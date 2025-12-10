Наше малообратимое разделение на людей и нелюдей проходит вовсе не через различие политических или философских идей, как удобно думать. Это упрощение, удобное для разжигания гражданских войн, является манипуляцией.

У нормального человека не может быть «естественной» вражды к тем, кто с ним не согласны или видят трагедию нынешнего мира по-другому. Разные мнения всегда неизбежны, естественны и полезны, они стимулируют человеческую мысль, которая помогает обществу расти и становиться лучше.

Проблема не в этом. Она возникает из искренних и массовых пожеланий другим смерти или мучений, а также радости по поводу чужих бед и страданий. Здесь заканчивается борьба любых идей и начинается подогреваемое социальными сетями и прессой оскотинивание. На диванах его всегда на порядок больше, чем в окопах.

Когда люди стадно и добровольно превращаются в скотов, эксгибиционистски гордящихся выпячиванием собственной мерзости, они становятся инструментом системы, которая ради завтрашних войн и разделений всегда стремится обесценить жизнь. Разумеется, ослепшим от ненависти невозможно разглядеть этого. Они сами отводят себе место вне человечества, и дело вовсе не в их «взглядах» и «убеждениях», как самим им нравится о себе думать, а в недержании дерьма, что делает невозможным сосуществование с ними других.

Свет и мрак есть в каждом. Но у всех даже в самое черное время есть право выбора. Далеко не все способны сознательно выбрать сторону политического или гражданского конфликта, но степень собственного расчеловечивания каждый всегда выбирает совершенно свободно.

Пока в украинском (и любом другом) обществе это скотство будет оставаться одним из штандартов «патриотизма», эти территории будут непригодны для человеческой жизни. Денацификация это не только смена названия улицы Шухевича на улицу Толстого. Это прежде всего расскотинивание.

