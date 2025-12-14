Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В студии доктора военных наук Константина Сивкова — политолог Игорь Шишкин (Институт стран СНГ). Это жесткий разбор того, какое будущее уготовано Европе в новой стратегии США. Шишкин объясняет, почему проект «глобалистов» и «Зеленая повестка» потерпели крах, и зачем Вашингтон переводит Евросоюз на рельсы тотальной милитаризации и фашизации. Мы обсуждаем план подготовки большой войны с Россией на горизонте 5–6 лет, реальное состояние европейского ВПК (боеприпасы, флот) и роль Британии, которая, как и в 1945-м (операция «Немыслимое»), пытается спровоцировать глобальный конфликт чужими руками.

00:00 Введение: от Франции к Европе целиком

01:04 Кто такие «глобалисты» и что они хотели построить

03:59 Национальные элиты vs глобалисты; роль США и Востока

10:08 Почему «частные армии» не заменили государства

12:26 Гибридная война против РФ и ставка на смену элит

14:45 Трамписты, Маск/Тиль и конфликт «старых» и «новых»

18:11 «Закат Европы»: что это значит на практике

20:44 Шанс ЕС после распада СССР и как его потеряли

22:52 Как США стригут амбиции Европы (санкции, разрыв с РФ)

30:34 Зелёная повестка как несбывшийся центр влияния ЕС

33:31 Почему «зелёная» модель не полетела (Китай, силовой ресурс)

40:45 Украина как детонатор: кому выгодно продолжение

42:54 Новый доктринальный курс США: где место Европе

45:21 Центральная/Восточная Европа как мотор союза

50:44 ВПК: боеприпасы, кораблестроение, школы — узкие места

54:33 Баланс сил: ЗРК РФ, флот, что реально у ЕС

56:26 Временные рамки «фашизации» и риск провокаций

58:36 Черчилль, «Немыслимое» и уроки для сегодня

01:04:15 Сценарии: цепочка инцидентов → проливание крови

01:06:38 Финал: развилка Европы — хаос или война

