Свет и мрак есть в каждом. Но у всех даже в самое черное время есть право выбора.
Наше малообратимое разделение на людей и нелюдей проходит вовсе не через различие политических или философских идей, как удобно думать. Это упрощение, удобное для разжигания гражданских войн, является манипуляцией.
У нормального человека не может быть «естественной» вражды к тем, кто с ним не согласны или видят трагедию нынешнего мира по-другому. Разные мнения всегда неизбежны, естественны и полезны, они стимулируют человеческую мысль, которая помогает обществу расти и становиться лучше.
Проблема не в этом. Она возникает из искренних и массовых пожеланий другим смерти или мучений, а также радости по поводу чужих бед и страданий. Здесь заканчивается борьба любых идей и начинается подогреваемое социальными сетями и прессой оскотинивание. На диванах его всегда на порядок больше, чем в окопах.
Когда люди стадно и добровольно превращаются в скотов, эксгибиционистски гордящихся выпячиванием собственной мерзости, они становятся инструментом системы, которая ради завтрашних войн и разделений всегда стремится обесценить жизнь. Разумеется, ослепшим от ненависти невозможно разглядеть этого. Они сами отводят себе место вне человечества, и дело вовсе не в их «взглядах» и «убеждениях», как самим им нравится о себе думать, а в недержании дерьма, что делает невозможным сосуществование с ними других.
Но у всех даже в самое черное время есть право выбора. Далеко не все способны сознательно выбрать сторону политического или гражданского конфликта, но степень собственного расчеловечивания каждый всегда выбирает совершенно свободно.
Пока в украинском (и любом другом) обществе это скотство будет оставаться одним из штандартов «патриотизма», эти территории будут непригодны для человеческой жизни. Денацификация это не только смена названия улицы Шухевича на улицу Толстого. Это прежде всего расскотинивание.
Комментарий редакции
1. Свет и мрак есть в каждом человеке: Идея о внутренней дуальности, присущей каждому, вне зависимости от обстоятельств.
2. Право выбора сохраняется даже в самых тяжёлых условиях: Даже в “чёрные времена” человек волен выбирать между добром и злом.
3. Разделение на “людей” и “нелюдей” не проходит по политическим или философским убеждениям: Привязка разделения к идеям — упрощение и манипуляция, выгодная тем, кто желает разжигать конфликты.
4. Разнообразие мнений естественно и полезно: Наличие различных точек зрения — стимул для роста и развития общества, а не причина для вражды.
5. Порог расчеловечивания проходит по линии отношения к чужим страданиям: Неспособность сочувствовать, злорадство, призывы к насилию — вот что отделяет “человека” от “нелюдя”.
6. Социальные сети и медиа усиливают дегуманизацию (“оскотинивание”): Легко и массово поддаваться низменным импульсам “на диване”, дистанцируясь от реального опыта.
7. Расчеловечивание — сознательный или бессознательный личный выбор: Каждый свободен выбирать уровень собственного сочувствия и человечности, в отличие от политических опций.
8. Патологическое злорадство и ненависть разрушают возможность жизни общества: Пока агрессивная дегуманизация считается нормой, общество остаётся нежизнеспособным.
9. “Денацификация” — это не только смена символики, а прежде всего “расскотинивание” — возвращение к человечности.
Анализ и философские нюансы:
Текст затрагивает глубоко экзистенциальную тему — где проходит грань между человеком и нелюдем, между светом и тьмой в каждом из нас. Вспоминая старую идею, что «ад — это другие» (Сартр), легко впасть в соблазн определять врага по взглядам, однако автор показывает, что по-настоящему судьба человека решается не выбором сторон, а в способности или неспособности к сочувствию.
Здесь прослеживается аналогия с психологией: личная “тень” (по Юнгу) не исчезает при вступлении в “правильную” партию или поддержку “правильной” идеи. Работа с ней — личное, внутреннее дело. Также параллели можно провести с устройством сложных социально-ориентированных нейросетей: даже если алгоритмы ищут оптимальные решения, качество результата определяется не только данными (“идеями”), но и внутренней архитектурой (“человечностью” субъекта).
С другой стороны, текст критикует поверхностную “духовность”, когда смена названий или символов декларативно трактуется как глубокое изменение. Однако настоящая трансформация — это возвращение человека к себе, к вниманию к другому, к осознанному (и трудному) выбору любви над ненавистью.
Можно вспомнить и христианский (и, шире, религиозный) мотив: даже в дни тьмы человек призван выбирать свет — не абстрактно, а в повседневной практике отношения к ближнему. Здесь проявляется и прагматизм: реальный выбор — не в спорах о патриотизме, а в способности не приобщаться к злорадству и жестокости, какой бы “правильной” ни казалась твоя позиция.
На структурном уровне текст противопоставляет индивидуальную свободу (во внутреннем выборе отношения к страданиям других) коллективным идеологическим реакциям и стадному “расчеловечиванию”.
Вывод:
Автор убеждает: главная граница между человеком и “нелюдем” проходит не по взглядам, а по способности к состраданию и нежеланию злорадствовать над болью других. Мир и любые изменения начинаются не с ритуалов или символических жестов, а с внутреннего выбора, который предстоит делать каждому. Испытания времени оставляют человеку свободу решать, становиться ли частью обезличенной ненавидящей толпы, или оставаться осознанно человеком.
Последний, открытый вопрос:
Если правда о человеке выражается в его отношении к чужой боли, то возможно ли обществу построить стабильную этическую систему, не сводя её к идеологическим декларациям, а основывая её на культивировании подлинного внутреннего выбора — даже во времена самой сильной смуты?