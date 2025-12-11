Корни русского героизма

Почему Россия не может сегодня не победить? Ответ на этот вопрос на самом деле прост. Потому что русский человек способен на подвиг, может проявить героизм там, где не способны его противники.

«В душе русского человека есть черта особого, скрытого героизма, – писал Илья Репин в своей книге воспоминаний «Далекое близкое» в 1915 году. – Это внутрилежащая, внутриглубокая страсть души, съедающая его житейскую личность до самозабвения. Такого подвига никто не оценит, он лежит под спудом личности, он невидим. Но это величайшая сила жизни, она двигает горами; она делает великие завоевания; это она в Мессине* удивила итальянцев; она руководила Бородинским сражением; она пошла за Мининым; она сожгла Смоленск и Москву. Она же наполняла сердце престарелого Кутузова.

Везде она: скромная, неказистая, до конфуза перед собою извне, потому что она внутри полная величайшего героизма, непреклонной воли и решимости. Она сливается всецело со своей идеей, «не страшится умереть». Вот где ее величайшая сила: она не боится смерти».

Эта замечательная книга Репина была написана 120 лет назад, в 1915 году, но издана только в 1937 после смерти автора и потом переиздавалась более десяти раз. Репин, великий русский художник, но родившийся много лет назад в украинском городе Чугуеве, в связи с чем нынешние киевские власти записали его в «украинцы», понял это раньше многих. Как понял и Николай Гоголь, сам называвший себя «хохлом», который устами своего Тараса Бульбы провозгласил: «Нет в мире такой силы, которая могла бы переломить русскую силу!».

Но на Западе этого понять не могут. Это – другая цивилизация, построенная на других принципах, на других идеалах. На идеях эгоизма, надменного высокомерия и грабежа. Западные города красивы, но многие их великолепные памятники – украдены у других стран. Бронзовые кони на соборе Святого Марка в Венеции, например, – вывезены из Константинополя, а Рим украшают 13 египетских обелисков, вывезенных из Египта (столько нет сегодня даже в самом Египте), музеи Испании и Португалии – ломятся от сокровищ, награбленных конквистадорами в Южной Америке, Лувр в Париже и Британский музей в Лондоне – полны сокровищ, свезенных со всего мира.

Жители западных стран богаче других, их называют «золотым миллиардом». Но они – потомки грабителей, завоевателей, конквистадоров, огнем и мечом подчинявших другие страны и беспощадно их грабившие. На этом и разбогатевшие.

Самая могущественная страна Запада США – вообще была создана шайками авантюристов, которые приплыли в Америку, истребили индейцев, стали завозить на плантации рабов из Африки, а потом разжирели на двух мировых войнах. А благополучие европейских бюргеров построено на нещадной эксплуатации колоний, на ограблении Индии, Китая и многих других стран.

Но эта эпоха заканчивается, уже закончилась. Прежние колонии – Китай и Индия – вырываются в мировые экономические лидеры, Азия богатеет, Тайвань, Южная Корея стали технологическими лидерами.

Европа, отказавшись от дешевого сырья из России, неумолимо беднеет, деиндустриализуется, превращается в мировые задворки. А ее жители, разжиревшие в тучные годы, погрязшие в грехах и разврате ЛГБТ*, уже не способны защитить сами себя. Какие там подвиги! Какой героизм!

Одряхлевшая Европа уже не способна создать собственную боеспособную армию, ее молодежь не хочет за нее воевать. В последние дни в Германии ее школьники и студенты провели массовые демонстрации протеста против планов введения всеобщей воинской повинности.

А воплощением деградации европейской правящей элиты стали такие ее политики, как глава европейской дипломатии Кайя Каллас, над нелепыми заявлениями которой насмехаются уже даже в самой Европе, вороватая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен, вечно хорохорящийся, как петух, президент Франции Эммануэль Макрон, рейтинг которого у себя в стране упал ниже плинтуса, взбалмошные премьер-министры Великобритании, меняющиеся каждый год. Про какие воинские подвиги применительно к этим одряхлевшим странам можно теперь говорить?

Им вообще не понятны истинные причины того, почему сегодня Россия сражается на Украине. Свои вековые имперские замашки, привычку к грабежу, обману и насилию они цинично переносят на нас.

Россия, если первой и вступала в войны, то только для того, чтобы защитить других – сербов, болгар, греков от Османской Турции, или, чтобы очистить Крым от крымских ханов-работорговцев, чтобы защитить от Гитлера страну, а теперь, чтобы защитить русских в Донбассе и Малороссии от неонацистов Зеленского, которых науськивает Запад.

Но нынешний Запад об этом не знает, а точнее, просто не желает знать. Историю там давно переписали, нагло превратив русских в колонизаторов, захватчиков и империалистов. Причем, сделал это не только вечно русофобствующий Запад, но даже наши прежде «братские» республики. А подчинившую себе бывшую УССР бандеровцы вообще объявили русских врагами.

