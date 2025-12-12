ПРО СОВЕТСКУЮ “ОККУПАЦИЮ” ИЗ РУБРИКИ «НАМ ПИШУТ» Дорогой Захар! С большим интересом еще раз пересмотрел твою программу про так называемую «советскую оккупацию». Ты там говоришь об одном и том же механизме у наших соседей и у нас. Сначала появляется позитивный символ, внушается мысль о его сверхценности, в данном случае Макдональдсе. Тут главное — нахрапистость, никто не должен успеть понять, что это комбинат быстрого и крайне нездорового питания, в котором стандартная пища просто разогревается, а не готовится, не имеет вкуса и индивидуальности, что это хуже, чем самая простая столовая. Главное — причастность к где-то существующему «настоящему миру», к «цивилизованным странам». Что мы дикие – это подразумевается изначально. Рядом создается музей оккупации. Учитываются местные особенности, для нас слово «оккупация» несёт не просто отрицательную коннотацию, по нашему жизненному опыту это равноценно тотальному геноциду. В странах Прибалтики, не говоря уже о европейских, это воспринимается иначе. «Неприятно, конечно, что нас завоевали, но жить можно». Люди культурные! Ну, куда-то делись всякие соседи-коммуняки, недовольные и евреи, от них вон жильё осталось, что пропадать. «Наших отправили на Восточный фронт, они посылки присылали, подарки, только жить начали, а тут пришли русские и стали бомбить. Не забудем, не простим». Этот странный «советский геноцид», где местное население растет до невиданных ранее размеров. Попутно вкладываются огромные средства в развитие экономики, образования, медицины, культуры. Откуда эти средства берутся? Да какая разница, «просто мы трудолюбивые». Никому не хочется быть должным, так что самое удобное для внутреннего комфорта стать… жертвой. Для этого нужно придумать прошлое: «как бы мы жили, если бы не…» С сослагательным наклонением конкурировать невозможно. И вот они решили: «Мы бы имели все то же самое, только больше». Почему? «Вот нам так кажется». И никаких цифр, фактов, расчетов. Печально, но с Россией проделывают ровно те же фокусы. Не было бы «коммуняк» — и по щучьему велению, без огромных усилий и напряженного труда всего народа зажили бы мы все на молочных реках с кисельными берегами, ещё лучше, чем прежде.Летели бы сейчас в далеком космосе к неведомым планетам корабли с короной Российской империи и вензелем императора. Сладкие сны Манилова. Это мечты о прошлом, а есть еще идеал будущего. «Где-то есть прекрасный мир, где нас любят больше, чем себя и с радостью всё нам отдадут. А не отдадут, так мы обманем, ведь мы же умные». Та же маниловщина, вид в профиль. И никто действительно не пытался объяснить им: тут ты прав, нет. Те,кто по должности должен был объяснять — у нас сами были тех же маниловских взглядов.Может быть, это благо для страны, что уехали две волны: сначала те, кто хотел уехать, другие – после 22 года. И им счастье жить там, где всегда хотелось, и у нас они чужое место с чуждыми нам взглядами не занимают. Далеко не все, но хоть отчасти съехали эти люди. Последние несколько недель я вижу позитивные вещи, которые должны были произойти раньше. Расторгнут договор с Великобританией о свободном и безвозмездном лове рыбы в наших морях. 600 тысяч тонн в год. Норвегии объяснили, что за допуск к инфраструктуре в арктических морях тоже придется платить, а бесплатно по дружбе и большой любви пользоваться больше не получится. Демонтирован участок газопровода по нашей территории рядом с Белоруссией, после того, как поляки арестовали наш газопровод на своей территории. Газ в Европу даже теоретически оправлять нельзя. На спотовом рынке газ в один день подорожал на 40% и дрова тоже. А кому легко? Даже японцам запретили собирать морскую капусту возле наших островов. Я подозреваю, что такая наша «пропаганда» действует более доходчиво. Лишь бы не отыграли назад, а интересных договоров, где мы помогаем за счет своих ресурсов людям, которые нам не только не благодарны за это, а искренне желают и будут желать нам геенны огненной, у нас еще предостаточно. Надо все их понемногу дезавуировать. Время трезвости. Вспомните ещё потом про «советскую оккупацию» добрым словом.

