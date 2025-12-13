«Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер».

Владислав Сурков, «Рождение Севера» 2023 г.

Посмотрите на эту красотку. Это Диана Панченко, которая в недавнем ролике «Союз России и США» озвучила вроде бы сенсацию, «положила конец» всем войнам на планете. Коротко там речь вот о чём. Между американцами и русскими гораздо больше общего, чем между русскими и китайцами. Далее толково показана историческая роль России в создании нового на этой планете государства – Северо-Американских Соединённых Штатов. Всё так. Екатерина Великая дважды отказала английской королеве подавить восстание в северных американских колониях. Через сто лет именно Россия помогла будущим США победить в гражданской войне. Двумя эскадрами русские перекрыли морское снабжение войск юга. Далее с фотографиями показаны президенты США, начинавшие политическую биографию в Петербурге. И – о помощи американцев в создании промышленного могущества СССР. Показана фотография 1929 года, по которой я узнал, что изначально наш гигант автомобилестроения – ГАЗ назывался «Первый Авто-Сборочный Завод». Из ворот выходит автомобиль, над которым плакат: «Первый советский ФОРД». И ни слова о том, что за помощь в индустриализации СССР рассчитывался золотом. А выпестованная Романовыми и сионистами новая на планете Держава по сию пору не рассчиталась с Русью ни за помощь в их гражданской войне, ни за Аляску. А уж о том, как янки поживились на исторической трагедии Руси – развале СССР - лучше помолчать. Панченко продолжает о «единстве». Оказывается, даже наши символы очень похожи. Орёл, якобы, – это Рим. Ну да, как тут не вспомнить доктрину Романовых и РПЦ «Москва – Третий Рим»… Словно мы не знаем, что Рим – это жуткое рабовладение и бесконечная военная экспансия. И далее красотка рисует красоты проекта. При объединении Новая Северная Федерация – это 480 миллионов человек, территория от Аляски до Владивостока, включая Арктику. Ядерный арсенал 11 тысяч боеголовок. Полная самодостаточность!

Не забыт и Патрик Бьюкенен, известный американский публицист, который считает, что главные угрозы для США - рост Китая и исламский терроризм, а не Россия. В борьбе с каждой из этих угроз Россия представляется как "природный союзник". Это последний бастион белых людей. «Если Россия падет – падет и Запад. Китай заполнит Сибирь, как мексиканцы заполняют Калифорнию». Америка и Россия должны объединиться «не как либеральные демократии, а как белые христианские нации, борющиеся за выживание. Если мы не сделаем этого, через 50 лет белых не будет».

В чём сила и суть озвученного проекта? США дают капитал и технологии, а Россия – сырьё и … рабочую силу! Не удивляйтесь, тут всё правильно, поскольку на карте у Дианы Россия – это вся бывшая территория СССР. Тут вспоминаю, что ещё в первый срок Трампа, когда он вскользь положительно высказался про СССР, были очень интересные публикации. К примеру, о том, что все республики, вышедшие из состава России, если за них возьмётся Трамп, будут принуждены выплатить моральный ущерб за унижение русских и заплатить компенсацию за мародёрство собственности СССР. С песнями будем восстанавливать Союз под патронажем США! Только суть будет иная: спасем Америку в очередной раз под крики о суверенитете. Лучший раб тот, который считает себя свободным.

Так что же озвучила Диана Панченко? Может, просто захотела «пропиариться»? Лично я раньше о ней не слыхал, а теперь знаю такую личность. После начала конфликта между Россией и Украиной Диана резко осудила СВО, сделав ряд патриотических проукраинских постов в социальных сетях. Также Панченко выразила поддержку ВСУ и назвала российскую пропаганду «тупой и упоротой». А в середине августа 2022 года Панченко покинула Украину и удалила проукраинские посты в социальных сетях, заявив, что писала их под угрозой со стороны украинских властей. Ой ли? Под угрозой каких властей сделано то, к чему невольно своей публикацией привлекаю внимание и я?

