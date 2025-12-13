Что мы с вами скажем про Индию? Страну, с которой Россия налаживает все более крепкие связи. Страну, которая покупает у нас нефть так, что очень волнует США.

Знаем ли мы, что Индия — не так давно еще колония — сегодня пятая экономика мира и темп этого роста безудержно стабилен? Более того, скорость этого роста — самая высокая в мире.

Знаем ли мы, что Индия считается не придатком развитых стран, не отсталой выжженной землей со множеством проблем, нищих и лихорадок, а является континентом возможностей и необъятных перспектив: международные корпорации переносят в Индию заводы даже из Китая в попытках застраховаться от рисков, а инвесторы судорожно скупают акции индийских компаний.

Индия процветает, пока весь мир ругается.

И теперь главный вопрос: а знаем ли мы, что в Индии — несмотря ни на что все-таки… социализм?