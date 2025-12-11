Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

В студии — доктор исторических наук Вардан Багдасарян. Мы разбираем глобальную битву за образ будущего: почему западная футурология — это ловушка, а концепция «одномерного человека» ведет к деградации цивилизации? Багдасарян вводит термин «цифровая ампутация»: как технологии комфорта лишают нас воли и творчества. Мы сравниваем, как видят человека и будущее разные цивилизации (Россия, Китай, Индия, Запад), разбираем советский опыт синтеза «духа и техники» и объясняем, почему без собственной эсхатологии (учения о конечной цели) Россия рискует пойти по чужому, гибельному пути трансгуманизма.

00:00 Введение: почему будущее недооговорено

01:25 «Одномерный человек» и антропологический кризис

03:16 Трансформации экономики, государства, культуры — нет системной карты

05:59 Подавление духовности, интеллекта, воли, творчества

09:35 «Цифровая ампутация» сознания и установка на комфорт

10:21 Проектный характер изменений, «буржуазный марксизм»

13:07 Дефицит великих людей, страх развития

14:54 Бюрократизация науки и грантовые ловушки

15:59 Монополия западной футурологии

16:50 Деиндустриализация и необходимость суверенной науки

18:45 Опросы: будущее как личное, а не общественное

21:22 Уверенность/неуверенность в будущем и социальные сбои

22:34 Глобальные ожидания: здоровье, права, ИИ-человек, внеземная жизнь

24:37 История как матрица будущего

26:39 Кто такой «человек» в Греции, на Западе, в Китае, Индии, России

30:01 Педагогические следствия разных антропологий

31:33 Человек как одушевлённое существо; цель образования — поднять человека

32:26 Пять позиций русского идеального будущего

33:26 Западные идеалы: свобода индивида, самопроявление, прогресс

36:13 Что хотим видеть в детях: трудолюбие vs независимость

37:28 Метафоры будущего: прошлое, скачок, тренд, хаос, проект

38:21 Цивилизационные версии: Индия, Китай, ислам, Африка, Россия

40:37 Россия: будущее как развилка

43:27 Эсхатология: христианство, протестантизм, иудаизм, ислам, индуизм, буддизм, конфуцианство-даосизм

46:22 «Начало времён»: современное ощущение конца эпохи

48:05 Аксиомахия: схватка за смыслы

48:58 Либерализм и собственная эсхатология

49:53 Социальные утопии и земные «царства»

50:43 Антихрист и «прогресс»: стабилизация против развития?

53:29 Два пути: духовное восхождение vs техно-освобождение

54:49 Советский синтез духа и техники

55:53 Закат проекта в 1960-е и потеря ориентиров

56:49 Единство целей — различие путей цивилизаций

57:45 Кризис Запада, Шпенглер и «анти-цивилизация»

1:00:32 «Конкордат с Западом» и моральные риски

1:01:28 Развилка: традиция, секулярность, трансгуманизм

1:04:02 Возврат системы смыслов в образование

1:05:02 Своя прогнозика vs западная футурология

1:06:02 Российская идентичная эсхатология