…22 января 2016 года на сайте Научно-исследовательского центра проблем национальной безопасности была опубликована статья «Ротшильды переезжают в Россию. Испытание медными трубами». Она до сих пор есть на многочисленных сайтах, каждый может ознакомиться. Есть и на тот момент шумное обсуждение, которое в настоящее время как бы сошло на нет. Предельно коротко там о том, что когда Россией будут управлять условные Ротшильды, весь мир изменится. Жрачки и шмоток у «россиян» существенно прибавится, поскольку это будет огромная Новая Хазария. Всю мировую логистику, торговые пути, включая Северный морской будет контролировать именно эта «Хазария». И никто никуда не рыпнется, поскольку охрана путей будет возложена на непобедимого Русского Солдата.

Нет, совсем не дурочка Диана Панченко. В противном случае придётся признать дурачком и Владислава Суркова, из концептуальной статьи которого я и взял эпиграф этой статьи. Сурков, которого The Washington Post называла "выдающимся политическим разумом Кремля", периодически напоминает о себе широкой публике знаковыми статьями. На этот раз – «Рождение Севера».

Начал «серый кардинал», формирующий кремлёвские смыслы, издалека – аж с экспедиции в Индию португальского мореплавателя и колонизатора Васко да Гамы. Приплыл туда исследователь и бизнесмен, говоря по-нынешнему, за пряностями, проповедовать католицизм и за новыми землями в 1498 году. В далёкую Индию, дескать, Васко да Гама добрался и португальскую колониальную империю в Южной Азии худо-бедно создал. А вот другое задание своего короля – установить контакт с правителем некой христианской державы, процветавшей "где-то за Нилом", о которой в Европу поступала масса известий и которую называли царством пресвитера Иоанна (на Руси – попа Ивана), будущий вице-король Индии не выполнил. Потому что королевство это-де "нигде и никогда не существовало". И эта "яркая геополитическая галлюцинация" не только сбила с толку португальцев, рассчитывавших найти в лице пресвитера Иоанна союзника в борьбе с мусульманами, но и "целых четыреста лет в той или иной степени влияла на поведение" других серьёзных государств. Вообще-то да. Горы «исторических» книг написаны про эту «галлюцинацию». Этого Ивана-попа искали на Руси, вплоть до Сибири. Крестоносцам нужно было оправдание своей экспансии (христианского царя Иоанна выручать). Историк Сергей Латышев тут же поймал Суркова: был в действительности Иоанн, «помазанник божий», но там, где сейчас Эфиопия. Зачем Сурков перед оправданием будущего Севера ввел понятие "яркая геополитическая галлюцинация"? Полагаю, чтобы подчеркнуть ошибочность, ненадёжность человеческого планирования и непредсказуемость истории. Если нынешние политики удержатся у власти ещё лет 30, Октябрьская Революция, Советский Союз, Великая Победа будут выглядеть как "яркая геополитическая галлюцинация". В историю тут углубляться не надо. Она пишется сегодня. Президент РФ Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. И тут же открывается московский филиал «Ельцин Центра». Многолетние протесты против этого рассадника лжи в Екатеринбурге ни к чему не привели, а теперь финансируются ещё и его метастазы в Москве! Так почему не поверить в союз США, Европы и России? Сегодня всё это едино – капиталисты! В этой логике всё на своих местах: Ельцин-центры – это история возврата России на «путь истинный». Сурков пишет, что сегодня идёт бурная реакция синтеза цивилизаций. Её результатом станет, когда всё ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере. Все участники этого процесса переживают и не раз ещё переживут трагические трансформации, пока не начнут подходить друг другу для совместного исторического проекта. Химия: перемешали, зашипело и что-то останется. Если не взорвётся…

Сурков признает, что «сейчас трудно поверить» в сближение «конфликтующих систем». На самом деле, после многочисленных заявлений о том, что Россия остается хранителем традиционных ценностей, а Запад предал и ценности, и мораль, и Самого Бога, не верится в нашу близкую совместную жизнь в Северном Союзе. Но оказывается, что сначала России надо победить в конфликте с Украиной, а там… «Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата», - заканчивает свою статью Сурков. Вот вам и скрытая от народов России и Украины истинная цель Специальной военной операции!

