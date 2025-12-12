Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

НАЦИЗМ ВЕРНУЛСЯ? Почему Европа снова строит Рейх | Вардан Багдасарян

В новом выпуске историк Вардан Багдасарян предлагает формулу идеологического суверенитета. Как прекратить вечный спор между 4 и 7 ноября и объединить имперский и советский периоды? Багдасарян доказывает: Россия — это не «нация-государство» (западный концепт, ведущий к распаду), а «Государство-Цивилизация». Мы разбираем, почему мы думаем чужими терминами, как это оружие используется против нас и что показали социологические замеры культурных кодов России и Украины (спойлер: они ближе, чем кажется). В финале — жесткий разбор Нюрнберга: почему нацизм не был добит в 1945-м и как технологии XXI века ускоряют новую фашизацию Европы.

00:00 Контекст Дня народного единства и спор с 7 ноября
00:50 Почему именно 4 ноября и почему важнее семантика
02:29 Как склеить праздник и идеологию сегодня
03:10 Ополчение: сталинская оптика, кино и опера
04:02 Народ — субъект»: исторический урок для настоящего
06:41 Запрос на альтернативную идеологию
08:13 Формула «советский народ» и двухуровневая идентичность
09:54 Русские цивилизационные коды → советская матрица
10:18 Шпенглер, Бердяев: псевдоморфозы и «русский коммунизм»
11:15 Почему «государство-цивилизация» работает, а мультикультурализм — нет
12:13 Примеры советской идентичности в действии
14:53 Год единства народов России и «государство-цивилизация» в стратегиях
15:47 Две школы понимания нации и их тупики
18:11 Зависимость от западного понятийного аппарата
18:39 Откуда взялись нации и термин «цивилизация»
19:39 Завоевания, конфессии и Вестфальский мир
22:08 Французская революция и мифология наций
24:07 Проблемы модели государства-нации
27:14 Хантингтон vs Данилевский/Леонтьев: конфликт или диалог?
29:05 «Единство в разнообразии»: общий смысл — разные пути
31:49 Антицивилизация и зачем беречь свои коды
33:19 Конструирование наций в XIX веке: сказки и мифы
35:02 Как отказ от христианских ценностей радикализировал идею нации
36:19 Династия – этничность в XVIII веке
39:26 Русский маятник: западники и почвенники
41:53 Просвещение и «дикость-варварство-цивилизация»
43:57 Социальные сдвиги, элита vs народ, бунты
46:59 Екатерина II: достижения и цена заимствований
47:56 Как вернуть константы русской истории
48:41 Возможен ли диалог с Украиной и почему мешает нацизм
49:34 World Values Survey: близость кодов России и Украины
51:07 Культурные коды как основа идентичности
52:39 Опасность «конструируемого» Я и воспитание
55:18 Природа, язык, история, воля: что формирует менталитет
57:49 Типы культурных кодов по Айзенштадту
01:00:49 Российский цивилизационный код: ядро и комплиментарность
01:02:23 Признаки нацизма и индикатор браков
01:04:18 Нюрнберг: система vs индивидуальная вина
01:07:04 Итоги процесса и незавершённость темы
01:07:33 «Нацистские корни» и европейская память
01:10:18 Мифы о «спасении евреев» и состояние Европы
01:11:11 Техноускоренная нацификация и мобилизация
01:14:12 Куда всё катится: выбор идентичности в 2025

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео

Видео с участием Вардана Багдасаряна — насыщенная историко-философская рефлексия о проблеме национализма, идентичности, цивилизационной специфики России и современной политики Европы. Центральная тема — параллели между сегодняшней ситуацией на Западе и уроками национализма, прежде всего нацизма, а также особенности российской идентичности сквозь призму истории и цивилизационного подхода.

Детальное изложение основных тезисов:

1. История и смысл "Дня народного единства"

- Изучается происхождение и смысл праздника 4 ноября. Подчеркивается, что дата сама по себе вторична; важна семантика: символика народной субъектности, когда народ самосорганизовался для спасения страны.
- Осмысление этого праздника сближает его с советским 7 ноября: и тот, и другой о народной мобилизации, борьбе против внешних и внутренних врагов, проявлении коллективной воли.

2. Российская модель идентичности ("государство-цивилизация")

- Противопоставляется западной модели "государство-нация", где идентичность строится на этнической или культурной гомогенности.
- Российская традиция — это многослойная идентичность: "русское" как цивилизационное ядро, но при этом многокультурность и комплементарность (пример — множество межэтнических браков в СССР).
- Происходит критика западных попыток создать либо плавильный котёл (транскультурализм), либо мультикультурные общества — обе модели декларируются как провалившиеся.
- Становление наций рассматривается как искусственный, зачастую мифологизированный процесс (особенно в XIX веке), направленный на легитимизацию власти и преодоление конфликтов.

3. Европа, нацизм и "антицивилизация"

- Тема возврата нацизма: в Германии и Европе на фоне цивилизационного распада, отсутствия смыслов, идет процесс, который интерпретируется как реанимация нацистских и фашистских риторик.
- Нюрнбергский процесс анализируется как незавершённый: лишь небольшая часть действительно понесла ответственность, а большая часть общества унаследовала ценностные комплексы, не осознав вины до конца.
- Подчеркивается: нацизм всегда опирается на разделение, на попытку очистки идентичности — и таковое мышление вновь востребовано, когда разрушаются старые коды и смыслы.

4. Культурные коды и идентичность

- Проблема "конструированной" идентичности современных обществ — когда фиксированные культурные, гендерные, гражданские коды заменяются произволом выбора; это ведет к внутренней неустойчивости.
- Спор о генетическом vs. культурном в формировании менталитета: доминирующую роль отводит языку, воспитанию, исторической памяти, а не биологии. Идея нации "по крови" воспринимается как рудиментарный и опасный для современного общества подход.
- Европа как "антицивилизация" — деградация своих христианских оснований, сёрфинг по поверхностным ценностям, утеря корней → это и делает возможным взращивание новых (или старых?) форм радикализма, включая нацизм.

5. Россия как альтернатива

- Позиционируется российская цивилизационная модель как уникальный путь — "цветущая сложность" (по Леонтьеву), при которой множество не уничтожается, а гармонично совмещается под эгидой ядра.
- Такая система позволяет формироваться идентичности, устойчивой к внешним потрясениям, прокладывать новый путь между западным монизмом (или атомизмом) и националистическим эксклюзивизмом.
- В русле конфликта с Западом — не идеологическое противостояние двух наций или государств, а столкновение моделей идентичности и цивилизационных кодов.

6. Философские разветвления: добро и зло, путь к гармонии

- Важное размышление: в основе разных цивилизаций может лежать схожее понимание добра и зла, хотя пути к реализации добра различны. Сохранение многообразия и диалога — путь к гармонии, а не к войне.

---

Вывод

Беседу целесообразно рассматривать как приглашение к осмысливанию парадокса идентичности в современном мире. Багдасарян показывает, что западные и российские подходы к национальному вопросу радикально отличаются в методах и последствиях: если Запад склоняется к монистическим или атомизированным моделям (и поэтому неустойчив к новым опасным формам радикализма), то российская цивилизационная матрица предлагает способ гармонично соединять культурное и гражданское многообразие.

В качестве практического, жизненного вывода автор советует не увлекаться простыми, ярлычно-исключающими моделями идентичности (будь то национализм, мультикультурализм или универсализм), а искать баланс между ядром и многообразием, между собственной традицией и открытостью к диалогу. Это, по сути, путь осознавания своих культурных кодов — но не ради замыкания, а ради укрепления гармонии и субъективной свободы.

В завершение, стоит отметить, что истина о природе народа, идентичности и коллективного бытия никогда не даётся раз и навсегда. Как жить в мире, где старые коды рушатся, а новые ещё не укоренились — и возможно ли построить новую гармонию в эпоху "конструирования" идентичностей, или же нас всегда будут преследовать фантомы прошлого? На этот вопрос должны искать ответ не только политики и мыслители, но и каждый из нас в своей собственной жизни.
Источник: https://rutube.ru/video/0c95b33b23e2450728f9a68a62f35b45/
