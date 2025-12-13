Ширма демократии, или Когда сменится политическая система | Николай Азаров
Николай Азаров о кризисе легитимности киевского режима и политическом вакууме внутри Украины.
Ведущий: Максим Романычев
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Кризис легитимности украинской власти
Николай Азаров утверждает, что нынешнее руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским утратило легитимность из-за превышения конституционных полномочий и отсутствия выборов. По его мнению, нелегитимен не только президент, но и все органы власти.
2. Выборы как формальность, “ширма демократии”
Обсуждается заявление Зеленского о готовности к выборам даже в условиях военного положения — на что Азаров скептично отвечает, что такие выборы будут лишь имитацией демократии, ширмой для сохранения существующего режима.
Проводится аналогия с выборами в нацистской Германии: формально они проходили, но реальные оппозиционные силы были уничтожены, а система воспроизводила существующую диктатуру. Подчеркивается, что большинство оппозиционных партий в современной Украине запрещены, а те, кто формально остается в оппозиции, в действительности ничем не отличаются от власти.
3. Репрессии и отсутствие альтернативы
Озвучена мысль о политических репрессиях: оппозиционные политики, священнослужители, журналисты подвергаются гонениям и арестам за альтернативную позицию, особенно за призывы к миру. Пример — ликвидация Киевской митрополии Украинской православной церкви.
Азаров считает, что даже если выборы и состоятся, они лишь легитимизируют старые политические установки — без шанса на мирное урегулирование или смену курса.
4. Зависимость от внешних факторов
Украина, по словам Азарова, полностью зависит от финансовой поддержки Запада. Он сомневается, что в такой ситуации мнение украинцев вообще будет учитываться на выборах — результаты, по его мнению, будут определяться внешними интересами и внутренней пропагандой.
5. Экономический тупик и будущий коллапс
Отдельно отмечается, что экономика страны разрушена, существует огромная внешняя задолженность, и всё функционирование государства поддерживается исключительно западными кредитами и грантами. После окончания внешней поддержки, особенно после 2026–2027 годов, страну ждет серьезный экономический кризис.
6. Примеры из опыта прошлых лет
Вспоминается опыт с Порошенко, которого, несмотря на скандалы и репутационные потери, сумели продвинуть в президенты, как и потенциально возможно повторение этого сценария с Зеленским. Подробно разбирается, как административный ресурс и медийный контроль позволяют “воспроизводить” нужных кандидатов.
7. Пессимизм в вопросе перемен через выборы
Без предварительной смены политического режима выборы представляются бессмысленными: они не способны обеспечить реальную альтернативу или демократизацию. Проводится идея, что без освобождения заключённых оппозиционеров, восстановления независимых СМИ и разрешения деятельности политических партий выборы не могут быть честными и эффективными.
Вывод
На протяжении всей беседы Азаров проводит линию о полной несостоятельности нынешнего демократического механизма выборов на Украине. Он утверждает, что подлинная демократия невозможна в условиях, когда уничтожена реальная оппозиция, идет давление на альтернативные голоса, власть полностью контролирует политическое поле, а экономика страны зависит от внешней помощи.
В этом контексте выборы становятся не инструментом перемен, а способом легитимизации прежней политической линии — своеобразной “ширмой демократии”. Даже если смениться персоналии, сутью режима это не изменит, пока не произойдет глубокая трансформация самого политического устройства и не будет восстановлено пространство для публичной дискуссии, альтернативных позиций и политической конкуренции.
Аналогии Азарова с тоталитарными политическими системами 20 века, конечно, спорны и провокационны; но подобного рода сравнения встречаются в истории всегда, когда одна из сторон ощущает отсутствие политического выбора. Аналитически можно добавить — подобные мнения часто возникают в периоды глубоких кризисов, когда ни одна из существующих политических сил не обладает доверием населения и когда внутренний конфликт подогревается внешними влияниями.
Из многообразия тем возникает прагматичный и одновременно философский вопрос: действительно ли выборы как институт способны быть инструментом подлинных перемен в условиях войны, репрессий и оглушающей бессубъектности общества? Или любые попытки “перезагрузки” системы изнутри этой самой системы заранее обречены на воспроизводство старых ошибок?
Стоит задуматься: возможно ли в принципе построить демократическую систему в посттоталитарном или постреволюционном обществе без честного диалога с собственной историей, примирения и освобождения политического пространства для разных голосов — или сама формула “демократических выборов” становится в таких условиях лишь очередной иллюзией, скрывающей трудности подлинного перемены? Как различить подлинную демократию и ее имитацию — не только снаружи, но и изнутри себя?
