Борис Марцинкевич анализирует предложение Путина по использованию "запертых" энергоресурсов для питания цифровой экономики. Вы узнаете, как технологически изолированные системы (ТИТЭС) позволяют строить дата-центры и майнинг-фермы прямо на месторождениях, работая без посредников. Разбираем уникальное законодательство, которое открывает новые возможности для инвестиций в удаленных регионах России. На конкретном примере Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) расскажем, как эта амбициозная стратегия уже воплощается в жизнь

00:00 Путин о Майнинге и Дата-Центрах: Новая Эра Энергетики

01:17 Белый Майнинг в России: Цифровая Экономика Будущего

03:25 Запрет Майнинга в Сибири: Последствия и Решения

03:47 Провал Реформы Чубайса и Новые Возможности Энергетики

04:21 Закон ФЗ-35: Почему он Тормозил Развитие?

05:42 ЯТЭК: Ответ на Призыв Путина через 4 Дня

06:33 История ЯТЭК: От СССР до Газовой Столицы Якутии

07:53 Новый Владелец ЯТЭК: Кто такой Альберт Авдолян?

08:51 Успех Эльгинского Месторождения: Что Ждет ЯТЭК?

09:21 Тихоокеанская Железная Дорога: Мегапроект в Якутии

10:30 Слушания в Госдуме: Будущее ТЭК Дальнего Востока

11:09 Выступление Сарданы Авксентьевой: Критика Проекта ЯТЭК

11:39 Разбор Заявлений Авксентьевой: Факты против Мифов

12:44 Падение Давления в Газопроводе: Технический Ликбез

14:19 Госаудит Запасов и "Приписки": В чем Суть Обвинений?

15:12 Система ГКЗ: Как в России Утверждают Запасы с 1927 Года

16:19 Вся Нефтегазовая Отрасль – Обман? Главный Тезис Критиков

17:47 Запретить и Заморозить: К Чему Приведут Предложения?

