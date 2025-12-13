ГЕНРИ ФОРД БЫЛ ПРАВ: Как бюрократия превращает гигантов в «Титаник» | Фёдор Лисицын
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official
Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/
В новом выпуске историк Фёдор Лисицын разбирает книгу Саймона Хендерсона «Формула роста» и ставит диагноз современной бизнес-литературе. Почему рецепты успеха из сытых 90-х больше не работают в кризисном 2025-м? Анализируем реальные, а не «глянцевые» истории корпораций: как регламенты душат креатив в Nike и Sony, почему Fujifilm пережила цифровую революцию (а Kodak нет), и как уход из Fairchild породил Intel. Лисицын объясняет, почему старая школа Генри Форда с её жесткой дисциплиной и высокими зарплатами часто эффективнее модных мантр об инновациях.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 Зачем читать «Формулу роста» сегодня
00:43 Классика 90-х: «Экономикс», «Фанк» и падение ценности после 2008
03:34 Кейсы Nike/Apple/Sony: креатив vs контроль
04:29 Как правила убивают идеи
05:31 «Инновации» как мода и реальный быстрый рост (Netflix/FB/IG)
06:54 Почему гиганты живут дольше: диверсификация (Fujifilm)
08:32 Инновации снаружи: увольнение как старт (Fairchild → Intel)
10:02 Генри Форд: поток, оплата, дисциплина
11:48 СССР и фордизм: что действительно переняли
13:15 Пятерная ставка и «соцконтракт» Форда
13:57 Что такое «Формула роста» по факту
14:52 Кейсы, цитаты и трезвый взгляд на Disney
15:37 «Своя пивоварня» и реальность рынков
17:04 Конкуренция: заходи раньше или в нишу
19:08 Советы тренеров vs новая ценность
21:37 Цитаты как декор: где заканчивается практика
24:08 Делать новое, а не копировать
26:46 Почему книга игнорирует «рынок после делёжки»
27:41 Итог: эпоха процветания закончилась — принципы нет
28:29 Партнёрская вставка издательства
#Лисицын #Бизнес #История #Инновации #Форд #Intel #Apple #Книги #Экономика
Комментарий редакции
1. Актуальность книги и её «динозавризм»
Книга Саймона Хендерсона «Формула роста. Инновации против правил» рассматривается как поздний продукт эпохи, когда подобная литература была на пике популярности — в 80-е–90-е годы, особенно во времена перехода бывшего СССР к рыночной экономике. Современность же требует иных подходов, а бизнес-книги этого типа постепенно теряют значимость.
2. Ловушка успеха через инновации
Автор критически смотрит на идею о том, что «инновация — ключ к успеху». На примерах корпораций Nike, Apple, Sony, а также драматичной истории компаний вроде Kodak и FujiFilm, Лисицын подчёркивает: успех не столько в инновационных лозунгах, сколько в умении адаптироваться, учитывать прошлое, но не идеализировать его.
3. Бюрократия и деградация гигантов
Классический пример — история Генри Форда и его взгляд на оптимальную организацию труда. В начале инновации действительно дают мощный толчок — будь то автомобильный конвейер или крафтовое пиво. Но затем, когда рынок насыщается и крупные компании обрастают бюрократией, креативность сотрудников подавляется, и даже талантливые люди зачастую уходят создавать нечто своё за пределами корпораций.
4. Иллюзия универсальных бизнес-методов
Книга наполнена бизнес-кейсами, цитатами и «методичками» для руководителей, из которых выводится ключевое правило: нельзя слепо следовать «формуле» успеха других. Работает это, как правило, лишь когда рынок ещё свеж, конкуренция мала и появляются новые отрасли. Как только рынок зрелый — масштабные успехи становятся недостижимыми одним лишь применением чужих стратегий.
5. Критика бизнес-коучей и мантр самоуспеха
Современные тренинги и коучи, по мнению автора, предлагают рецепты прошлого — но реальность стала сложнее. Стабильный успех чаще закрепляется за теми, кто оказался в нужный момент в нужном месте, а советы постфактум часто лишь закрепляют иллюзию простых решений.
6. Генри Форд как метафора прагматизма
Форд успешен не благодаря просто новой «формуле», а благодаря здравому расчету, работе с реальными людьми, учёту сложных взаимосвязей между зарплатой, мотивацией, социальной политикой и экономическим прагматизмом. Не магия конвейера, а гибкая адаптация к реальности, трезвый расчет и несгибаемая воля к действию.
7. Инновации и суровая реальность
Инновация работает, если она появляется до насыщения рынка и формирования олигополии. Сегодня «инновации» должны быть продуманными, а не слепыми. Важно учиться на чужих ошибках, но творить свой собственный путь — искать баланс между уважением к прошлому и осторожностью перед слепым следованием чужим успехам.
---
Вывод
Главная мысль обсуждения — универсальных и вечных формул успеха не существует, особенно в быстро меняющемся мире. Инновации, как и бюрократия, легко становятся культами — и оба могут одинаково погубить компанию, если не проявлять гибкости и критического подхода. Истории успеха из прошлых эпох нельзя автоматически переносить на сегодняшний день: как не сработает возведение конвейера Форда на современном рынке крафтового пива, так не сработают и шаблонные бизнес-кейсы там, где изменилась структура рынка, технологий и восприятия.
Философски эта проблема напоминает попытки людей найти универсальный смысл жизни в чужом опыте — забывая, что и обстоятельства, и внутренние законы всегда уникальны. Книга может быть полезна как шпаргалка по ошибкам и удачам иных, но лишь в том случае, если читатель готов применять услышанное гибко и с учётом своей реальности.
В итоге, путь к росту лежит не через магические инновации и не через набор мантр, а в честной работе с тем, что есть — с признанием ограниченности любых универсальных подходов и принятии необходимости творить свой, уникальный способ адаптации к реальности.
Открытый вопрос:
Если невозможно создать универсальную формулу успеха для всех эпох и рынков, где проходит грань между полезным заимствованием опыта и опасной слепотой самообмана? Как научиться отличать действительно продуктивные идеи (пусть они и заимствованы) от мертвых догм прошлого?