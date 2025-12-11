Как учили в старину

Современное русское общество недовольно нашей образовательной системой, нещадно критикует ее. Но критики замолкают, когда их просят ответить на простой вопрос – какая же школа нужна современной России? Критиковать легко – предлагать сложно. Может быть, имеет смысл обратиться к истории? Вспомнить прошлое русской школы? Поэтому мы предлагаем читателям цикл статей под общим названием «Как учили в старину» и начнем, что называется с времен древних и былинных, с наших первых князей.

Первые летописи довольно скупо сообщают нам о том, как же воспитывались русские князья, но, к счастью мы располагаем уникальным источником, написанным непосредственным участником этого процесса – киевским князем Владимиром Всеволодовичем Мономахом. Его знаменитое «Поучение» дошло до нас в составе Лаврентьевской летописи 1377 года. Это уникальное произведение древнерусской литературы. Во-первых, это единственное литературное произведение, написанное непосредственно князем рюрикова дома, причем дошедшее до нас полностью. Во-вторых, сам Владимир Мономах по праву считался идеалом князя в средневековой Руси. Его мудрость, ратное умение, образованность снискали ему безусловное уважение современников и потомков. Во многих иных произведениях домонгольского периода авторы пишут о нем с подчеркнутым уважением, ставят в пример и за образец. В-третьих, «Поучение» содержит не только размышления Мономаха о том, каким должен быть идеальный князь, но и довольно пространное описание собственной жизни, подкрепляя свои тезисы наглядными примерами.

Итак, опираясь на скупые сведения летописей и труд великого Мономаха, попробуем рассмотреть, как воспитывали князя в первые века русской истории.

Рождение ребенка мужского пола в княжеской семье было значительным событием и, как правило, попадало в летописи. Более того, о нем специальными грамотами извещались другие представители княжеского дома. Иногда в летопись попадали и обстоятельства рождения князей. Например, будущий герой Слова о полку Игореве, новгород-северский князь Игорь Святославич родился во время военного похода его отца – Святослава Ольговича. Так что строки «под шеломами повиты» – в его случае не были поэтическим преувеличением. Первыми звуками, услышанными будущим князем, были ржание боевых конец и окрики часовых. Через несколько дней (от 10 до 40) происходило крещение младенца в православную веру. Тогда же он обретал имя, причем, как правило, не одно.

Традиционное языческое или магическое мировоззрение придает именам большое значение. Считается, что, зная подлинное имя человека, можно получить над ним власть или причинить ему ущерб. Поэтому в некоторых традициях человек имел собственное сокровенное имя, которое старался никому не сообщать, а на людях назывался другим именем или грозным прозвищем. С принятием христианства этот обычай далеко не сразу ушел в прошлое. Вплоть до XIV века наши князья, как правило, имели два имени – полученное при крещении христианское, и княжеское, славянское или скандинавское, имеющее грозное значение – Всеволод, Ярослав, Мстислав, Игорь (Ингорь, Ингварь) и т.д. Выбор христианского имени зависел от церковного календаря – святцев, а княжеское выбиралось со учетом родовых традиций и других актуальных соображений.

В отличие от языческих времен, христианское имя князя не окружалось тайной от подданных. Мономах начинает свое произведение так – «Я, худой, дедом своим Ярославом, благословенным, славным, нареченный в крещении Василием, русским именем Владимир, отцом возлюбленным и матерью своею из рода Мономахов».

Некоторые князья, например, сын Мономаха и основатель Москвы Юрий Владимирович, и его сыновья – Андрей Юрьевич Боголюбский и Михалко Юрьевич упоминаются в летописях и иных источниках исключительно под своими крестильными именами, возможно, что языческих имен у них не было вовсе.

В первые годы жизни младенец находился на попечении матери и ее женской прислуги. Необходимо помнить, что в средние века уровень младенческой и детской смертности был очень высок даже в аристократических и княжеских семьях. Поэтому в тогдашней культуре сформировалось своеобразное отношение к детям – их начинали замечать с возраста приблизительно 3 – 4 лет, когда ребенок как бы доказывал свое право быть в мире живых.

