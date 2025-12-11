Тюменские смарт-часы CaseGuru по 6 500-10 000 руб. - https://cgpods.ru/snt2512 промокод SNT2512 на скидку до 1000 руб.

Самые недорогие из умных. Самые умные из недорогих.

ТГ-блог – @cg_pods

*Заказывай MOZABRICK на НГ:* https://mozabrick.ru/?utm_source=snt&utm_medium=1225

*Скидка: -20% на все по промо "SNT"!*

*Дари душевные подарки!*

Красивая и удобная одежда http://russianapparel.com из натуральных и экологичных материалов в магазине Русская одежда(Предсельмаг)

Книгу "Три Рима" можно приобрести в издательстве: https://xn--80aaem4a5ack3j.xn--p1ai/products/kniga-ili-gerasimova-maksa-gaubeca-tri-rima-vechnyj-novyj-tretij

Яндекс Маркет: market.yandex.ru/cc/7T69Mm

Озон: ozon.ru/t/EcBNX3g

Полигональная кладка из больших мегалитических блоков это уникальная технология, которую не возьмутся повторить даже в нынешних условиях с помощью современной техники. Как же тогда строения сделанные из такой кладки ещё Древними Греками (Эллинами) считались древними, архаичными.

Сегодня мы на юго-восточном побережье Турции, бывшей земле Османской Империи, бывшей земле Византийской Империи и ещё дальше бывшей земле Империи Александра Македонского. И в горах неподалёку от города Мерсин в Древней Киликии находятся действительно Забытые Руины.

YouTube канал Максима Гаубеца "Забытые Руины" : https://youtube.com/@antik_ruins?si=b-GqJ516Ao33e7qa

Информация по конференции в Месопотамию по Ветхозаветным местам : https://ruins.su/konf-urfa

Председатель в Яндекс Дзене : https://zen.yandex.ru/id/5c4afce16ddc...

В Рутубе : https://rutube.ru/channel/23757077/

В Телеграм : https://t.me/predsedatelprav

Новые видео теперь раньше выходят на моем RUTUBE канале — https://rutube.ru/channel/23757077/

===============================

Если вам нравится канал и вы желаете помочь :

VISA Tinkoff : 5536 9138 1275 8783

карта сбербанка МИР : 2202 2032 2919 0212

#председательснт #председатель #альтернативнаяистория #председательзабытыеруины