В 90-е гг. в нашем обществе очень активно начали продвигать нарратив о «священном праве частной собственности», как основе и обязательном атрибуте развитого, живущего в достатке общества. Сделавшие состояние в период первичного накопления капитала, приватизации и грабежа стали задумываться о безопасности, выходе на покой и защите от более молодых версий самих себя. Мечты о становлении рантье, обеспечении своих детей, внуков и правнуков, получении гарантий неприкосновенности постепенно набирали популярность среди власть имущих, по мере старения и понимания, что дети сами по себе не вытянут заданного высокого уровня.

Забравшись на социальную вершину естественно хотеть закрепить это положение, законсервировать, стать вечным чемпионом, не опасаясь конкурентов, но спортивный век недолог. В определённый момент тренировки перестают приносить рост параметров, позволяя лишь удерживать форму, но их не становится меньше. Может казаться, что небольшой отдых и расслабленность ничего не изменят, но цена поблажек к самому себе велика, особенно когда возраст начинает брать своё.

Владение большими материальными или социальными капиталами, ценными, привлекательными активами требует постоянной работы, соответствия их уровню. Чем динамичнее и изменчивее среда, тем быстрее процессы “перехода прав собственности”. Чем выше сопротивление текущих владельцев, тем больше они теряют. Это общее правило, справедливое для индивидов, семей, родов, классов и этнических групп.

Если за вами более нет силы, ищите новый баланс или его найдут за вас. Представление о вечном и незыблемом праве частной собственности, которое остальные обязаны чтить, а государство / общество защищать – наивная обывательская иллюзия. Крупнейшие, стратегические активы в мире / отдельной стране всегда лишь под временным управлением, какими бы законами и бумагами они не закреплялись. Вновь пришедшие к власти очень быстро пересматривают ранее принятые законы и правила, меняя их и/или отбирая всё по праву силы.

Забавно наблюдать, как после очередной смены власти в Средней Азии или ещё каком периферийном регионе, новые власти начинают оперативно заводить уголовные дела и конфисковывать миллиардные активы семьи и друзей предыдущего руководителя. Нарушения найти всегда можно. Это справедливо не только для окраин, в качестве иллюстрации «силы принятых законов» можно вспомнить о Дональде Трампе, который в конце 2025 г. отменил около 92% подписанных своим предшественником Джо Байденом документов, аргументируя это использованием автопера.

Умные и смотрящие в будущее действуют на опережение, добровольно отказываясь от активов, чья ценность кратно превышает их возможности по удержанию. Типичной является ситуация, когда уходящие на заслуженный отдых бизнесмены и государственные деятели без лишних слов оставляют стратегические активы государству или на того, кого оно укажет. Именно поэтому самые умные изначально не набирают больше, чем будут способны удержать, уйдя в отставку и/или смогут сохранить их наследники. Сколько в кувшин воды не лей, все излишки выльются, а если он ещё и прохудившийся, то останется лишь ниже уровня изъянов.

Золотое правило – будь ниже медианы, не привлекай излишнего внимания, не будь жадным, чтобы потом не слушать на суде истерик жены и любовницы, когда подаренные им драгоценности изымают как преступно нажитое имущество. Жадные, но умные люди понимают, что не нужно доводить ситуацию до конфликта, ведь результат предопределён, сила не на их стороне.

В 2022 г. в России были сформулированы новые, много более жёсткие правила, их довели до адресатов. В 2022-2023 гг. никого сильно не трогали, дав время перестроиться, но выводы сделали далеко не все. Со второй половины 2024 г. чистка стала явной, практически дня не проходит чтобы не было громкого ареста или решения о конфискации нажитых непосильным трудом нетрудовых доходов, расписанных по группе родственников и доверенных лиц в виде “священной частной собственности”.

Аналогичные принципы действовали при предоставлении независимости колониям в середине XX в. Бывшие метрополии четко понимали, что самые ценные, стратегические видимые активы нужно отдавать сразу, второстепенные можно оставить себе, но лишь на время. Ещё немного заработать, а потом всё равно придётся отдать и их. Много выгоднее сохранить за собой контроль над потоками, не претендуя на номинальное владение месторождениями, энергетическими объектами, землями и т.д. Так надежнее и выгоднее.

В южноафриканских странах ситуация сложилась вопреки этому правилу, помимо представителей метрополии (Британии) на этих территориях оказалось значительное количество африканеров, привилегированных колонистов-европейцев голландского, немецкого и др. происхождения. Для исторической родины они чужаки, чьи предки уехали более ста лет назад, чьи традиции, культура и язык сильно изменились, т.е. их не ждали. Для Британии они не просто чужаки, но и сепаратисты, которых совершенно логично не допустили к контролю потоков бывших колоний.

Первые десятилетия независимости переселенцы взяли под контроль новые страны, не подпуская местное чернокожее население по экономическим и/или расовым критериям. Первое поколение держало власть, но силы и воля были ограничены, они устали от борьбы, захотели помириться и превратиться в рантье. Власть в южноафриканских странах была добровольно, пусть и под нажимом извне, но добровольно отдана потомками европейских переселенцев негритянскому населению. Африканеры остались жить в этих странах, сохраняя формальный контроль над чуть ли не единственными ценными и понятными активами – сельскохозяйственными землями, наивно апеллируя к закону и «священному праву частной собственности».

Первое время новые власти соблюдали эти права, но по мере ухудшения ситуации вопрос о необходимости пересмотра зазвучал резче. В основе запроса на изменение лежала необходимость корректировки, приведения структуры собственности в соответствие с новым раскладом сил. Итог закономерен. Бессмысленно говорить о праве закона тем, кому вы сами отдали право менять этот закон по своему усмотрению и к своей выгоде. Нужно объективно оценивать расклады сил и последствия решений. У африканеров было несколько вариантов действий:

▪️ не отдавать власть, стараясь сохранить всё;

▪️ отдать власть, получить компенсацию и уехать – сохранив лишь часть имущества;

▪️ отдать власть и заранее составить план постепенной передачи земель – сохранить малую часть;

▪️ плыть по течению, а потом удивляться, почему потеряли всё.

И, да, в 2022 г. западные компании в России остались без защиты, многие продали активы с большим дисконтом, но не из-за большого ума, в надежде получить хоть что-то сейчас, а потом откатить и получить в разы больше, после победы «своих», наивные…

Источник

Андрей Школьников