Как раз в этом возрасте юный княжич проходил обряд постригов. В этот день в торжественной обстановке, в присутствии знатных людей и духовенства у ребенка состригали прядь волос и сажали на коня. С этого момента женское окружение отдалялось от него, а будущего князя появлялся наставник – дядька или кормилец.

Это был знатный человек, боярин, пользующийся полным доверием отца ребенка. Иногда, это был родственник юного княжича с материнской стороны. Он оставлял службу и сосредотачивал свое внимание исключительно на воспитании своего подопечного. Наградой за такое пожертвование было положение ближайшего советника юного князя, когда тот достигал совершеннолетия и получал свои владения – удел.

Чему учил дядька? В первую очередь, искусству обращения с оружием, конем, и прочим воинским навыкам. В Руси XI – XIII веков титул князя уже обретает некоторый сакральный статус, но владение оружием по-прежнему является основой его воспитания.

«Что надлежало делать отроку моему, то сам делал — на войне и на охотах, ночью и днем, в жару и стужу, не давая себе покоя».

«На войну вышед, не ленитесь и не полагайтесь на воевод; не предавайтесь ни питью, ни еде, ни спанью; стражу расставляйте сами и, все устроив около войска, на ночь ложитесь и раньше вставайте; оружия не торопитесь снимать с себя: не предусмотрев (опасностей) по лености, внезапно человек погибает».

(Поучение Владимира Мономаха).

Из строк Мономаха видна и методика обучения – будущий князь и полководец, должен был сам пройти через исполнение обязанностей рядового воина – отрока.

Помимо военного дела будущий князь учился науке ведения хозяйства, управления многочисленным штатом слуг. И здесь тоже не обошлось без личного опыта:

«На посадников не полагаясь, ни на биричей, сам делал, что было надо; весь распорядок и в доме у себя также сам устанавливал. И у ловчих охотничий распорядок сам устанавливал, и у конюхов, и о соколах и о ястребах заботился».

«В дому своем не ленитесь, но за всем наблюдайте сами; не полагайтесь ни на тиуна, ни на отрока, чтобы посетители ваши не посмеялись над домом вашим и над обедом вашим».

(Поучение Владимира Мономаха).

Изучал будущий князь и науку власти. Летопись отмечает, порой отцы брали юных княжичей (в возрасте 7 – 9 лет) на княжеские снемы (съезды), где те учились сложной науке династических интриг и азам дипломатии.

В возрасте 12 – 13 лет отрок-княжич уже мог принимать участие в военном походе. Конечно, не слишком рискованном, и обязательно под присмотром отца или опытных воевод. А к 15 – 16 годам считался уже совершеннолетним, мог жениться и самостоятельно возглавлять небольшую дружину. Юность кончалась, начиналась взрослая жизнь.

Но не только владению оружием обучался будущий князь. Примерно с семи лет начиналось обучение грамоте и премудрости книжной. Свидетельство об этом сохранилось в фольклорном источнике – былине о Волхве Всеславиче:

«А и гой еси, сударыня матушка,

Молода Марфа Всеславьевна!

А не пеленай во пелену червчатую,

А не в поясай в поесья шелковые,

Пеленай меня, матушка,

В крепки латы булатные,

А на буйну голову клади злат шелом,

По праву руку палицу,

А и тяжку палицу свинцовую,

А весом та палица в триста пуд».

А и будет Волх семи годов,

Отдавала его матушка грамоте учиться,

А грамота Волхув наук пошла

Посадила его уж пером писать,

Письмо ему в наук пошло.

Чему еще учили князей, помимо грамоты? Увы, источники освещают эту тему довольно скупо, но некоторые свидетельства все же сохранились:

Автор «Повести временных лет» отмечает, что уже знакомый нам князь Владимир Святославич «любил книжное чтение». А его учености его сына князя Ярослава посвятил целый панегирик.

«любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же любил черноризцев, и к книгам имел пристрастие, читая их часто и ночью, и днем. И собрал писцов многих, и перелагали они с греческого на славянский язык и на письмо. Переписали они и собрали множество книг, которые наставляют верующих людей, и наслаждаются они учением Божественного слова. Как если один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, — так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же Ярослав, сын Владимиров, посеял книжные слова в сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное».

Не были чужды учености и сыновья Ярослава Владимировича, прозванного историками «Мудрым». Всеволод Ярославич, по свидетельству Мономаха, знал пять языков.

Для его старшего брата, князя Святослава Ярославича в 1073 году была изготовлена книга, известная нам как «Изборник Святослава». Она представляет собой перевод на русский язык византийской антологии – сборника произведений и отрывков из произведений богословского, этического и философского содержания. Сохранившаяся до нашего времени, эта книга является одной из древнейших русских книг. Современный читатель не очень хорошо представляет себе ценность книги в допечатную и добумажную эпоху. Для того чтобы изготовить книгу, заказчик должен был оплатить стоимость стада овец или телят, шкура которых шла на изготовление пергамента (В Изборнике Святослава 266 страниц, а из одной шкуры их получалось максимум две) работу кожевенника, а главное – многомесячное, если не годовое содержание писца – человека, который день за днем переписывал книгу и составлял ее. Такой расход даже князя был заметным.

Произведение внука Ярослава Владимировича, Владимира Мономаха свидетельствует о высокой образованности его автора. Князь пишет свое «Поучение», следуя византийским образцам и используя ту же манеру писать цитатами, что была характерна для ромейских интеллектуалов в его время.

Сын Мономаха Мстислав Владимирович также заказывал книги, а его внуку Андрею Юрьевичу (прозванному Боголюбским) традиция приписывает создание целого ряда литературных произведений, прославляющих Пречистую Богородицу.

Правнук Мономаха Константин Всеволодович Ростовский прославиться своей библиотекой и созданием крупного училища.

На примере всего одной линии рюриковичей, можно убедиться, что среди русских князей ученость пользовалась если не почетом, то, по меньшей мере, уважением. Итогом формирования личности был некий, труднодостижимый идеал благочестивого правителя, о котором писал Владимир Мономах:

«Научись, верующий человек, быть благочестию свершителем, научись, по евангельскому слову, “очам управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа ради; лишаемый — не мсти, ненавидимый — люби, гонимый — терпи, хулимый — молчи, умертви грех». Избавляйте обижаемого, давайте суд сироте, оправдывайте вдовицу.

Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души. Говоря что-либо, дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам придется крест целовать братии или кому-либо, то, проверив сердце свое, на чем можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, преступив, не погубить души своей. Епископов, попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них благословение, и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от Бога. Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но скажем: смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу; все это, что ты нам дал, не наше, но твое, поручил нам это на немного дней.

Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви: пусть не застанет вас солнце в постели. Так поступал отец мой блаженный и все добрые мужи совершенные. На заутрене воздавши Богу хвалу, потом на восходе солнца и увидев солнце, надо с радостью прославить Бога и сказать: “Просвети очи мои, Христе Боже, давший мне свет твой прекрасный”. И еще: “Господи, прибавь мне год к году, чтобы впредь, в остальных грехах своих покаявшись, исправил жизнь свою”; так я хвалю Бога и тогда, когда сажусь думать с дружиною, или собираюсь творить суд людям, или ехать на охоту или на сбор дани, или лечь спать».

Конечно, в реальной жизни князья не часто следовали высокому благочестивому идеалу, но то, что они его сформировали и временами пытались достичь, говорит о решительной перемене в нравах и обычаях высшего сословия Русской Земли, Это представление об идеале далеко ушло от образа свирепого воина, гордо посылающего врагам грозное предупреждение – «Иду на Вы».

(Продолжение следует)

Александр Музафаров