Герой России Иванаев наступает темпами маршала Конева. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Каналы Николая Сорокина
Дзен https://dzen.ru/id/65a8393d311732772a78adc0
Rutube https://rutube.ru/u/Sovinformburo
Телеграм https://t.me/SovinformburoSNO
Комментарий редакции
1. Обострение ситуации в Черном море и атаки на "теневой флот":
- За последние 10 дней зафиксированы неоднократные нападения водных беспилотников (БЭК) на суда, перевозящие российские нефтепродукты под иностранными флагами.
- Эти атаки осуществляются преимущественно с украинской стороны (из района Одессы), но собеседник отмечает участие в навигации и разведке со стороны Великобритании (присутствие британских самолетов-разведчиков) и указывает на косвенное вмешательство Запада.
- Цель атак — не создать экологическую катастрофу, а нарушить экспорт российских энергоносителей, вывести из строя суда, увеличивать экономические и логистические издержки.
2. Генерализация стратегической и политической картины:
- Гость утверждает, что западные — в особенности британские — интересы заключаются в продолжении конфликта (блокировать мирные соглашения), так как перемены могли бы запустить большие политические сдвиги в странах Западной Европы.
- Возможная смена политического курса в Великобритании (появление у власти «антимейнстримных» политиков вроде Фарджа) могла бы привести к перераспределению глобальных финансовых потоков и переходу контроля от глобалистов к другим центрам силы.
- Признание официального присутствия британских военных на Украине и их участие в управлении атаками по российским интересам.
3. Реакция России и стратегические задачи:
- В ответ на эти вызовы Россия рассматривает способ полного отрезания Украины от Черного моря, уничтожения портовой инфраструктуры, что представлено как якобы ответ на «пиратские» схемы.
- Аналогия с историческим опытом: упоминаются прецеденты иностранной интервенции в Одессе и других портах в начале XX века.
- Освобождение и контроль ключевых портов (Одесса, Николаев, Приднестровье) названы жизненно важными для предотвращения угроз и обеспечения безопасности России.
4. Ситуация на фронте и героизация военных:
- Перечисляются успехи российских войск, продвижение на различных направлениях (Запорожское, Днепропетровское, Северское, Купянское и др.), взятие городов и населённых пунктов.
- Особое внимание уделено героическим поступкам, награждениям (вручение звёзд Героя России), а также роли новых видов вооружения (БПЛА) и тактическим инновациям.
- Отмечается стратегическая важность отдельных городов и инфраструктуры (например, канал, обеспечивающий водой Донецкую область).
5. Украинские и международные политические интриги:
- В политической плоскости обсуждается ситуация вокруг Зеленского, его окружения, расследования, угрозы устранения неугодных персон (Миндич, Коломойский).
- Проводится параллель между современной украинской элитой и опытом прошлых политических процессов (упоминается судьба Милошевича).
6. Запад, Европа и их внутренние проблемы:
- Обсуждаются слова Трампа о кризисе в Европе: промышленная рецессия, удар по образу жизни среднего класса, рост преступности, миграционные трудности, «размывание» традиционных ценностей (приводятся примеры с изменением отношения к христианству).
- Американцы перехватили энергетический рынок, что обняло экономику ЕС.
- Звучит тезис о деградации европейских руководств, дефиците сильных лидеров.
7. Будущее украинско-западных и российско-западных отношений:
- Обсуждаются неофициальные контакты между США и Россией по вопросам будущих инвестиций в экономику РФ после разрешения конфликта.
- Высок риск возвращения к экономическому сотрудничеству под новым управлением и сменой политического курса на Западе.
---
Вывод и аналитическое осмысление:
Вся беседа вырисовывает сложный и многослойный узел современного конфликта: внешне он напоминает типичную геополитическую шахматную партию — ставки повышаются не только на полях сражений, но и в области информационного, экономического, дипломатического и внутренне политического противоборства.
Можно обратить внимание, что исторические аналогии и эмоциональные образы (героизация, ссылки к Великой Отечественной, образ «пиратства» и т.д.) в разговоре становятся инструментом легитимации не только текущей тактики, но и долгосрочных целей. Реальность гибридной войны проявляется не только в сражениях на море или на поле боя: не меньшую роль сегодня играют финансовые потоки, стратегии давления и управления (investment warfare), идеологические трансформации общества и смыслы, которые придают мотивацию участникам обеих сторон.
Интересно, что экономическая перспектива тесно переплетается с военно-политической: удары по энергетическим потокам — не только инструмент давления, но и попытка разрушить основу устойчивости, в то время как международные политические кризисы на Западе используются как шанс на пересмотр мироустройства и перераспределения власти на глобальном уровне. Здесь заметна ставка на принцип «кризис как шанс»: и в России, и на Западе находятся те, кто строит стратегию на долгосрочную усталость и переформатирование системы.
Явная уязвимость позиции — в избыточной идеализации образа внутреннего единства, героизма и смыслов, что может скрывать реальные, иногда неудобные внутренние противоречия. Можно заметить, что в моменты кризиса склонность к мифологизации истории (будь то романтизация прошлого или демонизация оппонента) часто служит психологической помощью, но редко способствует поиску истинных путей выхода из тупика.
Практический вывод в этой ситуации может быть лишь один: чем сложнее клубок противоречий, тем важнее сохранять способность к рефлексии, диалогу и трезвому анализу реальности, не сводя все к черно-белой картине. Истина здесь ситуативна и зависит от множества взаимосвязанных факторов — признание этого смягчает риторику и помогает искать пусть не окончательные, но действенные решения.
Открытый вопрос:
В мире, где смысл и ценность часто определяются через соперничество и сравнение, возможно ли осознанное и прагматичное принятие реальности без необходимости создания тотальной "правильной" картины истории и героев, или легкость новых мифов неизбежно побеждает в моменты тревог и перемен? Как отличить мотивационную оптику от подлинного принятия сложной, противоречивой правды настоящего?