Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Герой России Иванаев наступает темпами маршала Конева. Николай Сорокин

19 0
Переслано от: День ТВ

В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Подписывайтесь на наши площадки!

Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru 
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/

Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638

Каналы Николая Сорокина
Дзен https://dzen.ru/id/65a8393d311732772a78adc0
Rutube https://rutube.ru/u/Sovinformburo
Телеграм https://t.me/SovinformburoSNO

Комментарий редакции

Ключевые идеи и тезисы видео:

1. Обострение ситуации в Черном море и атаки на "теневой флот":
- За последние 10 дней зафиксированы неоднократные нападения водных беспилотников (БЭК) на суда, перевозящие российские нефтепродукты под иностранными флагами.
- Эти атаки осуществляются преимущественно с украинской стороны (из района Одессы), но собеседник отмечает участие в навигации и разведке со стороны Великобритании (присутствие британских самолетов-разведчиков) и указывает на косвенное вмешательство Запада.
- Цель атак — не создать экологическую катастрофу, а нарушить экспорт российских энергоносителей, вывести из строя суда, увеличивать экономические и логистические издержки.

2. Генерализация стратегической и политической картины:
- Гость утверждает, что западные — в особенности британские — интересы заключаются в продолжении конфликта (блокировать мирные соглашения), так как перемены могли бы запустить большие политические сдвиги в странах Западной Европы.
- Возможная смена политического курса в Великобритании (появление у власти «антимейнстримных» политиков вроде Фарджа) могла бы привести к перераспределению глобальных финансовых потоков и переходу контроля от глобалистов к другим центрам силы.
- Признание официального присутствия британских военных на Украине и их участие в управлении атаками по российским интересам.

3. Реакция России и стратегические задачи:
- В ответ на эти вызовы Россия рассматривает способ полного отрезания Украины от Черного моря, уничтожения портовой инфраструктуры, что представлено как якобы ответ на «пиратские» схемы.
- Аналогия с историческим опытом: упоминаются прецеденты иностранной интервенции в Одессе и других портах в начале XX века.
- Освобождение и контроль ключевых портов (Одесса, Николаев, Приднестровье) названы жизненно важными для предотвращения угроз и обеспечения безопасности России.

4. Ситуация на фронте и героизация военных:
- Перечисляются успехи российских войск, продвижение на различных направлениях (Запорожское, Днепропетровское, Северское, Купянское и др.), взятие городов и населённых пунктов.
- Особое внимание уделено героическим поступкам, награждениям (вручение звёзд Героя России), а также роли новых видов вооружения (БПЛА) и тактическим инновациям.
- Отмечается стратегическая важность отдельных городов и инфраструктуры (например, канал, обеспечивающий водой Донецкую область).

5. Украинские и международные политические интриги:
- В политической плоскости обсуждается ситуация вокруг Зеленского, его окружения, расследования, угрозы устранения неугодных персон (Миндич, Коломойский).
- Проводится параллель между современной украинской элитой и опытом прошлых политических процессов (упоминается судьба Милошевича).

6. Запад, Европа и их внутренние проблемы:
- Обсуждаются слова Трампа о кризисе в Европе: промышленная рецессия, удар по образу жизни среднего класса, рост преступности, миграционные трудности, «размывание» традиционных ценностей (приводятся примеры с изменением отношения к христианству).
- Американцы перехватили энергетический рынок, что обняло экономику ЕС.
- Звучит тезис о деградации европейских руководств, дефиците сильных лидеров.

7. Будущее украинско-западных и российско-западных отношений:
- Обсуждаются неофициальные контакты между США и Россией по вопросам будущих инвестиций в экономику РФ после разрешения конфликта.
- Высок риск возвращения к экономическому сотрудничеству под новым управлением и сменой политического курса на Западе.

---

Вывод и аналитическое осмысление:

Вся беседа вырисовывает сложный и многослойный узел современного конфликта: внешне он напоминает типичную геополитическую шахматную партию — ставки повышаются не только на полях сражений, но и в области информационного, экономического, дипломатического и внутренне политического противоборства.

Можно обратить внимание, что исторические аналогии и эмоциональные образы (героизация, ссылки к Великой Отечественной, образ «пиратства» и т.д.) в разговоре становятся инструментом легитимации не только текущей тактики, но и долгосрочных целей. Реальность гибридной войны проявляется не только в сражениях на море или на поле боя: не меньшую роль сегодня играют финансовые потоки, стратегии давления и управления (investment warfare), идеологические трансформации общества и смыслы, которые придают мотивацию участникам обеих сторон.

Интересно, что экономическая перспектива тесно переплетается с военно-политической: удары по энергетическим потокам — не только инструмент давления, но и попытка разрушить основу устойчивости, в то время как международные политические кризисы на Западе используются как шанс на пересмотр мироустройства и перераспределения власти на глобальном уровне. Здесь заметна ставка на принцип «кризис как шанс»: и в России, и на Западе находятся те, кто строит стратегию на долгосрочную усталость и переформатирование системы.

Явная уязвимость позиции — в избыточной идеализации образа внутреннего единства, героизма и смыслов, что может скрывать реальные, иногда неудобные внутренние противоречия. Можно заметить, что в моменты кризиса склонность к мифологизации истории (будь то романтизация прошлого или демонизация оппонента) часто служит психологической помощью, но редко способствует поиску истинных путей выхода из тупика.

Практический вывод в этой ситуации может быть лишь один: чем сложнее клубок противоречий, тем важнее сохранять способность к рефлексии, диалогу и трезвому анализу реальности, не сводя все к черно-белой картине. Истина здесь ситуативна и зависит от множества взаимосвязанных факторов — признание этого смягчает риторику и помогает искать пусть не окончательные, но действенные решения.

Открытый вопрос:
В мире, где смысл и ценность часто определяются через соперничество и сравнение, возможно ли осознанное и прагматичное принятие реальности без необходимости создания тотальной "правильной" картины истории и героев, или легкость новых мифов неизбежно побеждает в моменты тревог и перемен? Как отличить мотивационную оптику от подлинного принятия сложной, противоречивой правды настоящего?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/d8371d8829a0947388098ca7d7e33bbd/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О Навальном, олимпийцах, герое России и жёсткой позиции в отношении к Западу
«Это вам за пацанов!»: каким был Герой России Роман Филипов
Забытый Герой России. Он спас 300 человек и корабль
"Струна" - Герой России
Герой России ЮРИЙ БУДАНОВ
«Мы сохранили свободу языка славян!» — боевой путь крестьянского маршала Ивана Конева (ФОТО)
«Душа нации живет в памяти…». Как России навязывают иной взгляд на события Второй Мировой
Солдатский маршал

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru