Врач-психиатр Василий Шуров ставит диагноз большой политике. Мы запускаем рубрику с разбором психотипов мировых лидеров: кто из них играет роль, а у кого реальные проблемы? Шуров объясняет, почему поведение западных элит кажется иррациональным только на первый взгляд. Мы разбираем клинические портреты:

Владимир Зеленский: Почему его офис держался на Ермаке и что происходит с психикой президента?

Дональд Трамп: Паранойя, жажда мести и культ лояльности — чего ждать от срока 2.0?

Борис Джонсон: Типичный истероид или холодный расчет?

00:00 Психиатрия власти: введение

02:23 Борис Джонсон: диагноз «клоуна»

06:48 4 главных психотипа (Ликбез)

13:51 Феномен Ермака: кто кукловод?

20:08 Распад личности Зеленского

22:08 Дональд Трамп: параноик в Белом доме

29:47 Как разные типы понимают Справедливость

39:44 Истероид: почему актеры идут в политику

44:18 Кто самый опасный правитель?