Первым предупредил об опасности этой войны генерал-полковник, доктор исторических наук Л.Г. Ивашов. Леонид Григорьевич написал Обращение к президенту и гражданам Российской Федерации «Канун войны?». Не знаю, в который день текст попал к Путину, но 1 февраля 2022 года газета «Советская Россия» его уже опубликовала. Цитирую: «А что сегодня угрожает существованию самой России, и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы налицо – страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушение одного из элементов может привести к обрушению всей системы. И это, на наш взгляд главная угроза Российской Федерации. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. И причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели государства, полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления, пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая страна долго не живет. По нашему мнению, руководство страны понимая, что вывести страну из системного кризиса оно не способно, а это может привести к восстанию народа и смене власти в стране, при поддержке олигархата, коррумпированного чиновничества, прикормленных СМИ и силовиков, решило активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны. И война является тем средством, которое решит эту задачу с целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства. Другого объяснения мы предположить не можем». Но любая война заканчивается миром. Что дальше? Если Сталин даже в самые тяжкие годы войны готовил кадры в Европе, что привело к расширению Социалистического лагеря, укреплению положения Союза в мирное время, то что готовят нам сегодня?

Генерал Ивашов не молчит и сейчас. На днях он опубликовал ролик «Тайные агенты в коридорах власти: кто ведёт двойную игру». Там Леонид Григорьевич напомнил о проекте RAND Corporation. Это американская некоммерческая исследовательская организация, аналитический центр, который предоставляет услуги государственным учреждениям целого ряда стран. (Тут придётся оговориться что 6 декабря 2023 года RAND Corporation включена в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ).

Ивашов напомнил, что у нас эти спецы работали через институт США и Канады. Будучи действующим сотрудником Минобороны, председателем совета министров обороны стран СНГ, генерал обвинил эту организацию в разведывательной деятельности. Больше того, нанимают специалистов, идут в страну, где надо отрабатывать какой-либо проект. Коротко говоря, среди тех, кого мы называем «кремлёвскими», полным-полно крепко схваченных друзей США.

С какой стороны ни заходи, деятельность этих «друзей» видна. Владимир Николаевич Боглаев, генеральный директор АО «Череповецкий литейно-механический завод», на основе экономики и финансов пришёл к выводу: «Союз США и России – это уже не бред». Его ролик под таким заголовком вышел ещё 14.04 25. Да и куда деваться деятелям, натворившим на Руси такое, какое не снилось ни одному из захватчиков в обозримой истории? Только под крыло сильнейшего из капиталистов – США.

Кстати, в СМИ всё больше сведений о проблемах в Китае. Мол, там тоже олигархи множатся, никакого социализма нет. Помалкивают о том, что олигарх в РФ и миллиардер в КНР – две огромных разницы. У наших толстосумов в «кармане» всё, начиная с заводов и фабрик, заканчивая производством отравляющих сознание народа сериалов. В КНР у власти коммунистическая партия. Давно уже по телевидению у нас была передача о владельце одной из фабрик. Там этот богач чётко и ясно сказал, что собственником его назначила партия, перед ней он и несёт ответственность. Кстати, одни аналитики врут о небывало прочных связях РФ и КНР, а другие сетуют на то, что в России китайцы ничего не строят, только пользуются ресурсами, ведут уже не тихий захват Дальнего Востока. А что вы хотели? РФ – страна капиталистическая! Этот строй несовместим с идеей социализма. «Капитализм ведёт человечество к гибели. Это признают сегодня даже самые крупные капиталисты». Это цитата из недавнего интервью Елены Николаевны Ведута, экономиста-кибернетика, доктора экономических наук, профессора МГУ. Она - заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. В Китае, куда Елена Николаевна была приглашена именно как специалист по стратегическому планированию экономики, её сопровождал видный партийный функционер. Кстати, из рабочих. Ведута видела, с каким уважением относятся люди к представителям партии. В то же время, этот начальник остановил попытку Елены Николаевны купить мороженое: химия! Есть у них проблемы…

Ведута рассуждает просто и ясно, исторически верно: «В матрице Евразийского союза мы пойдём вперёд. Народы всё равно не доверяют той же Турции, тянутся к России». Да, исторически мы уже были в единой Семье народов. Тут не надо ничего выдумывать, шарахаться. Оптимизм советского кибернетика поражает и вдохновляет: «Захочет Китай идти с нами – пожалуйста».

Эдуард Наипов,

Кострома