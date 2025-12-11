Главная » Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Реки прежнего климата в пустыне

28 0
Переслано от: Новая реальность

Канал “Новая реальность” в соцсетях:
○ Телеграм: https://t.me/n_reality чат канала https://t.me/group_nr
○ ВК: https://vk.com/kanalvaleriy
○ КОНТ https://cont.ws/@kanalvaleriy
○ ОК: https://www.ok.ru/kanal.valery
○ Рутуб: https://rutube.ru/u/newreality

☆ Автор Sibved, «Наука наизнанку»: https://zen.yandex.ru/sibved24

□ Музыка, видеокадры по подписке Sroryblocks

Почему карты средних веков не выдумка? Потому что на современных гугл-картах мы можем найти пересохшие русла рек, которые каких-то 300 лет назад были полноводными реками

#история #артефакты #карты

Комментарий редакции

В данном видео рассматривается вопрос перемен в ландшафте и климате Северной Африки и Ближнего Востока, используя свидетельства старинных карт, археологических находок и климатических данных.

Основные тезисы:


1. Старинные карты и необычная география:
- На средневековых картах Африка и Ближний Восток изображались с многочисленными реками, городами и зеленой растительностью, в том числе в районах, ныне известных как пустыня Сахара.
- Большие речные системы, такие как река Таман Рассет, упоминаются как бывшие полноводными, а сейчас от них остались лишь пересохшие русла (вади).

2. Расхождения с официальной наукой:
- Официальная история объясняет наличие песка процессами разрушения горных пород, однако предлагаются и альтернативные версии — например, песок как следствие глобальных катастроф (катаклизмы XV века, падения небесных тел, масштабная добыча ресурсов).

3. Климатические изменения:
- Признаётся, что 3–5 тысяч лет назад климат Северной Африки был намного более влажным, чем сейчас, а современное высушивание — относительно недавний процесс.
- На территории, которая сейчас пуста, были плотины, дамбы, сложная инфраструктура для водоудержания и ирригации, некоторые объекты вполне сопоставимы с египетскими пирамидами по масштабности работ.

4. Вопрос о времени и причинах перемен:
- Официальная наука затрудняется точно объяснить, когда и почему наступила столь значительная трансформация. Старые карты свидетельствуют о более «обильном мире», чем принято думать сегодня.
- Наводнения, редкие сильные дожди и катастрофы до сих пор проявляются в регионе, указывая на подспудную возможность возвращения воды и жизни в пустыню.

5. Следы прошлого — города, реки и плотины:
- Приведены многочисленные примеры руин древних плотин и других гидротехнических сооружений на обширной территории, включая Синайский полуостров: эти свидетельства указывают на былое изобилие воды и наличие многочисленных поселений в местах, которые кажутся теперь безжизненными.

Выводы


В обсуждении подчёркнута относительность исторических и климатических представлений. Оказывается, что реальность прошлого могла радикально отличаться от современных представлений: Сахара и Ближний Восток были зонами активной жизни, обильной водой и населенными городами. Перемены в климате и ландшафте остаются загадкой — предлагаются как сугубо «земные» научные объяснения, так и более смелые (катаклизмы, катастрофы, «нереалистичные» версии), но ни одна из них пока не даёт полноценного, однозначного ответа.

Интересно, что современные наблюдения свидетельствуют о незначительных, но реальных признаках возвращения влаги в эти аридные регионы. Может быть, история климата — это не линейный процесс деградации или упадка, а нечто более цикличное, включающее неизведанные сценарии восстановления?

Главный философский мотив этого видео — вопрос о подвижности истины:
- Как нам отличить иллюзию от реальности, если даже карты прошлого изображают мир непохожим на наш?
- Не слишком ли мы доверяем «официальной» истории, утрачивая любопытство к альтернативным данным?
- И не является ли сама наша реальность — всегда результатом ограниченного взгляда во времени?

Остаётся открытым вопрос: действительно ли мы способны узнать «настоящую» историю Земли, или же каждое поколение неизбежно строит свои мифы и объяснения на основе доступных ему фрагментов прошлого? Возможно, истинное знание — это не сумма фактов, а тонкая гармония между признанием ограниченности своего понимания и вечным поиском, который начинается с честного вопроса: а можем ли мы когда-нибудь узнать всё?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OKx8tCUEkL0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Рисунки в пустыне Наска
Тартария, Даурия - отголоски славы ушедших Империй. Кто разрушил Старинные города? Аргентум реки Аргун
Исход из Сибирского Египта. Часть 1. Путь в Египет.
Три Волхва и те-русы. Путь Волхвов на карте и их могила в книге Марко Поло
"Золотая Орда" в книге Марко Поло-2
Откуда пустыни?
Библейскую "Долину Сеннаарскую" и Ноев Ковчег ищите в России.
Древняя "Пустыня Лоп" на реке Алдан на карте Келлера 1590 г.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru