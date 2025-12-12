Почему ЖОПА на войне – это хорошо? Как спасают раненых солдат в войсках НАТО и РФ. Юрий Евич
Тактическая медицина – это оказание помощи раненым бойцам прямо на поле боя. Колоссальное отставание России в этой области каждый день уносит жизни сотен солдат и офицеров или делает их инвалидами (как вам выражение «минус нога»?). Известный российский военврач, кандидат медицинских наук, старший лейтенант медицинской службы ДНР, кавалер Ордена Мужества Юрий Евич в интервью журналисту Сергею Харцызову сравнивает российские и натовские методики спасения жизни и здоровья военных. У них лучше всё: алгоритмы, подготовка, техника. На что рассчитываем мы?
Комментарий редакции
Ключевые идеи беседы
В этом видео обсуждается организационное, методологическое и этическое состояние тактической медицины в российской армии, проводится обширная историческая ретроспектива и делается критический анализ действующих алгоритмов оказания первой медицинской помощи на поле боя.
1. Проблематика алгоритмов и подготовки
- В российской армии принят переводной вариант американского протокола лечения ранений (алгоритм MARCH PAWS), адаптированный как "Кулак-Барин".
- Автор утверждает, что этот подход механически скопирован, без глубокого понимания и интеграции в реальный боевой опыт, и фактически отстает от современных западных стандартов.
- Существующие российские разработки, опирающиеся на боевой опыт Донбасса, долгое время не признавались официальными структурами, несмотря на их практическую востребованность.
2. Теория vs практика
- Гостевые критики (блогеры, “кабинетные” специалисты) противопоставляются практикам: только прошедший реальное боевое испытание и оказавший помощь раненому вправе судить о корректности и применимости методик на войне.
- Крайне важный аспект — психологическая и этическая ответственность за жизнь бойца: не только знание алгоритма, но и опыт, чувства вины или утраты за каждую не спасенную жизнь.
3. История и контекст тактической медицины
- Тактическая медицина описывается как древнейшая дисциплина (римские капсарии, наполеоновские “летучие амбулансы”).
- Огромное влияние на развитие современных стандартов оказал опыт западных спецназов, где сделали акцент на само- и взаимопомощи, оснащение каждого бойца минимумом необходимых средств (жгут, гемостатики, антибиотики и т.д.).
- “Золотой час”/“Платиновые 10 минут” — ключевая идея: первая помощь должна быть максимально своевременной, иначе спасти раненого практически невозможно.
4. Современные вызовы войны
- Современная война “стирает” грань между действиями спецназа и массовой армии: каждый должен уметь максимально автономно помогать себе и другим.
- Изменились условия: господство БПЛА, длительное пребывание на позиции, невозможность эвакуации (“золотой час” больше не достижим) — это требует пересмотра как оснащения (аптечки, дроны, бронированная техника), так и учебных стандартов и организации.
- Критически не хватает современных полевых технологий эвакуации раненых (дроны, бронемашины, полевые госпитали), хотя за рубежом эти решения уже реализуются.
5. Критика института и массовое обучение
- Военно-медицинская академия критикуется за медлительность, формализм и отсутствие реальных, всеобъемлющих методик массового обучения (от доступных фильмов и приложений до разветвленных филиалов и программ по всей стране).
- Призыв внедрять как технологические, так и гуманитарные инициативы: популяризация, мотивация, воспитание, адаптация традиций (но не “поклонение пеплу”, а творческая передача опыта).
- Подчеркивается разница между “написать алгоритм” и создать культуру взаимовыручки, личной ответственности, глубокого профессионализма.
6. Этика, ответственность, личный опыт
- Одна из сквозных тем — величайшая ответственность офицера за жизни своих подчиненных, необходимость лично прожить, почувствовать и осознать цену жизни, а не “хвастаться медалями на банкете”.
- Пример Суворова: “Весь мир не стоит одной капли напрасно пролитой крови”. Война требует не только технологий и алгоритмов, но глубокой человечности и морального выбора в каждом действии.
7. Противостояние фетишизму “алгоритма” (каргокульт)
- Борьба не с формой (даже самой модной западной), а с сутью: нельзя мыслить “копипастой” методик без их интеграции в сложную и меняющуюся реальность.
- Алгоритм — это не волшебная палочка; эффективная тактическая медицина — результат многоплановой подготовки и коллективного опыта, гибкого мышления, а не лишь списка действий.
8. Осознанность, самоорганизация, духовность
- Готовность к войне — дело каждого, никто не подготовит личного спасителя (“спасение утопающих — дело рук самих утопающих”).
- Призывы к внутренней дисциплине, осознанности, любви к Родине, а также вниманию к духовной стороне войны (“Господи, пошли разумение…”).
---
Выводы
Беседа обнажает фундаментальные противоречия между бюрократизированной системой военного здравоохранения и реальными потребностями фронта. Поверхностное копирование зарубежных стандартов не заменяет необходимости творческой переработки опыта, глубокого массового обучения, гибкости, технологической модернизации и личного участия/ответственности.
Истинная эффективность тактической медицины не столько в умении следовать “алгоритму”, сколько в формировании у каждого участника, от солдата до командира, осознанного, внутренне в чем-то духовно окрепшего отношения к службе, к товарищу, к себе самому и к жизни как таковой.
Данный разговор подкупает честностью: автор без иллюзий говорит о печальном отставании (не только техническом, но и культурном, психологическом, даже нравственном), предлагая не просто критику, а личную вовлеченность — через боль, опыт, рефлексию.
Вместе с тем он призывает не останавливаться на ритуальном “поклонении” традициям и не фетишизировать “правильный протокол”, а с открытостью, вниманием к реальности и опорой на лучшие примеры человеческой этики (от Рима до современных спецподразделений) — искать живые, действенные решения.
---
Открытый вопрос
Жизнь на войне напоминает ситуацию “платиновых 10 минут”, где от быстроты и осознанности первого шага зависит всё. Но возможно ли выстроить столь требовательную, гибкую систему помощи — не только на войне, но и в мирном обществе, — если культура ответственности будет оставаться “делом избранных энтузиастов”, а не живой частью коллективного опыта? И не является ли судьба тех самых алгоритмов лишь отражением нашего — человеческого — страха выйти за рамки привычных “формул” в поисках подлинной истины и действующего смысла?
“Военно-медицинская академия критикуется за медлительность, формализм и отсутствие реальных, всеобъемлющих методик массового обучения (от доступных фильмов и приложений до разветвленных филиалов и программ по всей стране).”
И что эта критика дала? Ничего.
В данном случае нет никакой бюрократии,есть защита своих интересов.Люди потрудились-перевели западную литературу,в авторы записали уважаемых людей,уважаемые друзья уважаемых людей всё утвердили (за долю малую),вот и вся история.Ну а если даже,описанное в данной литературе не работает,то что прикажете делать? Заменить на то что работает и тем самым лишить средств к существованию уважаемых людей и их семьи? Да это же чистый антисемитизм!