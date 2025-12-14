ВОЙНА С ЕВРОПОЙ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ: Как Британия втягивает США в Третью мировую | Константин Сивков
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official
Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/
В студии доктора военных наук Константина Сивкова — политолог Игорь Шишкин (Институт стран СНГ). Это жесткий разбор того, какое будущее уготовано Европе в новой стратегии США. Шишкин объясняет, почему проект «глобалистов» и «Зеленая повестка» потерпели крах, и зачем Вашингтон переводит Евросоюз на рельсы тотальной милитаризации и фашизации. Мы обсуждаем план подготовки большой войны с Россией на горизонте 5–6 лет, реальное состояние европейского ВПК (боеприпасы, флот) и роль Британии, которая, как и в 1945-м (операция «Немыслимое»), пытается спровоцировать глобальный конфликт чужими руками.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Введение: от Франции к Европе целиком
01:04 Кто такие «глобалисты» и что они хотели построить
03:59 Национальные элиты vs глобалисты; роль США и Востока
10:08 Почему «частные армии» не заменили государства
12:26 Гибридная война против РФ и ставка на смену элит
14:45 Трамписты, Маск/Тиль и конфликт «старых» и «новых»
18:11 «Закат Европы»: что это значит на практике
20:44 Шанс ЕС после распада СССР и как его потеряли
22:52 Как США стригут амбиции Европы (санкции, разрыв с РФ)
30:34 Зелёная повестка как несбывшийся центр влияния ЕС
33:31 Почему «зелёная» модель не полетела (Китай, силовой ресурс)
40:45 Украина как детонатор: кому выгодно продолжение
42:54 Новый доктринальный курс США: где место Европе
45:21 Центральная/Восточная Европа как мотор союза
50:44 ВПК: боеприпасы, кораблестроение, школы — узкие места
54:33 Баланс сил: ЗРК РФ, флот, что реально у ЕС
56:26 Временные рамки «фашизации» и риск провокаций
58:36 Черчилль, «Немыслимое» и уроки для сегодня
01:04:15 Сценарии: цепочка инцидентов → проливание крови
01:06:38 Финал: развилка Европы — хаос или война
#Сивков #Шишкин #Европа #США #Глобализм #СтратегияСША #ЕС #НАТО #Украина #ЗеленаяПовестка #ВПК #Геополитика
Комментарий редакции
1. Европа между глобалистами и национальными элитами:
В обсуждении подчеркивается сложная структура европейских элит. С одной стороны — «глобалисты», стремящиеся к мировому государству без границ, растворяющие идентичности, опирающиеся на старые монархические и финансовые кланы. С другой — национально ориентированные силы, которые поняли ограниченность глобалистского проекта и полагаются на государственные структуры, пытаясь обеспечить свои интересы через сохранение и усиление национальных государств.
2. США: смена элит и стратегий:
В США произошла смена элитных ориентаций — пришли силы, понимающие, что без сильных наций, прежде всего без могущественного государства, нельзя реализовать свои интересы. Обновленная доктрина США утверждает приоритет национальных государств как главных игроков мира, что противопоставляется идеям глобализма.
3. Европейский проект: амбиции и закат:
После краха СССР Европа получила шанс снова стать самостоятельной силой, реализовала проект интеграции (ЕС), мечтая стать главным выгодоприобретателем мировой системы. Были амбиции в виде зеленой повестки — усилия превратить Европу в центр технологической революции, диктующего стандарты остальному миру. Однако этот «рывок» оказался несостоятельным не в последнюю очередь из-за конкуренции с Китаем и неспособности заставить другие регионы «плясать под свою дудку».
4. Стратегический кризис Европы:
Сегодня Европа, по мнению спикеров, переживает этап реального заката — усиленные попытки стать лидером оказались провальными, а современные процессы показывают, что самостоятельная, процветающая Европа невозможна. США сознательно препятствовали экономическому возвышению ЕС, в том числе и путем разрыва российских связей.
5. Перспектива войны и «кризис выбора»:
Несмотря на упадок, Европа становится потенциально опасной из-за положения «загнанного в угол зверя»: военные возможности ЕС недостаточны для самостоятельного конфликта с Россией, отставание в оборонных технологиях и производстве огромно. Однако европейские элиты могут попытаться втянуть США в глобальное противостояние, разыграв сценарии провокаций и малых конфликтов, надеясь переломить ситуацию в свою пользу либо получить свою «долю мирового пирога» даже ценой катастрофы.
6. Социальная динамика и опасность фашизации:
Для прямой войны необходима общественная поддержка, которую можно создать через серию инцидентов и накачивание пропаганды. Фашизация европейского общества — процесс не быстрый, но возможный при наличии целенаправленного давления и внешних шоков.
7. Амбивалентность будущего:
Авторитетные военные и политологи, такие как начальник Генштаба Франции, подают антимилитаристские сигналы, но в целом нарастают риски эскалации: Европа стоит перед выбором — либо продолжительная стагнация, либо катастрофическая война, втягивающая США.
---
Вывод и философское размышление
В центре анализа — неизбежный конфликт между реальностью и идеалами: европейские элиты проигнорировали ограниченность ресурсов и собственных возможностей в стремлении стать «гегемоном», оказались в ловушке собственных амбиций и теперь ищут выход между хаосом и катастрофой. Взаимодействие разных сил (старые кланы, новые националисты, внешние центры), напоминает работу сложной нейронной сети — перекрестные связи, обратные петли, попытки перенастроить архитектуру ради выживания.
Интересна предложенная аналогия: современные идеалисты-глобалисты во многом напоминают фанатиков старых религий, игнорирующих реальные ограничения материи и общественного устройства. Национальные элиты, в свою очередь, идеализируют силу государства, как будто нация — вечная и самодостаточная конструкция.
Прагматизм диктует признание многоуровневых интересов и ограниченных ресурсов: нынешние сценарии развития Европы (и мира) — это не только результат воли избранных элит, но и следствие сложной динамики социальных настроений, технологических изменений, случайных провокаций, исторических уроков.
Философски стоит задаться вопросом: возможно ли выработать рамки политического действия, которые бы минимизировали риск «самоуничтожения» европейской цивилизации, или же вся история Европы, как и самого человечества, обречена на периодические попытки «забежать впереди реальности» — и неизбежные последующие откаты?
Насколько наши коллективные иллюзии о могуществе или безопасности становятся причинами новых катастроф? Может ли осознанное принятие ограниченности — на личном, национальном, цивилизационном уровне — стать источником настоящей мудрости и устойчивого развития, или человек всегда будет искушаем "ужасным концом", вместо длительного сложного пути баланса?