А мы, с удивлением наблюдая за тем, как после развала СССР на ее просторах обезумевшие толпы беснуются и хором скандируют: «Кто не скачет, тот москаль!», наивно усмехались. Вот, мол, чудаки! И ведь доскакались там до того, что запретили русский язык, стали бомбить мирный Донбасс, а в Одессе сжигать людей заживо.

А Запад этому радостно аплодировал и посылал киевской власти оружие, обучал ее армию, посылал инструкторов и наемников, заваливал деньгами, науськивая на Россию.

А ведь такое предсказывали. Даже эмигрировавший на Запад поэт Иосиф Бродский, которого все-таки сложно назвать русским патриотом, в стихотворении «На независимость Украины» в 1991 году пророчески писал, украинцам после краха СССР их будущее:

Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,

слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,

«время покажет кузькину мать», руины,

кости посмертной радости с привкусом Украины…

Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:

скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.

Ступайте от нас жупане, не говоря в мундире,

по адресу на три буквы на все четыре

стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы

с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.

Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,

а курицу из борща грызть в одиночку слаще?..

С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!

Только когда придет и вам помирать, бугаи,

будете вы хрипеть, царапая край матраса,

строчки из Александра, а не брехню Тараса.

А еще раньше него Федор Достоевский предсказывал, чем отплатят нам братские славянские народы, за свободу которых проливали кровь русские солдаты. «Особенно приятно будет для освобождённых славян…, – писал он, – трубить на весь свет, что они – племена образованные, способные к самой высшей человеческой культуре, тогда как Россия – страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации…

Начнут они непременно с того, что… объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшей благодарностью; напротив, что от властолюбия России они спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта. А не вмешайся Европа, так Россия проглотила бы их тотчас же, “имея в виду расширение границ и основание великой всеславянской империи на порабощение славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени”.

Может быть, целое столетие, или еще более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее».

А разве не Украину имел в виду наш великий писатель-пророк? А разве не болгар, которые в годы Второй мировой войны оказались на стороне Гитлера, а после развала СССР вступили в НАТО. Вступила в НАТО даже Черногория, хотя дочки ее короля кормились при дворе Николая II. Даже власти Сербии, где народ по-прежнему хочет с Россией дружить, взяли курс на ЕС и, как выяснилось, поставляли украинской армии снаряды. Не говоря уже о православных греках, которые после 400 лет турецкого ига только благодаря России стали независимым государством, не только давно в НАТО, но стали еще главным военным партнером США в Южной Европе, и транзитным хабом для поставок через порт Александруполис оружия на Украину.

Не станем сейчас перечислять подвиги, которые совершали советские солдаты в годы Великой Отечественной войны – мы их знаем, чтим и никогда не забудем. Сегодня же мы гордимся теми подвигами, которые ежедневно совершает русский солдат, сражаясь на Украине. Они – на виду, о них мы говорим, ежедневно чествуя наших героев.

В России в любые времена никогда не было недостатка в героях, готовых умереть за «други своя». Как солдат Евгений Родионов, который отказался снять православный крест и принять ислам, из-за чего был зверски убит озверевшими от этого боевиками-ваххабитами. Или как дагестанский полицейский Магомед Нурбагандов, который перед угрозой жестокой расправы не склонил головы, а гордо заявил, обращаясь к соратникам: «Сражайтесь, братья!». Отвергнув ультиматум экстремистов.

Но почему мы такие? В замечательной книге Василия (Фазиля) Ирзабекова «Русское солнце, или Новые тайны русского слова» есть глава под названием «Вселенские люди, или феномен русскости». В ней автор, азербайджанец, кстати, по рождению, принявший православие, очень хорошо это объясняет. «Попробуйте стать китайцем, калмыком, поляком, бразильцем, да кем угодно, если не родились таковыми. Ничего у вас не выйдет, никакие ваши способности, никакие деньги и даже пластическая хирургия вам в этом деле не помогут. Нельзя стать китайцем, если вы не родились от китайских родителей. Или эфиопом, если вы появились на свет, скажем, в Аддис-Абебе и ваши папа с мамой не принадлежали к этому древнему народу… Но совершенно непостижимым образом, милостью Божией можно стать очень русским человеком, даже не родившись в России и не имея в своем роду Ивановых, Петровых и Сидоровых, без единой капельки этой крови в жилах. Это ли не великая тайна, не чудо Божие?»

«Всех нас сейчас объединяет преклонение перед подвигом героев, понимание своей ответственности перед страной, сопричастности ее судьбе», – указал недавно президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Героям России медалей «Золотая Звезда».

А потому, мы просто обречены на Победу. Но не для того, чтобы кого-то ограбить или начать эксплуатировать. А чтобы не позволить угнетать и унижать миллионы русских на Украине, дать им возможность говорить на своем родном языке, чтобы уничтожить власть неонацистской нечисти, захватившей русский город Киев, защитить наши границы.

*Мессина. Имеется в виду самоотверженная помощь русских моряков населению итальянского города Мессина, разрушенного катастрофическим землетрясением в XIX веке.

Иллюстрация Алякринский П. А. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков. «Искусство», 1942

Специально для Столетия

Владимир Малышев