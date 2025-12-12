Первый удар: как начнется ЯДЕРНАЯ ВОЙНА? Что на самом деле представляет из себя ядерный конфликт, если отбросить эмоции и политические лозунги? Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров детально разбирают физику ядерного и термоядерного взрыва. Узнайте, в чем разница между урановой и плутониевой бомбой, как работает водородная бомба и какими будут реальные последствия первого удара для всей планеты. Этот выпуск – не попытка напугать, а холодное предупреждение о реальности, которую нельзя забывать.

00:00 Ядерный конфликт: Как это будет на самом деле?

01:36 Физика ядерного взрыва: Разговор без политики

02:52 Первая атомная бомба: Уран, Хиросима и цепная реакция

05:07 Уран против Плутония: Чем отличалась бомба в Нагасаки?

06:50 Начало ядерной гонки: Курчатов, Берия и критическая масса

08:43 Эра термоядерного оружия: Идея Эдварда Теллера

10:00 Как работает водородная бомба: От распада к синтезу

12:33 Грязная бомба: Схема тройного взрыва (распад-синтез-распад)

14:44 Радиоактивные осадки: Невидимая смерть после взрыва

16:07 Чистый взрыв vs Грязный: Пример Царь-бомбы

17:24 Водородная бомба: Что это? Объясняем просто

18:41 Первый удар: как начнется ЯДЕРНАЯ ВОЙНА?

19:27 Выживших не будет: Главное предупреждение о ядерном оружии

