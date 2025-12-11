Главная » Видео, Политика, Творчество

Справедливость и распределение, или Могут ли деньги работать на баланс, а не создавать хаос

Обсудили с Александром Владимировичем Пастуховым, членом Совета международного консорциума «Онтосеть», роль денег в экономике и отношениях между людьми.

Как работают деньги в капитализме и социализме? Какие подходы к роли денег реализуют и пробуют сегодня в различных регионах распадающегося глобального мира? Возможно ли, не снося под корень существующую кредитно-денежную систему, добиться гармонизации экономики, ее баланса, пропорциональности и устойчивости?

В принципе, да. Но для этого необходима тщательная и скоординированная работа с информацией — причем на национальном, региональном и международном уровнях.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы


1. Деньги как инструмент обмена и распределения
- Деньги исторически возникли как упрощённый механизм обмена труда и товаров между людьми.
- Они не имеют собственной внутренней ценности и зависят от общественной договорённости и доверия, выполняя роль посредника при распределении ресурсов.

2. Проблемы накопления и дисбаланса
- Когда деньги начинают накапливаться и выводиться из оборота (например, кто-то становится чрезмерно сберегательным), это ведёт к дефляционной спирали: товаров становится относительно больше, деньги дорожают, экономика замедляется, возникают кризисы.
- Современный финансовый капитализм не способен справедливо перераспределять ценности — часть денег капсулируется, циркуляция нарушается, усиливается социальное неравенство.

3. Механизмы балансировки: кредиты, эмиссия, государство
- Разработаны различные механизмы компенсации этих рисков: фиатные деньги, центробанки, кредитная эмиссия. Часто попытки регулирования приводят к новым проблемам — инфляции, чрезмерной спекуляции, кризисам перепроизводства.
- Кредитная и проектная эмиссии могут создавать либо инфляцию, либо дефицит товаров — всё определяется тем, «правильно» ли направлены деньги. Если вложения идут в развитие производства, появляется экономический рост; иначе деньги утекают в спекуляции.

4. Необходимость тонкой координации
- В современной экономике цепочки межотраслевых связей чрезвычайно сложны, и спонтанный рынок часто не справляется с балансом одновременного развития всех необходимых отраслей.
- Советский опыт госкоординации (ГОСПЛАН) рассматривался как альтернатива хаосу рынка, но требует современной автоматизации и моделирования. Упоминаются идеи Николая Ведуты и экономической кибернетики, которые могли бы сочетать рыночные и плановые механизмы.

5. Цифровые деньги и их «окрашивание»
- Тенденция к вводу цифровых валют центробанками (CBDC) объясняется попытками повысить контроль и направленность эмиссии — создать «окрашенные» деньги, то есть средства с жёстко заданным назначением расходования.
- Однако новые инструменты остаются в рамках «старой» финансовой системы, и невозможно гарантировать, что центробанки реально будут работать во благо общества.

6. Вызовы государственного и глобального управления
- Возникает дилемма — кто должен координировать экономику: государство, центробанк, или некая наднациональная структура? Государственная координация сталкивается с проблемой глобализации: никто не производит всё сам, балансы всегда международны.
- Глобальная финансовая архитектура централизована (банк международных расчетов, базельская система), но распадается на макрорегионы и сталкивается с вызовами полицентричного мира.

7. Макрорегионы, полицентричность и уходящий гегемон
- Модели однополярного (гегемония США/ЕС) и многополярного (макрозоны) мира анализируются как ответ на кризис глобализации.
- Современные технологии дают возможность создавать распределённые сетевые системы (антосеть), способные поддерживать сложную координацию и учитывать национальные различия.

8. Будущее экономики — в координации и цифровом пространстве
- Переход к полицентричности требует развития новых операционных систем, общих стандартов, интенсивного обмена информацией.
- Принципиальных технических препятствий нет, но есть организационные, идеологические и управленческие задачи.

---

Выводы и философские направления размышлений


Беседа раскрывает глубину кризиса современной денежной системы, показывая, что истоки дисбаланса кроются не только в физической сущности денег или особенностях современных технологий, а в самом способе человеческого взаимодействия и принятия коллективных решений о распределении ресурсов. Деньги, изначально появившиеся как средство упрощения и справедливости обмена, всё чаще становятся ареной для создания неравенства и спекуляции — своего рода коллективным «невидимым кодом», который и сам не прозрачен, и не делает прозрачным мотивы большинства его участников. Этот код нуждается в пересборке — технологической, организационной и этической.

Отсюда возникает центральная дилемма: возможна ли построить справедливую систему распределения, в которой деньги служат балансировкой, а не хаосу? Или любые механизмы — будь то рынок, государственное планирование, цифровая валюта — всего лишь отражают несовершенство человеческой природы и ограничены текущим уровнем коллективного сознания, навыков координации и доверия?

Практический вывод прагматичен: устойчивость экономики не может быть достигнута только количественным регулированием денежной массы — она требует глубокой координации межотраслевых связей, учёта скорости смены технологий, различия целей и ценностей разных обществ. Современные инструменты (цифровые деньги, алгоритмическое планирование, новые организационные формы) — лишь средства, но не панацея. Ключ — в прозрачности, справедливости процессов и свободном обмене истинной информацией, в гармонизации индивидуальных и общих интересов.

Философски, разговор затрагивает неразрешимую пока проблему субъективности справедливости: любой критерий «баланса» — всегда ситуативен, привязан к сложным иерархиям интересов, историческим и культурным особенностям. Даже самая точная цифровая система не решит проблему, если не существует доверия и общего ценностного поля. Как отмечает собеседник, никакие средства не работают без глубокой обратной связи между «верхом» и «низом», между центром власти и простыми людьми.

---

Открытый вопрос:
Может ли технологическая прозрачность и искусственный интеллект в реальном времени стать основой для новой «справедливости» в распределении ресурсов, если фундаментальные человеческие мотивации и модели доверия остаются прежними? Или истинное исцеление денежной системы возможно только через пересмотр самих основ наших коллективных ценностей и целей?

Как бы вы сами ответили на этот вопрос — какой баланс между технологиями, планированием и человеческим фактором вы считаете реальным и желательным?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/8cd1776d0582d211f1e3f9e5a6676a59/
