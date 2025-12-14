Случайность или божественный сигнал? Как выйти из матрицы
Виктор Ефимов — Евгений Гаврилин
0:00 Тизер
01:23 – Введение гостя
02:40 – Вера в Бога
04:09 – Определение Бога и эфир
06:13 – Наука и ограничения
07:42 – Трансцендентное и границы познания
08:48 – Каналы познания: разум и вера
10:27 – Пример исторического опыта и практика
14:35 – Чудеса и доверие миру
15:38 – Главное заблуждение человечества
17:20 – Вера Богу и вера в Бога
19:04 – Жить по-божески и истина
21:24 – Совесть как внутренний барометр
21:55 – Молитва, медитация и слышание
23:41 – Практики для слышания Бога
25:21 – Отношение к испытаниям и настрою
27:36 – Определение матрицы
31:26 – Матрица и культура
35:01 – Выход из матрицы: нужно ли?
36:44 – Питание и здоровье
38:29 – Экстремальные практики и пробуждение
40:57 – Каналы получения энергии
45:20 – Сон и его функции
48:16 – Сон и память
51:21 – Пример жизни без еды и воды
54:16 – Закаливание и иммунитет
56:21 – Возвращение к себе, этапы
1:01:07 – Создание окружения
1:03:38 – Интеллектуальный потенциал России
1:05:43 – Исторические корни культуры
1:07:46 – Значение слова «водка»
1:09:12 – Алкоголь как генное оружие
1:10:01 – Государственные интересы и алкоголь
1:12:15 – Инструменты управления нацией
1:15:23 – Влияние отказа от алкоголя
1:16:17 – Блиц
1:18:44 – Послание
Телеграм-канал «Ладушки»: http://t.me/ladushkimedia
Ютуб-канал «Ладушки» : https://youtube.com/@medialadushki?si=CLXRk0pJiykggXpv
Соцсети Виктора Алексеевича Ефимова:
Сайт: https://efimovschool.ru/
Телеграм-канал: https://t.me/viktorefimof
Комментарий редакции
1. Два пути познания реальности — разум и вера
Гость, Виктор Ефимов, дает глубокое определение путей постижения истины: человек познает мир через канал разума (наука, логика, фактичность) и канал веры (личный опыт, интуиция, откровения, внутреннее знание). Ни один из путей не даёт полного доступа к истине — и только их сочетание позволяет приблизиться к подлинному знанию.
2. Бог как всеобъемлющая эфирная мыслящая сущность
Ефимов, опираясь на своё физическое образование, предлагает картину мира, в которой Бог — не старик на облаке, не персонализированная сила, а мыслящий, всепроникающий эфир, основа пространства и материи. Он подчёркивает: наука как институция запретила говорить об эфире, тем самым отрезая человека от альтернативных способов постижения мира.
3. Случай как божественный сигнал
Приводится тонкое размышление: "Случай — это псевдоним Бога, когда Он не хочет подписываться своим именем". Индивидуальные чудеса и уникальные события (совпадения, "сигналы судьбы") не поддаются научной повторяемости, но воспринимаются как уроки или откровения, несущие личностный смысл.
4. Истинная вера — это доверие Богу, а не просто вера в существование
Проводится различие между "верить в Бога" (просто признавать существование высшей силы) и "верить Богу" (доверять Его промыслу, жить согласно внутренней совести). Истина недостижима через слова и книги — она актуализируется в ежедневном выборе и следовании этому внутреннему божественному голосу ("совести").
5. Матрица и культура как программирующая среда
Под матрицей понимается совокупность энергоинформационных, культурных и социальных программ, встраиваемых в человека с детства. Окружающая среда (еда, привычки, информационный поток) программирует человека, часто захватывая его в ловушку — отказ от самостоятельного мышления и жизни по совести.
6. Возвращение к себе изначальному вместо "выхода из матрицы"
Ефимов предлагает не столько "выходить из системы", сколько возвращаться к своему изначальному "я" — состоянию души до излишних культурных и социальных наслоений. Находить контакт со своим внутренним, до-обусловленным состоянием, которое ближе к божественной природе.
7. Практика и дисциплина: эмоционально-смысловой строй и радость жизни
Достижение внутренней гармонии связывается с сохранением позитивного, спокойного настроения вне зависимости от внешних обстоятельств. Умение не впадать в уныние — ключевая практика: всё переживаемое — уроки для души, способствующие её росту.
8. Органы и внутренние программы: вокруг еды, сна, воды
Много внимания уделяется телесным практикам: обсуждается феномен людей, не нуждающихся в пище и воде, идея получения энергии из других источников (эфира), опасности чрезмерного следования одной "программе" (например, зацикленности на еде). Отмечается, что многие убеждения о пище, сне, болезнях — культурные установки, а не объективные потребности.
9. Значение среды и коллектива, но ключевое — наличие учителя
Для настоящей трансформации необходим как внешний пример (учитель — не обязательно личностный), так и среда единомышленников, помогающая не откатываться назад во время изменений. Требуется постепенное прохождение этапов: услышать, понять, принять, изменить себя, создать новое окружение.
10. Опасность идеализаций и манипуляций структурой
Государственные и социальные системы часто используют деструктивные программы (алкоголь, табак, искажение истории, приоритеты культуры) для управления населением и подавления его потенциала. Базовые “шесть приоритетов управления” влияют на судьбу нации. Ключ — восстановление свободы и достоинства человека, возвращение к истокам.
Выводы и философское обобщение
В этой беседе проводится глубокий анализ человеческой субъективности и ограниченности в стремлении к истине. С одной стороны, любая доктрина (будь то научная или религиозная) оказывается лишь одной из проекций истины; с другой — подлинная жизнь требует возвращения к внутреннему, осознанному контакту с собой и миром, доверия совести и ощущению промысла (пути).
Мы видим своё бытие словно через призму матрицы, в которой культура и общество программируют наши решения, реакции, даже идеи о добре и зле. Освобождение невозможно через бегство или протест — оно связано с развитием чутья по отношению к себе, возвратом к своей изначальности, где слышен внутренний голос, а каждое действие осмысленно и осознанно.
Практический путь — это не столько радикальный отказ от социума, сколько дисциплина внимания, поддержание радости в душе, этика благодарности даже к самым трудным опыту, готовность видеть уроки даже в боли. Внешние реформы (образ жизни, привычки, коллективы) идут вторым планом и лишь поддерживают внутренние изменения.
В конечном счёте, поиск истины и выхода из "матрицы" упирается в простую, но глубокую дилемму: готов ли человек довериться тому, что находится вне его полного понимания, но ближе всего — собственной душе и её совести? Не является ли подлинная свобода искусством следовать этому внутреннему компасу посреди хаоса информационных, социальных и идеологических потоков?
Открытый вопрос для размышления:
Если истина — это всегда процесс личного откровения на пересечении веры и разума, возможно, наш главный долг — не искать окончательных ответов, а учиться раз за разом различать сигналы бытия и возвращаться к своей изначальности? Как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы немного больше доверяли этому внутреннему голосу — даже когда он противоречит общепринятым “программам”?