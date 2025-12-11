Царьград недавно выдал статью про «наследников элиты», где с важным видом объяснили: мол, дети…
Царьград недавно выдал статью про «наследников элиты», где с важным видом объяснили: мол, дети высокопоставленных чиновников – это новая «служилая аристократия», призванная вести Россию к «имперскому будущему»…
Читаешь и невольно вспоминаешь всё, о чём мы уже говорили, когда разбирали доклад Караганова и философские упражнения Харичева: та же попытка нарисовать красивую декорацию вокруг системы, которая всё меньше похожа на государство народа и всё больше – на закрытый клуб акционеров страны. Только теперь к духовной упаковке добавили «династическую».
В статье уверяют, что наследование должностей – это не пережиток феодализма, а мудрый механизм формирования элиты.
По их логике, дети министров и олигархов словно рождаются с какой-то особой генетикой управления — будто в младенчество им кладут не погремушку, а должностную инструкцию. Это ровно то же самое мифотворчество, что и в «мечте России» Караганова, который рассказывал, что народ-богоносец существует вне классов, а элита — это чуть ли не монашеское братство, обязующееся быть «ответственным». Теперь к этому добавляют ещё один штрих – элита должна быть не только ответственная, но и наследственная. И всё это подаётся не как отказ от демократии, а как «естественная цивилизационная форма».
Но если Караганов эту конструкцию пытался отшлифовать философией – «цивилизация цивилизаций», «единый кодекс», «общий дух», то Царьград действует проще: он берёт старую добрую кастовость и называет её «имперской традицией», предпочитая не вспоминать о том, как первый русский император Пётр в прямом смысле этого слова рубил бороды предшествующей ему элите.
И Харичев в своей статье «Кто мы?» идёт тем же путём – только аккуратнее.
Он говорит о «коде нации», о служении, скромности, патриотизме. Но если присмотреться, то код этот нужен не для того, чтобы поднять народ, а чтобы объяснить ему, почему он должен смиренно терпеть очередное поколение наследственных управленцев. В его схеме кризисы лечатся не политикой и экономикой, а моральными проповедями. Против неравенства – «скромность». Против недоверия к власти – «Лидеры России». Против низких доходов – «дух служения». Невидимый идеологический клей, который должен скрепить общество, пока реальные проблемы аккуратно отодвигают за кулисы.
В этом смысле Царьград просто вытащил на сцену то, что у Караганова и Харичева было спрятано за густым слоем метафизики.
Ведь если принять их логику, то страна – это огромный учебный лагерь, где населению объясняют «мечту» и «код», а власть восполняет своё будущее через наследников, которые автоматически наследуют и компетенции, и моральные установки. От граждан требуется лишь доверие, дисциплина и чувство исторической благодарности. Будто народ – это материал для воспитания, а не источник власти.
Но реальность куда проще и куда честнее: никакой «цивилизационный код» и никакие «династии» не решат проблему социального неравенства, которое и порождает кризисы.
И никакая «имперская мечта» не оживит страну, если империя – это всего лишь удобная оболочка для тех, кто хочет законсервировать систему под себя. Когда духовные формулы подменяют социальный анализ, когда вместо прав – служение, вместо участия – воспитание, вместо справедливости – красивые слова, тогда вся эта конструкция превращается в идеологический фасад для старого механизма: богатство управляет, власть наследуется, а народ должен ценить «стабильность».
Поэтому, когда Царьград так восторженно восхваляет будущих «князей», хочется спросить: для кого вы строите вашу «империю»?
Для страны или для тех, кто уже сидит на вершине социальной пирамиды и хочет закрепить её вечно? Ведь если вернуться к реальности, то народ – это не объект воспитания, не носитель кодов, не масса для духовной обработки. Народ – источник власти.
☝️ И сколько бы ни писали про «служение», «скромность» и «цивилизационную миссию», этот простой факт всё равно будет напоминать о себе. И он куда сильнее любой идеологической конструкции, сколь бы помпезно она ни была оформлена.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи
1. Идея наследственной элиты:
Статья на "Царьграде" утверждает, что дети высокопоставленных чиновников и олигархов — это будущая служилая аристократия, естественно призванная вести Россию к имперскому будущему. Наследование должностей преподносится как рациональный и мудрый механизм формирования элиты, а не как отживший пережиток феодализма.
2. Мифотворчество и идеализация элиты:
Наследственные управленцы подаются не только как компетентные, но и как обладатели особого генетического, морального и духовного "кода". Их позиция легитимизируется через культивацию образа духовной, ответственной, практически монашеской касты.
3. Династия вместо демократии:
Вся эта конструкция подается не как отступление от демократических принципов, а как естественная "цивилизационная форма", присущая российскому историческому пути. Здесь поверх старой кастовости, по сути, навешивают новые оправдания — "имперская традиция", "общий кодекс" и т.д.
4. Подмена социальных решений идеологией:
Вместо политических и экономических решений кризисов предлагаются моральные проповеди — смирение, дух служения, патриотизм, что, по мнению автора, служит скрытой легитимизацией социального неравенства. Духовная риторика становится инструментом для "склеивания" общества, пока реальные системные проблемы замалчиваются.
5. Народ как объект обработки:
В этой идеологической конструкции народ рассматривается как материал для "воспитания" и носитель неких кодов, а не как реальный источник власти. Ожидается доверие, дисциплина и благодарность к элите, тогда как участие в управлении смещается на второй план.
6. Критика идеологического фасада:
Автор подчеркивает — ни цивилизационные коды, ни династии не решают фундаментальную проблему неравенства, из которой и возникают регулярные кризисы. И если элита озабочена лишь самосохранением, имперская идея становится лишь фасадом старой механики: “богатство управляет, власть наследуется, народ — зрители”.
7. Реальная основа легитимности:
Истинный источник власти — народ, а не навязанные коды и мистифицированная династия. Какими бы красивыми ни были слова о служении или миссии, они не заменят практической справедливости, равных возможностей и подлинного участия.
---
Вывод
В статье проводится резкая критика попыток идеологически оправдать превращение российской элиты во "вторую аристократию", подменяя демократические, социальные и экономические вызовы рассуждениями о цивилизационном коде, культурном наследии и духовном лидерстве. Автор отмечает, что элитарно-династическая модель, каким бы словарем её ни украшали, сохраняет старый порядок, ограничивая движение снизу и закрепляя статус-кво. В этом повторяется известная из истории динамика: когда идеализация призвана легитимировать власть, а сами институты дистанцируются от насущных нужд общества.
С философской точки зрения, мы сталкиваемся с вечным вопросом о природе власти и социальной справедливости. Все идеологические конструкции склонны к тому, чтобы оправдывать интересы своих творцов; мифы об особых "кодах" и "миссиях" порождают опасную иллюзию неизбежности сложившейся иерархии. Здесь нетрудно вспомнить параллели из истории феодализма, индийской кастовой системы, европейских монархий, где власть также пыталась стать наследственной "по праву природы" или божественному указанию.
В контексте современной политики такая идеализация элиты выглядит не только анахронизмом, но и попыткой уйти от реального диалога и решения актуальных проблем общества. Истинная устойчивость возможна лишь там, где гражданин — не объект воспитания, а субъект истории, где власть — ответственна и открыта, а лидеры — не по "генетике", а по поступкам.
Вопрос, который неизбежно встаёт перед каждым обществом:
Можно ли построить справедливую и жизнеспособную систему, если фундамент для неё — не участие всех, а наследственное право немногих на власть? Или же истинная легитимность всегда рождается снизу — из признания, доверия и партнерства, а не из декораций и "цивилизационных кодов"?