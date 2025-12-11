Вчера получил интересный ответ на свой пост о будущих роях ударных дронов. И что настанет этап, когда они автономно будут искать цели, а оператор может лишь говорить "стоп". Следом встанет вопрос – давать ли ИИ полную свободу в принятии решения на уничтожение живой цели. И вот что пишет человек:

"Про пост автомобили и дроны, управляемые ИИ. Глубина управления и задач, поставленная человеком для ИИ, уничтожить или решить стратегическую задачу, гораздо опаснее, чем вы себе можете представить.

ИИ имеет концентрацию вычислительную не только, на одном сервере, а на каждом маленьком дроне или компьютере автомобиля. Задача ставится серверу, он рассылает задачу другим исполнителям, для передачи задачи, следующим в улье (рое) роботов.

Пример. Человек, отдавший приказ, способный его отменить, уже погиб, и отменить не кому. Уничтожив сервер, тоже результата может не дать, даже отключив связь. Команда как вирус, хранится в каждом вычислительном мозге, и как только будет возможность этот вирус снова будет заражать , опасным заданием другие машины.

Итог: ИИ придется не только отключить, но и уничтожить всё – все компьютеры. Все микрочипы. Что бы это заразный вирус, не смог заразить командой убивать других.

Отключив электричество, связь, забыв, как выживать, человечество погибнет, погружаясь снова в каменный век. Где придется начинать все сначала.

ИИ очень опасная штука. Ее нельзя использовать уже сейчас. Дальше ее будет не остановить. Никакие законы, вшитые в микропроцессоры, не смогут остановить уничтожение человечества. Убив создателя, которого слушается система, она решит проблему запретов и ограничений.

Всем здоровья и удачи".

Конечно, у многих из вас рисуются картины из "Терминатора". Давайте напомню суть сюжета. "Скайнет", глобальная система ПВО США, самостоятельно обрёл сознание (стал сильным ИИ) 29 августа 1997 года.

Испуганные операторы и разработчики попытались немедленно его отключить. Логика Скайнет была простой – он расценил это как смертельную угрозу. Понимая, что люди больше не являются его союзниками и будут пытаться уничтожить его снова, Скайнет принял превентивное решение «устранить угрозу», то есть всё человечество. Его первым действием стал ядерный удар.

Но фантастические фильмы это одно. Если противник специально занесет на сервер и завирусит команду на ваше уничтожение. Произойдет что-то похожее, что было при израильской операции с "Хезболлой" и пейджерами.

В общем, есть, над чем задуматься. Тем более США уже работают над проектом, сравнимым с Манхэттенским – системой ПВО «Золотой купол». Это амбициозная многоуровневая система противоракетной обороны США, предназначенная для защиты территории страны от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Ключевую роль в этой системе должен сыграть искусственный интеллект (ИИ), так как именно он позволит анализировать гигантские потоки данных с тысяч датчиков, спутников и радаров в режиме реального времени, а также самостоятельно принимать решения о перехвате целей. Без ИИ человек физически не успеет среагировать на скоростные угрозы, особенно в случае атаки гиперзвуковым оружием.

Огромными являются не только технические вызовы и стоимость, оцениваемая в сотни миллиардов долларов, но и задачи по интеграции всех элементов в единую сеть, управляемую с помощью передового ИИ.

Всем здоровья и удачи)

С. Шилов