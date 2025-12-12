Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В новом выпуске историк Вардан Багдасарян предлагает формулу идеологического суверенитета. Как прекратить вечный спор между 4 и 7 ноября и объединить имперский и советский периоды? Багдасарян доказывает: Россия — это не «нация-государство» (западный концепт, ведущий к распаду), а «Государство-Цивилизация». Мы разбираем, почему мы думаем чужими терминами, как это оружие используется против нас и что показали социологические замеры культурных кодов России и Украины (спойлер: они ближе, чем кажется). В финале — жесткий разбор Нюрнберга: почему нацизм не был добит в 1945-м и как технологии XXI века ускоряют новую фашизацию Европы.

00:00 Контекст Дня народного единства и спор с 7 ноября

00:50 Почему именно 4 ноября и почему важнее семантика

02:29 Как склеить праздник и идеологию сегодня

03:10 Ополчение: сталинская оптика, кино и опера

04:02 Народ — субъект»: исторический урок для настоящего

06:41 Запрос на альтернативную идеологию

08:13 Формула «советский народ» и двухуровневая идентичность

09:54 Русские цивилизационные коды → советская матрица

10:18 Шпенглер, Бердяев: псевдоморфозы и «русский коммунизм»

11:15 Почему «государство-цивилизация» работает, а мультикультурализм — нет

12:13 Примеры советской идентичности в действии

14:53 Год единства народов России и «государство-цивилизация» в стратегиях

15:47 Две школы понимания нации и их тупики

18:11 Зависимость от западного понятийного аппарата

18:39 Откуда взялись нации и термин «цивилизация»

19:39 Завоевания, конфессии и Вестфальский мир

22:08 Французская революция и мифология наций

24:07 Проблемы модели государства-нации

27:14 Хантингтон vs Данилевский/Леонтьев: конфликт или диалог?

29:05 «Единство в разнообразии»: общий смысл — разные пути

31:49 Антицивилизация и зачем беречь свои коды

33:19 Конструирование наций в XIX веке: сказки и мифы

35:02 Как отказ от христианских ценностей радикализировал идею нации

36:19 Династия – этничность в XVIII веке

39:26 Русский маятник: западники и почвенники

41:53 Просвещение и «дикость-варварство-цивилизация»

43:57 Социальные сдвиги, элита vs народ, бунты

46:59 Екатерина II: достижения и цена заимствований

47:56 Как вернуть константы русской истории

48:41 Возможен ли диалог с Украиной и почему мешает нацизм

49:34 World Values Survey: близость кодов России и Украины

51:07 Культурные коды как основа идентичности

52:39 Опасность «конструируемого» Я и воспитание

55:18 Природа, язык, история, воля: что формирует менталитет

57:49 Типы культурных кодов по Айзенштадту

01:00:49 Российский цивилизационный код: ядро и комплиментарность

01:02:23 Признаки нацизма и индикатор браков

01:04:18 Нюрнберг: система vs индивидуальная вина

01:07:04 Итоги процесса и незавершённость темы

01:07:33 «Нацистские корни» и европейская память

01:10:18 Мифы о «спасении евреев» и состояние Европы

01:11:11 Техноускоренная нацификация и мобилизация

01:14:12 Куда всё катится: выбор идентичности в 2025

