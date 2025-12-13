Водород и энергетика – это будущее или главный миф XXI века, на который тратят миллиарды? Анализируем энергетическую стратегию и реальные результаты водородной программы Евросоюза. Раскроем шокирующие цифры, доказывающие, почему потребление водорода в ЕС падает, а рынок водородного транспорта терпит крах. Узнайте, почему Китай делает ставку на СПГ, а не на водород, и стоит ли России идти по провальному европейскому пути. Подробнее в новом видео

00:00 Водородная энергетика: новый тренд или мыльный пузырь?

00:41 Водород в энергетической стратегии России до 2050 года

01:17 Водородные полигоны в России: Сахалинский проект

02:56 Опыт Европы: чему нас учит водородная стратегия ЕС?

04:30 Доклад ACER: реальное положение дел в водородной отрасли

05:01 Почему падает потребление водорода в ЕС: анализ цифр

05:57 Где реально используется водород: нефтепереработка и промышленность

06:50 Рост водородного рынка: почему реальность отстает от планов?

08:04 Цена "зеленого" водорода: экономика не сходится?

09:12 Главный вопрос: стоит ли России инвестировать в водород?

10:13 Водородный транспорт: есть ли будущее у водоробусов?

11:16 СПГ против Водорода: какой путь выберет Россия?

12:44 Международный опыт: на что ориентироваться России?

13:54 Итоги и выводы: куда движется энергетика будущего?

