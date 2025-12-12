ДЕЛЯГИН – МИГРАНТЫ, НАЛОГИ, УТИЛЬСБОР: кто на самом деле грабит россиян? / Metametrica
Мы в MAX, подпишись! https://max.ru/Metametrica
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:
ВКонтакте: https://vk.com/metametrica
RuTube: https://rutube.ru/channel/23486857/
Telegram: https://t.me/Metametrica
Дзен: https://dzen.ru/metametrica
YouTube: https://www.youtube.com/@Metametrica_Live
В гостях Метаметрики – экономист, депутат Госдумы и друг нашего канала Михаил Делягин!
Почему «бывшие» мигранты забирают соцподдержку у нуждающихся россиян? Цифровой рубль: инструмент развития или ещё один способ контроля граждан? Как устроена скрытая инфляция, которую люди видят в магазинах, а Росстат «не замечает»?
Санкции «душат» российскую экономику? Почему в России увеличат «утильсбор» и будет ли он работать? «Запретить нельзя развивать»: где Госдума ставит запятую?
Таймкоды:
00:00 Метаметрика LIVE
00:15 Михаил Делягин в гостях
01:22 Главное в экономике – сохранить стабильность!
02:35 Макрорегион Европа не состоялся
07:00 Европа точно украдет наши деньги
10:05 Экономика ЕС без российских ресурсов неконкурентоспособна
13:33 Колониальная фискальная система России
16:32 Повышение налогов – подарок оргпреступности
21:35 ВПК идет вперед!
22:47 Торговля с Китаем и особенности статистки
26:47 Чем отличается цифровой рубль от обычного?
28:40 На цифровой юань может перейти 38% мировой экономики
30:40 Цифровизация экономики работает, санкции тоже
35:15 В мире нет современной экономтеории
37:36 Данные Росстата – фантазии Минэкономразвития
41:50 Граждане не верят официальным цифрам
44:29 Смешные инициативы Госдумы, или как заявить о себе
48:50 Срочники будут получать в три раза больше?
51:05 Миграция в Россию «социальная и завоевательная»
57:11 Вологда, олигархи, борьба с алкоголем
1:03:32 В Вологодской области меняют правила жизни
1:07:50 Развитие порой определяют косвенные факторы
1:09:48 Ограничения продаж алкоголя: «Экономика не должна быть пороком!»
1:11:38 Квартирный вопрос и обязательства государства
1:17:15 Рецепты для экономики в 2026 году
1:22:54 Финал
Михаил Делягин:
Telegram – https://t.me/delyagin
Дзен – https://dzen.ru/delyagin
ВКонтакте – https://vk.com/m.g.delyagin и https://vk.com/mdelyagin
Официальный сайт – https://delyagin.ru/
Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov
#делягин #михаилделягин #мигранты #налоги #утильсбор #рубль #россия #экономика #политика #метаметрика #metametrica
Комментарий редакции
Ключевые тезисы этой беседы
1. Российская экономика: устойчивость и парадоксы
- Основным достижением уходящего года является сохранение относительной макроэкономической стабильности, несмотря на внешние и внутренние сложности. Развитие идет, но не так, как хотелось бы или как планировалось ранее.
- Россия остается значимым игроком мировой экономики, несмотря на санкции и давление, но значимого экономического скачка не наблюдается.
- Распад глобальной системы (макрозон) продолжается; Европа теряет былую самостоятельность и становится все более зависимой от англосаксонских центров влияния.
2. Европа, ресурсы и глобальные элиты
- Европа переживает экономическую и институциональную деградацию. Основные ресурсы нынешнего благополучия — это конфискованные российские активы и ресурсы, выкачиваемые из Украины.
- Предпринимаются попытки создать альтернативные политические объединения в Европе (например, реанимировать идею Австро-Венгрии), но реальных ресурсов для независимого развития у Европы нет.
3. Внутренняя политика России: финансы, налоги, экономика
- Российская финансовая система страдает от приоритета интересов спекулянтов, а не реального сектора экономики. Власть либеральных кругов, ориентированных на спекуляции, мешает развитию производства.
- Фискальная и налоговая нагрузка на бизнес увеличивается (штрафы, поборы, утилизационный сбор), что загоняет часть экономики в тень и способствует росту теневых и криминальных операций.
- Импортозамещение зачастую сводится к замене западного импорта китайским, а не собственному производству. При этом экспорт сырья мало облагается налогами, а внутри страны нагрузка на производство только растет.
4. Цифровые валюты и технологии
- Введение цифрового рубля тормозится по двум причинам: невозможность элит идти против Запада напрямую и противодействие ограничению коррупции, так как цифровые инструменты могут сделать ее невозможной.
- Для сравнения с цифровым юанем замечается, что Китай продвигает свою валюту, и она становится безопаснее для международной торговли по сравнению с долларом.
5. Проблемы доверия и манипуляций
- Российское общество и бизнес испытывают крайне низкий уровень доверия к государственным сообщениям, особенно к официальной статистике (например, по инфляции).
