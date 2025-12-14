Телеграм канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

В гостях у Максима Невенчанного — экс-премьер Украины Николай Азаров. Разбираем тектонические сдвиги в международной повестке: почему Суд ООН внезапно начал замечать преступления Киева, а Запад меняет тон заявлений? Азаров объясняет, как фактор Дональда Трампа ломает схему «внешнего управления»: Вашингтон готовит жесткий аудит, и парламент, работающий за «конверты», рискует остаться без хозяина. Мы обсуждаем преследование Церкви (УПЦ) как точку невозврата и единственный реальный сценарий мира — полную смену режима и создание Переходной администрации.

00:00 — Вступление: Николай Азаров и повестка дня

00:13 — Международный суд ООН: ответственность и смена риторики Запада

02:06 — Киевская митрополия: перенос решения и роль международной реакции

07:58 — Дональд Трамп и Киев: критика режима, выход США из «британских проектов»

12:44 — Парламент Украины: утрата контроля и «кнопкодавство» под конверты

16:35 — «Ручное управление» США: назначения, инструкции и финансирование

22:00 — Как возможен мир: смена режима, переходная администрация, выборы

23:39 — Украина как субъект: дружественный курс вместо поглощения

