Реки прежнего климата в пустыне
Канал “Новая реальность” в соцсетях:
○ Телеграм: https://t.me/n_reality чат канала https://t.me/group_nr
○ ВК: https://vk.com/kanalvaleriy
○ КОНТ https://cont.ws/@kanalvaleriy
○ ОК: https://www.ok.ru/kanal.valery
○ Рутуб: https://rutube.ru/u/newreality
☆ Автор Sibved, «Наука наизнанку»: https://zen.yandex.ru/sibved24
□ Музыка, видеокадры по подписке Sroryblocks
Почему карты средних веков не выдумка? Потому что на современных гугл-картах мы можем найти пересохшие русла рек, которые каких-то 300 лет назад были полноводными реками
#история #артефакты #карты
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Старинные карты и необычная география:
- На средневековых картах Африка и Ближний Восток изображались с многочисленными реками, городами и зеленой растительностью, в том числе в районах, ныне известных как пустыня Сахара.
- Большие речные системы, такие как река Таман Рассет, упоминаются как бывшие полноводными, а сейчас от них остались лишь пересохшие русла (вади).
2. Расхождения с официальной наукой:
- Официальная история объясняет наличие песка процессами разрушения горных пород, однако предлагаются и альтернативные версии — например, песок как следствие глобальных катастроф (катаклизмы XV века, падения небесных тел, масштабная добыча ресурсов).
3. Климатические изменения:
- Признаётся, что 3–5 тысяч лет назад климат Северной Африки был намного более влажным, чем сейчас, а современное высушивание — относительно недавний процесс.
- На территории, которая сейчас пуста, были плотины, дамбы, сложная инфраструктура для водоудержания и ирригации, некоторые объекты вполне сопоставимы с египетскими пирамидами по масштабности работ.
4. Вопрос о времени и причинах перемен:
- Официальная наука затрудняется точно объяснить, когда и почему наступила столь значительная трансформация. Старые карты свидетельствуют о более «обильном мире», чем принято думать сегодня.
- Наводнения, редкие сильные дожди и катастрофы до сих пор проявляются в регионе, указывая на подспудную возможность возвращения воды и жизни в пустыню.
5. Следы прошлого — города, реки и плотины:
- Приведены многочисленные примеры руин древних плотин и других гидротехнических сооружений на обширной территории, включая Синайский полуостров: эти свидетельства указывают на былое изобилие воды и наличие многочисленных поселений в местах, которые кажутся теперь безжизненными.
Выводы
В обсуждении подчёркнута относительность исторических и климатических представлений. Оказывается, что реальность прошлого могла радикально отличаться от современных представлений: Сахара и Ближний Восток были зонами активной жизни, обильной водой и населенными городами. Перемены в климате и ландшафте остаются загадкой — предлагаются как сугубо «земные» научные объяснения, так и более смелые (катаклизмы, катастрофы, «нереалистичные» версии), но ни одна из них пока не даёт полноценного, однозначного ответа.
Интересно, что современные наблюдения свидетельствуют о незначительных, но реальных признаках возвращения влаги в эти аридные регионы. Может быть, история климата — это не линейный процесс деградации или упадка, а нечто более цикличное, включающее неизведанные сценарии восстановления?
Главный философский мотив этого видео — вопрос о подвижности истины:
- Как нам отличить иллюзию от реальности, если даже карты прошлого изображают мир непохожим на наш?
- Не слишком ли мы доверяем «официальной» истории, утрачивая любопытство к альтернативным данным?
- И не является ли сама наша реальность — всегда результатом ограниченного взгляда во времени?
Остаётся открытым вопрос: действительно ли мы способны узнать «настоящую» историю Земли, или же каждое поколение неизбежно строит свои мифы и объяснения на основе доступных ему фрагментов прошлого? Возможно, истинное знание — это не сумма фактов, а тонкая гармония между признанием ограниченности своего понимания и вечным поиском, который начинается с честного вопроса: а можем ли мы когда-нибудь узнать всё?