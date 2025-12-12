Мы в MAX, подпишись! https://max.ru/Metametrica

В гостях Метаметрики – экономист, депутат Госдумы и друг нашего канала Михаил Делягин!

Почему «бывшие» мигранты забирают соцподдержку у нуждающихся россиян? Цифровой рубль: инструмент развития или ещё один способ контроля граждан? Как устроена скрытая инфляция, которую люди видят в магазинах, а Росстат «не замечает»?

Санкции «душат» российскую экономику? Почему в России увеличат «утильсбор» и будет ли он работать? «Запретить нельзя развивать»: где Госдума ставит запятую?

Таймкоды:

00:00 Метаметрика LIVE

00:15 Михаил Делягин в гостях

01:22 Главное в экономике – сохранить стабильность!

02:35 Макрорегион Европа не состоялся

07:00 Европа точно украдет наши деньги

10:05 Экономика ЕС без российских ресурсов неконкурентоспособна

13:33 Колониальная фискальная система России

16:32 Повышение налогов – подарок оргпреступности

21:35 ВПК идет вперед!

22:47 Торговля с Китаем и особенности статистки

26:47 Чем отличается цифровой рубль от обычного?

28:40 На цифровой юань может перейти 38% мировой экономики

30:40 Цифровизация экономики работает, санкции тоже

35:15 В мире нет современной экономтеории

37:36 Данные Росстата – фантазии Минэкономразвития

41:50 Граждане не верят официальным цифрам

44:29 Смешные инициативы Госдумы, или как заявить о себе

48:50 Срочники будут получать в три раза больше?

51:05 Миграция в Россию «социальная и завоевательная»

57:11 Вологда, олигархи, борьба с алкоголем

1:03:32 В Вологодской области меняют правила жизни

1:07:50 Развитие порой определяют косвенные факторы

1:09:48 Ограничения продаж алкоголя: «Экономика не должна быть пороком!»

1:11:38 Квартирный вопрос и обязательства государства

1:17:15 Рецепты для экономики в 2026 году

1:22:54 Финал