- Система постоянно пересматриваемых бюджетов и красивых цифр официально не соответствует реальности, что подрывает доверие и мешает развитию.
6. Социальные вопросы: трудовая миграция, рынок труда
- Трудовая миграция в России давно перестала быть трудовой в традиционном смысле — теперь это преимущественно завоевательная и социальная миграция, что вызывает напряжение и конкуренцию за социальные ресурсы.
- Аргумент о нехватке рабочих рук Делягин отвергает, указывая на то, что массовый завоз мигрантов компенсируется деградацией трудовой мотивации у всех, а также отмечая технологические перемены (роботизация, автоматизация).
7. Практические рецепты: как изменить ситуацию
- Для выхода из текущего состояния Делягин рекомендует:
- Ограничить влияние финансовых спекуляций, сделать кредиты доступными для реального сектора.
- Провести антимонопольную реформу, дать антимонопольной службе широкие полномочия по разбору ценообразования и борьбе с манипуляциями.
- Провести налоговую реформу: облагая налогами экспорт сырья и стимулируя переработку, поддержать внутреннее производство.
- Решать проблему жилищного обеспечения социальных групп (например, военных), рационально используя нераспроданное жилье.
- Восстановить социальный лифт для знаний и инженерных профессий, нарушенный перекос зарплат на рынке труда.
- Превратить экономику из инструмента уничтожения и эксплуатации в инструмент улучшения жизни людей.
Выводы и философские размышления
Выступление Делягина построено на критике существующей управленческой и экономической схемы России — капитализма с приоритетом интересов узкой группы спекулянтов и монополий. Контуры «экономики будущего» им видятся через восстановление самостоятельности, расширение власти реального сектора, пересмотр фискальных и налоговых практик, а также опору на собственные ресурсы. При этом ирония в рассуждениях выражает скепсис относительно возможности быстрых перемен и устойчивости инерции, свойственной системам, долгое время находящимся в колониальной или зависимой позиции (метафора «колониального менталитета»).
Интересно, что акценты Делягина лежат не только в области экономики, но и в сфере гуманистических смыслов: экономика обязана быть не только механизмом извлечения прибыли, но и способом улучшения человеческой жизни, укрепления социальной справедливости и здоровья общества в целом. Собственно, он призывает к переосмыслению роли экономических инструментов и институтов: рынки, налоги, имущественные инициативы — все это вторично по отношению к качеству жизни, творчеству и достоинству личности.
Значительна и тема доверия: системное недоверие к государству, статистике, реформам создает «выученную беспомощность», парализующую инициативу снизу и мешающую развитию.
Наконец, рассмотрим более глубокий вопрос — о возможностях выхода из исторического и культурного тупика, созданного сочетанием внешнего давления и внутренней инерции. Истина здесь — скорее процесс динамического поиска (Делягин ловко избегает однозначных рецептов, хотя говорит о необходимости немедленных действий) — чем результат. Экономика, как он подчеркивает, сегодня так радикально изменилась, что требуются новые подходы и теории — еще не написанные.
Открытый вопрос для размышления:
Если будущее экономической и социальной политики зависит от доверия, внутренней свободы и готовности к переменам, то что должно стать точкой опоры — новая система ценностей, иная структура институтов, или всё же личная ответственность каждого участника общества? Возможно ли после долгих лет пассивной адаптации и бытового скепсиса пробудить в обществе волю к самостоятельному действию и развитию? Каков источник этой "новой энергии" — историческая память, рефлексия на ошибки, кризис, или нечто иное?
Я очень давно читала Делягина (говорящая фамилия) ,читала почти всё ,он критиковал любое время,теперь уже только смотрю название статьи и ФСЁ
ndrey_kuprikov 11 декабря 2025, 21:01
200 ЛЕТ РУССКОМУ МАЙДАНУ
Русскому, декабрьскому, от 1825-го года, воспетому большевиками-ленинцами и мифизированному советским агитпропом в кино, литературе и театре. Ну дык понятно, святые люди, выступили против самодержавия, крепостничества и ваще за свободу, по факту же за ЕС, кружевные труселя и демонтаж русской государственности.
Как водится дебош устроили тогдашние элитарии, знать, заразившиеся отравой диссидентства и тайных сатанинских сект, насмотревшиеся на просвещенную, хоть и немытую и сифилисную Европу и захотевшие куртуазности, панталонов и демократии с конституцией. Разумеется Европа принимала самое живое участие в подготовке бунта и науськивании к нему малолетних дебилов.
Царь Николай Первый , он же император, миндальничать с бузотерами не стал, разнес с херам мудаков из пушек картечью, после чего всех судил, кого повесил, кого сослал на каторгу, кого лишил звания и статуса, в общем, подавил смуту и крамолу в зародыше, государство устояло и продолжило крепнуть, а РПЦ издала благодарственный молебен в его честь за спасение отечества.
И никакой нафиг Звезды пленительного счастья. Вот не надо тут ля-ля…
п.с. элита ,элита -рыба гниет с головы и до самого низа.. И да я с упоением смотрела фильм Звезда пленительного счастья и так сочувствовала им…