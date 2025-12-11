Главная » Видео, Мировоззрение, Экономика

Запертые ресурсы – на снабжение цифровой экономики. Борис Марцинкевич

В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео

1. Потенциал «запертых» энергетических ресурсов
В России немало месторождений энергоносителей, которые экономически невыгодно транспортировать на большие расстояния («запертые» ресурсы). Рациональнее использовать эти ресурсы непосредственно на месте их добычи, создавая локальную энергетическую инфраструктуру и объекты цифровой экономики – например, дата-центры и майнинговые мощности.

2. ТИТЭС: особый режим для генерации и потребления
Технологически изолированные территориальные электрические системы (ТИТЭС) – регионы, где нет интеграции с единой энергосистемой страны, электроснабжение осуществляется локально. Законодательство даёт здесь уникальную возможность заключать прямые договоры между производителями электроэнергии и конечными потребителями, минуя посредников, что делает такие проекты более выгодными и предсказуемыми по цене.

3. Вызовы и парадоксы развития цифровой экономики в периферии
Хотя дата-центры и майнинг – «идеальные» клиенты для энергетиков (их потребление стабильно и прогнозируемо), российские энергетические компании долго не решались строить новые объекты прямо под их нужды – из-за сложных правил работы в единой энергосистеме, отсутствия частных инвесторов и ограничительной регуляторики.

4. Первые реальные проекты и смена стратегии
Пример с Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК): компания меняет стратегию и фокусируется на снабжении энергоёмких цифровых проектов газом, не строя сами цифровые объекты, а предоставляя ресурс партнёрам-разработчикам дата-центров. У Якутии есть значительный потенциал для такого развития благодаря большим (по расчётам) запасам газа.

5. Риски и критика: хрупкость инфраструктуры и прозрачность расчётов
Поднимается вопрос о реальных объёмах газовых запасов: несмотря на формальные расчёты, давление в известных месторождениях падает, газопроводы изношены, а методика оценки запасов вызывает вопросы (“приписки” вместо прозрачных и практических замеров). Опасность в том, что при бурном росте энергопотребления запасы будут исчерпаны гораздо быстрее, чем ожидается по документации.

6. Требования к регулированию и аудитам
Прозвучали предложения (депутат Авксентьева):
– Ввести специальный статус для изношенных объектов;
– обеспечивать федеральное финансирование замены устаревшей инфраструктуры;
– улучшить государственный аудит газовых запасов;
– временно запретить новые энергоёмкие проекты до полного аудита ресурсов.

7. Ответ эксперта: реалии, методики и система контроля
Автор отстаивает позицию, что существующая система учёта запасов (ГКЗ) — государственная и формализованная, и без моделирования в расчётах ресурсов невозможно представить современную нефтегазовую отрасль; если объявить моделирование “приписками”, придётся признать всю участь мировой отрасли фиктивной, что нереалистично. Однако вопросы об эффективности аудита и его улучшении остаются открытыми.

---

Вывод и практические смыслы

Видеобеседа показывает сложную динамику между попытками развивать цифровую экономику в регионах с изолированной инфраструктурой и объективными ограничениями: старением инфраструктуры, риском для надёжности энергоснабжения, а также своеобразием системы оценки запасов ресурсов.

С одной стороны, Россия обладает уникальным шансом превратить отсталые или «отрезанные» регионы в лаборатории для энергоёмких цифровых проектов, используя местные энергетические ресурсы рационально и без избыточных посредников. С другой стороны, без прозрачных и тщательно проверяемых процедур аудита ресурсов, а также без обновления инфраструктуры, такие проекты могут оказаться рискованными или даже привести к локальному энергокризису.

Наконец, эта история — еще и о том, как идея эффективного распределения ресурса натыкается на практические пределы института, человеческий фактор и политико-экономические унаследованные структуры. Даже самые современные цифровые планы не реализуются изолированно — их контуры очерчивают прошлые реформы, привычки, страхи и споры экспертов.

---

Открытый вопрос

Итак, мы видим, что реальный прогресс возможен лишь там, где практичность, прозрачность расчётов и гибкость институтов встречаются с технологическими возможностями и локальной смекалкой. Но достижима ли вообще полная прозрачность и надёжность в оценке ресурсов, если вся система неминуемо опирается на вероятностные (модельные) методики? И в каком смысле тогда “реальная истина” о наших ресурсах и возможностях всегда будет ускользать, оставляя пространство для новых открытий — и новых ошибок? Как сохранить баланс между инновацией, осторожностью и стремлением к развитию в столь хрупких и неоднозначных системах?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/5c31695c09df4b99ac39cb4b3493de88/
