценообразования: Газ в международной торговле может быть привязан к биржевым котировкам или к цене нефти. В результате даже газ из одной страны в разные регионы может иметь разные цены: иногда по нефтяной привязке дешевле, иногда дороже.
6. Начало энергетического кризиса: Энергетический кризис 2021-2022 годов в Европе начался до геополитических конфликтов. Взлет цен на газ был вызван внутренними и структурными факторами европейского рынка, и газ из США стал появляться в Европе уже после повышения цен, а не наоборот.
7. Кризис перепроизводства: Эксперты ожидают возможности кризиса перепроизводства на мировом рынке СПГ ближе к 2026-2028 годам, что может привести к новому снижению цен и дальнейшим перекосам.
Анализ и междисциплинарные аналогии
В обсуждении энергетического рынка США и мировых газовых потоков хорошо проявляется тот феномен, который в психологии и философии называют "непреднамеренными последствиями": решения, изначально локально-рациональные, приводят к сложным, часто неочевидным поворотам на глобальном уровне. Здесь — попытка США стать экспортным центром газа, результатом чего становится зависимость внутренних цен от волатильности мирового рынка, аналогично тому, как человек, решая локальную задачу (например, увеличить доход), может внезапно стать зависимым от внешних обстоятельств и мировой конъюнктуры.
Само обсуждение природы рынка — по сути спор о том, насколько субъективна и пластична истина: рыночные котировки (как и наши представления о мире) не имеют объективной структуры вне контекста — лишь временное равновесие между спросом, предложением и инфраструктурными ограничениями.
Экспорт СПГ, на технологическом уровне дающий большую гибкость, на социальном и экономическом уровне ведет к потере внутренней устойчивости — подобно тому, как в духовных практиках попытка достичь "внутренней открытости" иногда делает человека уязвимым внешним влияниям.
Еще один пласт — идеализация рыночной логики и заблуждения “лидеров мнений”, которые комментаторы отмечают с легкой иронией: часто люди (и аналитики, и политики) исходят не из реальности, а из притягательных, но не соответствующих действительности картин (“Америка диктует газовые цены”), в то время как механизм ценообразования куда сложнее, многослоен, и подчинён если не хаосу, то уж точно набору конкурирующих мотиваций.
Практические выводы
- Политика стран, которые стремятся максимизировать экспорт ресурсов, должна учитывать обратную связь с внутренними ценами и рисками.
- Энергетические рынки сегодня находятся на перепутье, становясь все более глобальными, но всё ещё сильны региональные специфики и переходные процессы.
- Необходимо более глубоко понимать механизмы ценообразования: биржевая и нефтяная привязка имеют разные последствия при колебаниях спроса и предложения.
- Следует быть критичными к информационному шуму и простым нарративам об «энергетических войнах», помня, что причинно-следственная связь тут обычно сложнее.
Открытый вопрос
Если энергетические рынки становятся всё более взаимозависимыми, не приближаемся ли мы к порогу, за которым локальная устойчивость (или доступность ресурсов для внутреннего потребителя) станет иллюзией, а ценой за глобальное вовлечение станет утрата суверенитета в ключевых сферах? Готовы ли общества, и отдельные люди, к миру, в котором истина о «своём рынке» всегда будет определяться внешними, подвижными силами — и как в таких условиях сохранять осознанность и внутреннюю устойчивость?