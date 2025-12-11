Обсудили с Александром Владимировичем Пастуховым, членом Совета международного консорциума «Онтосеть», роль денег в экономике и отношениях между людьми.

Как работают деньги в капитализме и социализме? Какие подходы к роли денег реализуют и пробуют сегодня в различных регионах распадающегося глобального мира? Возможно ли, не снося под корень существующую кредитно-денежную систему, добиться гармонизации экономики, ее баланса, пропорциональности и устойчивости?

В принципе, да. Но для этого необходима тщательная и скоординированная работа с информацией — причем на национальном, региональном и международном уровнях.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко.

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#АлександрПастухов #ЕленаАверченко #ТочкаСборки