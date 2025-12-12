Этого не покажут по ТВ: как ЯТЭК меняет энергетику Якутии
Борис Марцинкевич анализирует предложение Путина по использованию "запертых" энергоресурсов для питания цифровой экономики. Вы узнаете, как технологически изолированные системы (ТИТЭС) позволяют строить дата-центры и майнинг-фермы прямо на месторождениях, работая без посредников. Разбираем уникальное законодательство, которое открывает новые возможности для инвестиций в удаленных регионах России. На конкретном примере Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) расскажем, как эта амбициозная стратегия уже воплощается в жизнь
00:00 Путин о Майнинге и Дата-Центрах: Новая Эра Энергетики
01:17 Белый Майнинг в России: Цифровая Экономика Будущего
03:25 Запрет Майнинга в Сибири: Последствия и Решения
03:47 Провал Реформы Чубайса и Новые Возможности Энергетики
04:21 Закон ФЗ-35: Почему он Тормозил Развитие?
05:42 ЯТЭК: Ответ на Призыв Путина через 4 Дня
06:33 История ЯТЭК: От СССР до Газовой Столицы Якутии
07:53 Новый Владелец ЯТЭК: Кто такой Альберт Авдолян?
08:51 Успех Эльгинского Месторождения: Что Ждет ЯТЭК?
09:21 Тихоокеанская Железная Дорога: Мегапроект в Якутии
10:30 Слушания в Госдуме: Будущее ТЭК Дальнего Востока
11:09 Выступление Сарданы Авксентьевой: Критика Проекта ЯТЭК
11:39 Разбор Заявлений Авксентьевой: Факты против Мифов
12:44 Падение Давления в Газопроводе: Технический Ликбез
14:19 Госаудит Запасов и "Приписки": В чем Суть Обвинений?
15:12 Система ГКЗ: Как в России Утверждают Запасы с 1927 Года
16:19 Вся Нефтегазовая Отрасль – Обман? Главный Тезис Критиков
17:47 Запретить и Заморозить: К Чему Приведут Предложения?
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
Комментарий редакции
1. Контекст и актуальность проблемы:
Видео посвящено энергетической инфраструктуре Якутии, особенно — роли локальной генерации и цифровых проектов (например, дата-центров и майнинга) на уединённых территориях, так называемых ТТЭС — технологически изолированных территориальных электрических систем. Это зоны без магистральных электросетей, где доставка топлива затруднена, а энергоснабжение имеет очаговый, локальный характер.
2. Проблема запертых энергоресурсов:
В России есть обширные месторождения газа и других ресурсов, транспортировка которых невыгодна из-за удалённости. Рациональное решение — использовать их на месте, что отражено в развитии проектов цифровой экономики (в частности, легального майнинга), когда локальные генераторы напрямую обеспечивают энергоёмких потребителей, без посредников и дополнительных расходов.
3. Преимущества локальной генерации для цифровых проектов:
— Возможность заключать прямые долгосрочные договоры между производителем и потребителем электроэнергии;
— Минус посреднических надбавок и возможность торговаться о ценах;
— Стабильность тарифа, прозрачность отношений;
— Идеальный режим нагрузки для энергетиков: цифровые проекты зачастую требуют стабильного, а не пикового потребления.
4. Ограничения и законодательные нюансы:
— Электроэнергетическая реформа 2000-х не всегда решила задачу эффективного привлечения инвесторов в новые станции;
— Для цифровых проектов существуют отдельные правила: майнинговые фермы, как четвёртая категория потребителей, могут быть отключены при перегрузках;
— Регуляторы (Минэнерго, системный оператор) до сих пор осторожно относятся к расширению подобных проектов, иногда даже препятствуют их появлению, несмотря на государственную стратегию по развитию цифровой экономики.
5. Кейс: ЯТЭК (Якутская топливно-энергетическая компания):
Компания, новые владельцы и менеджмент которой ассоциируются с интенсивным развитием инфраструктуры (угольная добыча, новые железные дороги, логистика), выдвигается первым "пилотом" по развитию цифровых проектов (идея дата-центров и облачных вычислений на собственной генерации).
Это последовательное развитие инжинирингового и хозяйственного подхода: "хочешь сделать хорошо — делай сам".
6. Дискуссия вокруг правового и ресурсного обеспечения:
Возникает спор: насколько реально запасы газа? Депутаты, эксперты, индустрия обсуждают — есть ли у компании реальные подтверждённые запасы для долгосрочного снабжения новых энергоёмких проектов?
Претензии связаны с методикой подсчёта запасов: оппоненты критикуют моделирование, считая, что оно ведёт к "припискам" и завышению объёмов, индустрия возражает — без геолого-технологических моделей современная практика невозможна во всём мире.
7. Роль и возможности государственного аудита:
Предлагается усилить независимую экспертизу и прозрачность расчёта запасов на месторождениях. Это требует серьёзной законодательной и организационной реформы, возможно даже восстановления специализированных министерств или структур.
8. Философия изменений и развития:
Звучит мысль о том, что истина в оценке запасов, эффективности или перспектив развития — всегда динамична и контекстуальна: то, что сейчас кажется неопределённостью, при изменении подходов может преобразоваться в новый стандарт или, наоборот, привести к пересмотру всей индустрии.
---
Выводы и рефлексия:
В этом разговоре глубоко осмысляется не только судьба энергетики Якутии, но и судьба российской энергетики в целом в контексте перехода к цифровой экономике и освоения отдалённых территорий. ЯТЭК становится своеобразной лабораторией: здесь сталкиваются инженерный прагматизм, экономические вызовы, геополитические амбиции и жёсткие реалии климата и инфраструктуры.
Ситуация демонстрирует, как любая крупная реформа сталкивается с сопротивлением старых и новых идеализмов: одни боятся "приписок" и непрозрачности, другие — неэффективности и стагнации, третьи мечтают о том, чтобы прогресс шёл быстрее и смелее. Контраст между моделями (теоретическими расчётами) и требованиями к практической проверке прекрасно отражает универсальную философскую дилемму: где граница между воображаемым и действительным, между прогнозом и фактом?
Вопрос энергетического будущего Якутии — это пример реальной и одновременно метафорической ситуации: там, где нет "магистральных сетей" в буквальном смысле, возникает необходимость изобретать новые пути, брать ответственность на себя и — иногда — спорить о самом основании представлений об энергоресурсах, фактах и их интерпретации. Это напоминает, как в поиске личной истины каждый из нас прокладывает индивидуальный маршрут между прошлым опытом, конкурентными интересами и будущими возможностями.
Возникает парадокс: стремление к устоявшейся истине (о запасах, о правилах регулирования, о правильности стратегии) сталкивается с необходимостью гибкости — как технической, так и философской. В конечном счёте, истина оказывается не столько где-то впереди, в недосягаемой точке абсолютного знания, сколько в самом процессе обсуждений, поиска баланса между разными интересами и, возможно, даже в умении задавать себе новые вопросы.
А что для вас кажется более ценным в развитии таких сложных систем — стремление к прозрачности и жёсткому контролю со стороны государства, ставка на инициативу бизнеса или же поиск нового баланса между ними? И где, на ваш взгляд, прячется истина в экономике, построенной на постоянно меняющихся моделях и прогнозах?