Царьград недавно выдал статью про «наследников элиты», где с важным видом объяснили: мол, дети высокопоставленных чиновников – это новая «служилая аристократия», призванная вести Россию к «имперскому будущему»…

Читаешь и невольно вспоминаешь всё, о чём мы уже говорили, когда разбирали доклад Караганова и философские упражнения Харичева: та же попытка нарисовать красивую декорацию вокруг системы, которая всё меньше похожа на государство народа и всё больше – на закрытый клуб акционеров страны. Только теперь к духовной упаковке добавили «династическую».

В статье уверяют, что наследование должностей – это не пережиток феодализма, а мудрый механизм формирования элиты.

По их логике, дети министров и олигархов словно рождаются с какой-то особой генетикой управления — будто в младенчество им кладут не погремушку, а должностную инструкцию. Это ровно то же самое мифотворчество, что и в «мечте России» Караганова, который рассказывал, что народ-богоносец существует вне классов, а элита — это чуть ли не монашеское братство, обязующееся быть «ответственным». Теперь к этому добавляют ещё один штрих – элита должна быть не только ответственная, но и наследственная. И всё это подаётся не как отказ от демократии, а как «естественная цивилизационная форма».

Но если Караганов эту конструкцию пытался отшлифовать философией – «цивилизация цивилизаций», «единый кодекс», «общий дух», то Царьград действует проще: он берёт старую добрую кастовость и называет её «имперской традицией», предпочитая не вспоминать о том, как первый русский император Пётр в прямом смысле этого слова рубил бороды предшествующей ему элите.

И Харичев в своей статье «Кто мы?» идёт тем же путём – только аккуратнее.

Он говорит о «коде нации», о служении, скромности, патриотизме. Но если присмотреться, то код этот нужен не для того, чтобы поднять народ, а чтобы объяснить ему, почему он должен смиренно терпеть очередное поколение наследственных управленцев. В его схеме кризисы лечатся не политикой и экономикой, а моральными проповедями. Против неравенства – «скромность». Против недоверия к власти – «Лидеры России». Против низких доходов – «дух служения». Невидимый идеологический клей, который должен скрепить общество, пока реальные проблемы аккуратно отодвигают за кулисы.

В этом смысле Царьград просто вытащил на сцену то, что у Караганова и Харичева было спрятано за густым слоем метафизики.

Ведь если принять их логику, то страна – это огромный учебный лагерь, где населению объясняют «мечту» и «код», а власть восполняет своё будущее через наследников, которые автоматически наследуют и компетенции, и моральные установки. От граждан требуется лишь доверие, дисциплина и чувство исторической благодарности. Будто народ – это материал для воспитания, а не источник власти.

Но реальность куда проще и куда честнее: никакой «цивилизационный код» и никакие «династии» не решат проблему социального неравенства, которое и порождает кризисы.

И никакая «имперская мечта» не оживит страну, если империя – это всего лишь удобная оболочка для тех, кто хочет законсервировать систему под себя. Когда духовные формулы подменяют социальный анализ, когда вместо прав – служение, вместо участия – воспитание, вместо справедливости – красивые слова, тогда вся эта конструкция превращается в идеологический фасад для старого механизма: богатство управляет, власть наследуется, а народ должен ценить «стабильность».

Поэтому, когда Царьград так восторженно восхваляет будущих «князей», хочется спросить: для кого вы строите вашу «империю»?

Для страны или для тех, кто уже сидит на вершине социальной пирамиды и хочет закрепить её вечно? Ведь если вернуться к реальности, то народ – это не объект воспитания, не носитель кодов, не масса для духовной обработки. Народ – источник власти.

☝️ И сколько бы ни писали про «служение», «скромность» и «цивилизационную миссию», этот простой факт всё равно будет напоминать о себе. И он куда сильнее любой идеологической конструкции, сколь бы помпезно она ни была оформлена.

Мишутки Палыча

