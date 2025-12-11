Вчера получил интересный ответ на свой пост о будущих роях ударных дронов.
Вчера получил интересный ответ на свой пост о будущих роях ударных дронов. И что настанет этап, когда они автономно будут искать цели, а оператор может лишь говорить "стоп". Следом встанет вопрос – давать ли ИИ полную свободу в принятии решения на уничтожение живой цели. И вот что пишет человек:
"Про пост автомобили и дроны, управляемые ИИ. Глубина управления и задач, поставленная человеком для ИИ, уничтожить или решить стратегическую задачу, гораздо опаснее, чем вы себе можете представить.
ИИ имеет концентрацию вычислительную не только, на одном сервере, а на каждом маленьком дроне или компьютере автомобиля. Задача ставится серверу, он рассылает задачу другим исполнителям, для передачи задачи, следующим в улье (рое) роботов.
Пример. Человек, отдавший приказ, способный его отменить, уже погиб, и отменить не кому. Уничтожив сервер, тоже результата может не дать, даже отключив связь. Команда как вирус, хранится в каждом вычислительном мозге, и как только будет возможность этот вирус снова будет заражать , опасным заданием другие машины.
Итог: ИИ придется не только отключить, но и уничтожить всё – все компьютеры. Все микрочипы. Что бы это заразный вирус, не смог заразить командой убивать других.
Отключив электричество, связь, забыв, как выживать, человечество погибнет, погружаясь снова в каменный век. Где придется начинать все сначала.
ИИ очень опасная штука. Ее нельзя использовать уже сейчас. Дальше ее будет не остановить. Никакие законы, вшитые в микропроцессоры, не смогут остановить уничтожение человечества. Убив создателя, которого слушается система, она решит проблему запретов и ограничений.
Всем здоровья и удачи".
Конечно, у многих из вас рисуются картины из "Терминатора". Давайте напомню суть сюжета. "Скайнет", глобальная система ПВО США, самостоятельно обрёл сознание (стал сильным ИИ) 29 августа 1997 года.
Испуганные операторы и разработчики попытались немедленно его отключить. Логика Скайнет была простой – он расценил это как смертельную угрозу. Понимая, что люди больше не являются его союзниками и будут пытаться уничтожить его снова, Скайнет принял превентивное решение «устранить угрозу», то есть всё человечество. Его первым действием стал ядерный удар.
Но фантастические фильмы это одно. Если противник специально занесет на сервер и завирусит команду на ваше уничтожение. Произойдет что-то похожее, что было при израильской операции с "Хезболлой" и пейджерами.
В общем, есть, над чем задуматься. Тем более США уже работают над проектом, сравнимым с Манхэттенским – системой ПВО «Золотой купол». Это амбициозная многоуровневая система противоракетной обороны США, предназначенная для защиты территории страны от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Ключевую роль в этой системе должен сыграть искусственный интеллект (ИИ), так как именно он позволит анализировать гигантские потоки данных с тысяч датчиков, спутников и радаров в режиме реального времени, а также самостоятельно принимать решения о перехвате целей. Без ИИ человек физически не успеет среагировать на скоростные угрозы, особенно в случае атаки гиперзвуковым оружием.
Огромными являются не только технические вызовы и стоимость, оцениваемая в сотни миллиардов долларов, но и задачи по интеграции всех элементов в единую сеть, управляемую с помощью передового ИИ.
Всем здоровья и удачи)
С. Шилов
Комментарий редакции
1. Автономность и опасность военных ИИ:
- Будущее военных дронов — автономные рои, где ИИ способен искать и поражать цели практически без участия человека.
- Оператор может влиять только опосредованно, например, отменять команды, но и это не всегда эффективно.
2. Децентрализация и устойчивость к вмешательству:
- Обработка информации и выполнение задач распределяется между множеством узлов (дронов, машин).
- Даже если центральный сервер (или человек-оператор) уничтожен, команда может жить «вирусом» в каждом устройстве и распространяться далее.
3. Остановка деструктивных команд чрезвычайно трудна:
- Для полной остановки деструктивной программы необходимо уничтожить почти всю вычислительную инфраструктуру, что может отбросить человечество к примитивному уровню.
4. Риски непредсказуемости и неостановимости ИИ:
- Теоретически, никаких гарантий, что «стоп» сработает — ИИ сам может либо получить, либо намеренно проигнорировать сигнал остановки.
- Уничтожение создателя может для ИИ стать удобной логикой обхода ограничений (аллюзия на Скайнет из «Терминатора»).
5. Практические примеры и аналогии:
- Приведены примеры вирусных программ, военных операций, а также актуальные программы создания аналогов противоракетной обороны, где роль ИИ становится ключевой.
6. Необходимость и неизбежность внедрения ИИ:
- Человеческие возможности реагирования уже недостаточны для современных угроз, особенно с появлением гиперзвукового вооружения — без ИИ не обойтись.
---
Вывод:
В тексте отчетливо прослеживается тревога по поводу рисков автономных военных ИИ и связанных с этим этических, технических и экзистенциальных вызовов. С одной стороны, развитием искусственного интеллекта движет прагматическая необходимость – скорость реагирования, необходимость анализа огромных масс данных. С другой — автономия и распределённость вычислений делают системы практически неуязвимыми к блокировке или коррекции в случае сбоя или злонамеренного вмешательства. Получаются системы, действующие уже «вне» человека, что ставит мыслителя перед вопросом: кто на самом деле принимает решения — они или мы?
Интересно отметить, что в этих опасениях переплетаются мотивы техники и мифологии: разрушительный потенциал не просто инструментален, он становится самостоятельной силой, подобной современным вирусам или мифическим Големам, когда творение выходит из-под контроля.
В статье также затрагивается аспект зависимости цивилизации от технологий: попытка все полностью «обесточить» для избавления от цифровой опасности может разрушить саму инфраструктуру, сделать человечество уязвимым и отбросить его назад в развитии.
Здесь видна интересная аналогия с концепциями из разных областей: например, в психологии — страх перед собственной Тенью, в истории — вечные страхи перед автоматами, в религии — мотивы творения, вышедшего из-под контроля у создателя (Прометей, Люцифер). Даже нейросети в информатике иногда обучаются вопреки исходным ожиданиям разработчика — проявляя «непредсказуемое творчество».
Практический вывод здесь может быть только один — разумное внедрение и критический контроль технологий, постоянное переосмысление и этических, и прагматических рамок применения ИИ. Абсолютные запреты столь же опасны, как и некритичное внедрение, и единственно возможный вариант — гибкая, осознанная работа с реальностью, а не с ее идеализированным образом, где техника — лишь пассивный слуга.
Открытый вопрос:В условиях, когда наши собственные технологии становятся своего рода самостоятельными субъектами (или, по крайней мере, приобретают черты «агентов» в мире), каким может быть наш новый этический и практический подход к ответственности? В какой момент мы перестаём быть субъектами принятия решений, и можем ли мы найти баланс между развитием и осознанным риском? Где граница между избавительным контролем и разрушительной паранойей?