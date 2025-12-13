Про “красивые” доклады.
Про “красивые” доклады.
Из воспоминаний генерала армии Сергея Матвеевича Штеменко:
“Вот пример, к чему может привести небрежная работа штабника. Как-то в одном из итоговых донесений за день, полученных с Воронежского фронта, было написано, что в результате успешной контратаки наших войск захвачено 100 орудий противника. Это донесение было принято по телеграфу начальником направления, перепечатано на машинке, заверено и, как положено, сразу представлено в Ставку.
Утром И. В. Сталин по телефону спросил меня: — Захвачены ли вместе с орудиями снаряды? Я не знал. Он сказал: — Поинтересуйтесь и доложите.
Срочно связался с начальником штаба фронта. Он тоже не знал и обещал немедленно выяснить и позвонить. А время шло. Часа через два Верховный Главнокомандующий позвонил снова и добавил: — Если есть снаряды, то можно из захваченных фронтом орудий сформировать чуть ли не двадцать батарей. Так или нет? Подтверждаю, что так. А он спрашивает: — Не удалось выяснить, сколько снарядов? — Пока нет,— отвечаю. Он бросил трубку, явно, чувствую, недовольный.
Опять связался с начальником штаба фронта. На этот раз от него узнаю, что захвачено не 100, а всего 10 орудий, из них 6 разбитых и только 4 исправных; кто донес и почему так произошло — штаб разбирается. Скандал был налицо. Я немедленно пошел к А. И. Антонову и доложил ему о последнем разговоре с начальником штаба, — Ну, будет буря,— сказал Алексей Иннокентьевич.— Давайте звонить сами Сталину не станем: лучше доложим лично вечером. А если уж спросит — придется отвечать как есть…
До вечера звонка не было, а при очередном докладе в Кремле Верховный Главнокомандующий сам напомнил об этих злосчастных орудиях. Как и предполагали, была буря: нам пришлось выслушать в свой адрес и по поводу штабов вообще много разных весьма выразительных слов о безответственности, халатности в работе, ротозействе, головотяпстве, отсутствии контроля… В конце концов А. И. Антонову было приказано лично дело расследовать и о виновных в искажении фактов доложить.
Выяснилось, что в донесении Военного совета фронта было написано 10 орудии, а когда передавали по аппарату Бодо, то телеграфисты цифру исказили и передали 100. Алексей Иннокентьевич доложил об этом и сказал, что приняты строгие меры контроля с целью не допускать впредь таких ошибок. Виновных не назвал.
Сталин посопел трубкой, прошелся вдоль стола с картами и сказал: — Девчонок с телеграфа надо, конечно, предупредить, чтобы были внимательней… Но что с них возьмешь: они в содержании телеграмм не разбираются. А вот оператор, который принимал донесение, обязан был проверить подлинность цифры. Это же не две пушки, и не каждый день мы захватываем сразу такое количество орудий, а, пожалуй, первый раз с начала войны… Он долго еще говорил на эту тему, а затем спросил: — А кто принимал донесение из операторов? Я ответил, что у аппарата был сам начальник направления. — Вот его и снять! Назначить на менее ответственную работу, и не в Генштабе…»
история
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи:
1. Ошибка в докладе
Из-за небрежности персонала (телеграфистов и оператора штаба) в итоговом донесении с фронта оказалось завышено количество захваченных орудий: вместо 10 передали 100.
2. Значение точности информации
Ошибочные данные были быстро замечены на самом верху (Сталин), поскольку реальное значение цифр могло влиять на оперативные решения (например, возможность формирования новых батарей из трофейных орудий).
3. Недостаток контроля и проверки
Ошибка произошла не только из-за механической передачи, но и из-за того, что приёмщик (ответственный штабной работник) не перепроверил сведения, приняв их механически.
4. Условия работы – “красивый доклад”
Подчёркнута склонность выдавать “красивые”, эффектные — но поверхностно проверенные — сведения, что отражает направление на формальное благообразие вместо подлинной точности.
5. Ответственность и последствия
Скандал послужил поводом для серьёзных разбирательств, наказания виновного начальника направления и ужесточения контроля на передаче информации.
6. Система и человеческий фактор
Рассматривается не только индивидуальная ошибка, но и несовершенство всей системы передачи информации, где “девчонки” с телеграфа не несут содержания, но ответственность ложится на тех, кто должен знать цену поступающей информации.
---
Анализ и философский вывод
В центре этой истории — проблема искажений при передаче информации и роль человеческого фактора в системах, где на точности построено принятие решений. Здесь удивителен контраст между механикой (“девчонки” у телеграфа просто передают цифры) и смыслом, который за этими цифрами стоит — возможностью изменить ход стратегии, жизни людей, судьбу фронта.
Система напоминает архитектуру сложной нейронной сети, где ошибка на низком уровне “слоя” может радикально исказить финальный результат. Более того, это иллюстрирует универсальный психологический механизм: зачастую формальная отчётность и стремление к “красоте” доклада подменяют подлинную суть, скрывая или искажая реальность. Это проявляется и в современном менеджменте, в научной среде, и, конечно, в межличностном общении.
Значим и вопрос доверия: технические специалисты, не вникающие в содержание, и стратеги, полагающиеся на “цифры”, рискуют оказаться жертвами иллюзий. Подобно тому, как идеалисты рисуют себе более светлую картину мира, чем она есть на самом деле, так и система может “рисовать” себе победы формально, не замечая отставания от реальности.
Таким образом, конкретная военная история становится универсальной притчей о важности проверки, смиренной внимательности к деталям и признания своей ограниченности. Любая система — от фронтового штаба до компьютера или современной корпорации — уязвима к “ошибке в одном бите” и, в конечном счёте, эти мелочи сходятся в одном: истина всегда немного ускользает, требует смирения и постоянного уточнения.
---
Открытый вопрос:
В наш век, когда цифры, отчёты, “большие данные” проникают во все сферы жизни, как мы можем научиться защищаться от иллюзий красивых докладов, не ограничивая гибкость и скорость принятия решений? Где граница между удобной простой коммуникацией и глубокой, но медленной проверкой смысла за каждой цифрой? Не грозит ли культ “красивых” цифр подменой самой реальности — и что тогда останется от истины?
,..,pRRRiveTT…
…ЭТО НАПОДОБИИ того,ЧТО…
…Купянск УЖЕ “взяли”…
…о-чём Козырному и доЛОЖили…
…а В-РЕАЛИЯХ…НАОБОРОТ…
…вот ТАК – “КТО-то” Кому-то и ЛЖЁТ…
(и верит “ЭТОМУ” – “ОКОРМЛЁННЫЙ” народ…)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 13-12-25
Иностранные журналисты, которых приглашали “погулять” в т.ч. и в “освобождённом” Купянске, – вероятно лучше знают, что там. Поэтому и не приняли приглашение.