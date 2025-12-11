Запертые ресурсы – на снабжение цифровой экономики. Борис Марцинкевич
В студии канала «День» физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Борис Марцинкевич в Телеграм https://t.me/borisgeoenergetic
Комментарий редакции
1. Потенциал «запертых» энергетических ресурсов
В России немало месторождений энергоносителей, которые экономически невыгодно транспортировать на большие расстояния («запертые» ресурсы). Рациональнее использовать эти ресурсы непосредственно на месте их добычи, создавая локальную энергетическую инфраструктуру и объекты цифровой экономики – например, дата-центры и майнинговые мощности.
2. ТИТЭС: особый режим для генерации и потребления
Технологически изолированные территориальные электрические системы (ТИТЭС) – регионы, где нет интеграции с единой энергосистемой страны, электроснабжение осуществляется локально. Законодательство даёт здесь уникальную возможность заключать прямые договоры между производителями электроэнергии и конечными потребителями, минуя посредников, что делает такие проекты более выгодными и предсказуемыми по цене.
3. Вызовы и парадоксы развития цифровой экономики в периферии
Хотя дата-центры и майнинг – «идеальные» клиенты для энергетиков (их потребление стабильно и прогнозируемо), российские энергетические компании долго не решались строить новые объекты прямо под их нужды – из-за сложных правил работы в единой энергосистеме, отсутствия частных инвесторов и ограничительной регуляторики.
4. Первые реальные проекты и смена стратегии
Пример с Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК): компания меняет стратегию и фокусируется на снабжении энергоёмких цифровых проектов газом, не строя сами цифровые объекты, а предоставляя ресурс партнёрам-разработчикам дата-центров. У Якутии есть значительный потенциал для такого развития благодаря большим (по расчётам) запасам газа.
5. Риски и критика: хрупкость инфраструктуры и прозрачность расчётов
Поднимается вопрос о реальных объёмах газовых запасов: несмотря на формальные расчёты, давление в известных месторождениях падает, газопроводы изношены, а методика оценки запасов вызывает вопросы (“приписки” вместо прозрачных и практических замеров). Опасность в том, что при бурном росте энергопотребления запасы будут исчерпаны гораздо быстрее, чем ожидается по документации.
6. Требования к регулированию и аудитам
Прозвучали предложения (депутат Авксентьева):
– Ввести специальный статус для изношенных объектов;
– обеспечивать федеральное финансирование замены устаревшей инфраструктуры;
– улучшить государственный аудит газовых запасов;
– временно запретить новые энергоёмкие проекты до полного аудита ресурсов.
7. Ответ эксперта: реалии, методики и система контроля
Автор отстаивает позицию, что существующая система учёта запасов (ГКЗ) — государственная и формализованная, и без моделирования в расчётах ресурсов невозможно представить современную нефтегазовую отрасль; если объявить моделирование “приписками”, придётся признать всю участь мировой отрасли фиктивной, что нереалистично. Однако вопросы об эффективности аудита и его улучшении остаются открытыми.
---
Вывод и практические смыслы
Видеобеседа показывает сложную динамику между попытками развивать цифровую экономику в регионах с изолированной инфраструктурой и объективными ограничениями: старением инфраструктуры, риском для надёжности энергоснабжения, а также своеобразием системы оценки запасов ресурсов.
С одной стороны, Россия обладает уникальным шансом превратить отсталые или «отрезанные» регионы в лаборатории для энергоёмких цифровых проектов, используя местные энергетические ресурсы рационально и без избыточных посредников. С другой стороны, без прозрачных и тщательно проверяемых процедур аудита ресурсов, а также без обновления инфраструктуры, такие проекты могут оказаться рискованными или даже привести к локальному энергокризису.
Наконец, эта история — еще и о том, как идея эффективного распределения ресурса натыкается на практические пределы института, человеческий фактор и политико-экономические унаследованные структуры. Даже самые современные цифровые планы не реализуются изолированно — их контуры очерчивают прошлые реформы, привычки, страхи и споры экспертов.
---
Открытый вопрос
Итак, мы видим, что реальный прогресс возможен лишь там, где практичность, прозрачность расчётов и гибкость институтов встречаются с технологическими возможностями и локальной смекалкой. Но достижима ли вообще полная прозрачность и надёжность в оценке ресурсов, если вся система неминуемо опирается на вероятностные (модельные) методики? И в каком смысле тогда “реальная истина” о наших ресурсах и возможностях всегда будет ускользать, оставляя пространство для новых открытий — и новых ошибок? Как сохранить баланс между инновацией, осторожностью и стремлением к развитию в столь хрупких и неоднозначных системах?