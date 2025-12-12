Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В гостях — историк и писатель Елена Прудникова (автор серии «Ветер истории»). Мы проводим детальную реконструкцию событий 1953 года, который изменил ход истории СССР.

Была ли смерть Сталина естественной, или это тщательно спланированное убийство? Прудникова разбирает странные факты: снятие охраны, задержку врачей и роль Игнатьева. Во второй части — правда о Лаврентии Берии. Почему официальная версия его ареста и суда рассыпается при работе с документами? Мы восстанавливаем хронологию госпереворота: как Хрущев переиграл Маленкова, куда исчезло «золото партии» и зачем была придумана легенда о «кровавом палаче» Берии.

00:00 Введение, серия «Ветер истории»

00:48 Тема: загадка 1953-го, зачем возвращаться

01:52 Мотивации и метод: как читать события

03:39 Мифы сталинского времени: статья и Берия

04:54 Ленинградское дело: документов нет, версии есть

07:01 XIX съезд: отстранение партии от прямой власти

08:48 План Сталина: новая конфигурация, роли Молотова и Микояна

10:22 Обострение к январю 1953: что пошло не так

11:23 Абакумов и странная рокировка в МГБ

12:27 Подготовка к убийству: снятие ключевых людей охраны

13:15 Хрущёв, Берия, Игнатьев: кто и что мог

14:11 Быт и работа Сталина на дачах, переписка

15:39 Нужна независимая экспертиза смерти

16:53 «Как могли убить»: версии (яд, вода и пр.)

17:52 Роль охраны; зачем убрали Игнатьева потом

19:03 Приход Берии в МВД и реакция «тройки»

20:07 Врачи, опоздание скорой, зачем фабриковали дело

21:58 Сборка послесталинской системы: функции и ниши

23:17 Почему преемника «масштаба Сталина» не было

23:57 Ликвидация Берии: противоречия версий «ареста»

26:03 Заседание ЦК и камуфляж госпереворота

27:29 Как Хрущёв взял верх над Маленковым

28:50 Наследие Сталина и «падение кирпича»

30:31 Внутренняя борьба Политбюро и удар по «культу»

32:58 Кино vs история: что смотреть, что критиковать

35:13 Ленин, «яд» и золото: разбор устоявшихся сюжетов

36:12 Где «исчезло» золото, индустриализация и кредиты

37:20 Антиеврейский комитет, Игнатьев, международный контекст

38:16 Ежов, риск переворота и приход Берии

39:51 1937: масс-репрессии как ответ партийного аппарата

42:23 «Лимиты» и как реально работали «тройки»

45:01 Ежовские признания, чистка НКВД

46:08 Кланы в НКВД и «команда» Берии

47:19 Как собиралась новая книга: почему раньше пазл не сходился

49:14 Новые данные по Берии, роль в атомном проекте

52:36 Почему Берия стал целью, шантаж и страхи элит

54:16 Итоги: заговоры, борьба за власть, к чему вернёмся в книге

