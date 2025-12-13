Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В новом выпуске историк Фёдор Лисицын разбирает книгу Саймона Хендерсона «Формула роста» и ставит диагноз современной бизнес-литературе. Почему рецепты успеха из сытых 90-х больше не работают в кризисном 2025-м? Анализируем реальные, а не «глянцевые» истории корпораций: как регламенты душат креатив в Nike и Sony, почему Fujifilm пережила цифровую революцию (а Kodak нет), и как уход из Fairchild породил Intel. Лисицын объясняет, почему старая школа Генри Форда с её жесткой дисциплиной и высокими зарплатами часто эффективнее модных мантр об инновациях.

00:00 Зачем читать «Формулу роста» сегодня

00:43 Классика 90-х: «Экономикс», «Фанк» и падение ценности после 2008

03:34 Кейсы Nike/Apple/Sony: креатив vs контроль

04:29 Как правила убивают идеи

05:31 «Инновации» как мода и реальный быстрый рост (Netflix/FB/IG)

06:54 Почему гиганты живут дольше: диверсификация (Fujifilm)

08:32 Инновации снаружи: увольнение как старт (Fairchild → Intel)

10:02 Генри Форд: поток, оплата, дисциплина

11:48 СССР и фордизм: что действительно переняли

13:15 Пятерная ставка и «соцконтракт» Форда

13:57 Что такое «Формула роста» по факту

14:52 Кейсы, цитаты и трезвый взгляд на Disney

15:37 «Своя пивоварня» и реальность рынков

17:04 Конкуренция: заходи раньше или в нишу

19:08 Советы тренеров vs новая ценность

21:37 Цитаты как декор: где заканчивается практика

24:08 Делать новое, а не копировать

26:46 Почему книга игнорирует «рынок после делёжки»

27:41 Итог: эпоха процветания закончилась — принципы нет

28:29 Партнёрская вставка издательства

