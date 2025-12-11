Почему нацистская Германия так отчаянно стремилась захватить Кольский полуостров? Что было важнее для Гитлера — стратегический Мурманск или жизненно необходимый для промышленности никель? И как Красной армии удалось отстоять Заполярье, где каждый шаг давался ценой невероятных усилий?

В этом видео Евгений Мироничев и Егор Яковлев анализируют самый северный фронт Великой Отечественной войны. Вы узнаете:

— Почему никель из Печенги был не менее важен для Третьего рейха, чем нефть Кавказа

— Какой оккупационный проект для Мурманской области готовили немцы и почему он провалился

— Какие мифы о войне в Заполярье до сих пор живы в массовом сознании

— Как опыт советско-финской войны помог организовать оборону Кольского полуострова

00:00 – Самый северный фронт войны

01:53 – Почему Гитлеру был нужен Кольский полуостров

07:03 – Мифы о войне в Заполярье: «римские дороги» и «пригласительные билеты»

10:59 – Что мы не знаем о войне на Севере: лакуны в историографии

16:03 – Роль Финляндии в планах Германии

22:35 – Экономическое значение региона

31:05 – Планы Красной армии: оборона или наступление?

40:46 – Как строилась оборона: от Мурманска до Кандалакши

51:17 – Никелевая лихорадка: почему этот металл был важнее всего

58:06 – План «Барбаросса» и роль армии «Норвегия»

01:03:30 – Провал немецкой разведки: что немцы не знали о Заполярье

01:20:26 – Финский фактор: кто на самом деле контролировал захваченные территории

01:26:12 – Почему немецкий план провалился