В цикле «Социология» доктор исторических наук Вардан Багдасарян разбирает тектонический сдвиг мировой истории. Почему Азия, бывшая лидером веками, снова возвращает себе первенство, а Запад стремительно теряет позиции? Мы анализируем новую «Большую тройку» роста: Китай (который вырос с 3% до 18% мирового ВВП, но уперся в потолок), Индию (демографический гигант с проблемами экологии) и Индонезию. Багдасарян объясняет, как США пытаются стравить Индию с Китаем, почему Япония выходит из пацифизма и движется к ремилитаризации (сценарий 2030-х), и в чем заключается уникальная стратегия России — видеть будущее не как предопределенный западный тренд, а как волевую развилку.

00:00 Азия как исторический и будущий центр

00:58 Когда и почему Запад вырвался вперёд

01:47 Ошибка Китая с флотом и уроки традиционализма

04:07 Традиционные ценности vs капитализм

04:56 Шпенглер и «фаустовская» культура Запада

07:16 «Конкордат с Западом» и задача его разрыва

07:47 Демография+техно как драйвер азиатского лидерства

09:54 Перенос индустрии на Восток

10:43 Противоборство с Западом и «жёсткие» сценарии

12:39 Миф «американского котла» и риск для США

15:27 Политические последствия сдвига центров труда

15:47 Китай: 3%→18% мирового ВВП, удорожание труда

16:37 Индия: экология, город/село, риски перегрева

17:33 Индонезия: вход в топ-10

18:51 Колониальное наследие Индии и экология

20:34 Голод, распад систем земледелия, роль ИНК

22:29 Индия Китай по населению: окна возможностей

23:28 США: ставка на Индию как противовес Китаю

25:01 Русско-японская война: англосаксонская линия

27:59 Вторая мировая и роль СССР против Японии

29:01 Японское «чудо» и его пределы

29:33 Культурный сдвиг и падение трудовой этики

31:00 «30 лет стагнации» в Японии

31:58 Сдерживание Китая с 2014 года

33:22 Память о войне: Китай—Япония

35:18 Риск ремилитаризации Японии, горизонты 2030-х

36:57 Циклы vs точные даты

38:37 Суверенитет с 2022 года и «возврат смыслов»

40:27 Будущее: тренд (Запад), возвращение (Восток), развилка (Россия)

41:27 Экзистенциальный выбор как стратегия

