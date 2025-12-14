ТРАМП СЛИВАЕТ КИЕВ? План США по выходу из конфликта | Николай Азаров
В гостях у Максима Невенчанного — экс-премьер Украины Николай Азаров. Разбираем тектонические сдвиги в международной повестке: почему Суд ООН внезапно начал замечать преступления Киева, а Запад меняет тон заявлений? Азаров объясняет, как фактор Дональда Трампа ломает схему «внешнего управления»: Вашингтон готовит жесткий аудит, и парламент, работающий за «конверты», рискует остаться без хозяина. Мы обсуждаем преследование Церкви (УПЦ) как точку невозврата и единственный реальный сценарий мира — полную смену режима и создание Переходной администрации.
00:00 — Вступление: Николай Азаров и повестка дня
00:13 — Международный суд ООН: ответственность и смена риторики Запада
02:06 — Киевская митрополия: перенос решения и роль международной реакции
07:58 — Дональд Трамп и Киев: критика режима, выход США из «британских проектов»
12:44 — Парламент Украины: утрата контроля и «кнопкодавство» под конверты
16:35 — «Ручное управление» США: назначения, инструкции и финансирование
22:00 — Как возможен мир: смена режима, переходная администрация, выборы
23:39 — Украина как субъект: дружественный курс вместо поглощения
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Изменение западной риторики и «ослабление» поддержки Киева:
Азаров отмечает, что за 11 лет после переворота аккумулировано достаточно материалов о преступлениях киевского режима, которые уже невозможно игнорировать даже международным структурам. Это совпало с некоторым снижением поддержки Украины со стороны США и европейских государств, на фоне чего правительство Зеленского стало осторожнее в действиях против Украинской православной церкви.
2. Роль США и Трампа:
- Трамп, утверждает Азаров, в отличие от Байдена и Обамы, не воспринимает Украину как стратегический приоритет, а скорее как эпизод на мировой арене.
- Поддержка Украины со стороны Трампа не продиктована ни гуманистическими, ни этическими мотивами — решения принимаются прагматически, исходя из текущих интересов.
- В американской администрации отсутствует единая гуманистическая линия; ценности зачастую служат лишь прикрытием для реальной политики.
3. Особенности парламентаризма и управления в Украине:
- Азаров выражает скептицизм в отношении украинского парламента, который он называет «политическим мусором», лишённым самостоятельности и контроля над исполнительной властью.
- Решения, по его мнению, принимаются не в парламенте, а внешними акторами (главным образом США), которые контролируют силовые органы и ключевых чиновников.
4. Международное влияние и «раздел сфер»:
- Великобритания якобы пытается сохранить контроль над исполнительной ветвью, а США претендуют на влияние через парламентские структуры.
- Однако, по мнению Азарова, ключ лежит не в институтах, а в финансовых потоках и возможности назначать или снимать нужных людей.
5. Сценарии выхода из конфликта:
- Переговорный процесс возможен только при радикальной смене режима, восстановлении демократических институтов, свободе слова и деятельности реальных оппозиционных партий.
- Преждевременные выборы лишь легитимизируют старую (анти-российскую) политическую систему, не меняя сути, а перемены возможны лишь при договорённости между Россией и США о формировании переходной администрации.
- Идея «поглощения» Украины Россией отвергается как нереалистичная; предлагается альтернатива в виде дружеского, нейтрального режима.
Аналитические связи и междисциплинарный взгляд:
- В рассуждениях Азарова просматривается идея, что внешняя поддержка и международные институты — скорее инструменты, чем автономные субъекты, а категории «гуманизм», «традиционные ценности» и даже «парламент» служат ширмами для реальной политики, построенной на борьбе интересов и ресурсном контроле. Подобная позиция близка к школе политического реализма в международных отношениях, где государства и элиты действуют без особых иллюзий — напоминая также о критике идеализма в философии.
- Политическая система Украины, по оценке Азарова, напоминает не самостоятельный организм, а управляемую сеть алгоритмов, заточенных не на развитие и баланс интересов, а на обогащение и имитацию демократии. Здесь можно провести параллель с тем, как современные нейросети лишь аппроксимируют, а не понимают явления, действуя по заданным шаблонам.
- В дискуссии проявляется антидогматичный подход: Азаров отказывается полностью принимать схему «Британия против США», настаивает на необходимости изменения структуры, а не поверхностных легитимаций, чтобы говорить о реальной трансформации.
Практические выводы:
- Кризис на Украине, по убеждению Азарова, не может быть решён без глубоких изменений в системе управления, возвращения к диалогу и уходу от внешнего диктата.
- Любые изменения, проведённые «сверху» и без участия общества либо под контролем прежних элит, окажутся имитацией, а не реформой — подобно тому, как косметический ремонт не решает проблем фундамента.
- Для России конструктивнее иметь независимого и дружественного соседа, чем брать на себя бремя поглощения, — подход, основанный на реализме и учёте издержек.
Философский ракурс:
— Вновь звучит основной вопрос: насколько наше восприятие политических процессов обусловлено риторикой, институциональными мифами и симулякрами, а не реальными структурами власти?
— Может ли быть достигнута правда о происходящем, если каждый участник действует в рамках радикально субъективной и конъюнктурной логики?
— Что значит реальное изменение в политике — смена «картинок» или глубокое преображение функции системы?
Открытый вопрос для дальнейшего размышления:
Если истина в политике системно ускользает сквозь призму идеологий, интересов и имитаций, как отличить подлинное преобразование от смены вывесок? Где лежит граница между реальным суверенитетом и управляемой независимостью, и как общество может распознать эту разницу, чтобы не остаться лишь марионетками чужих сценариев?