Наряду с многочисленными санкциями от недружественных России стран количество поставляемого ими в Россию спиртного после начала СВО увеличилось на 60%. Почему? – об том Александр Усанин рассказывает студентам Екатеринбургских ВУЗов.

Содержание видео:

2:41 Почему увеличились поставки алкоголя в России с начала СВО?

6:01 Что происходит в кинематографе в современной России?

7:26 Бесплодие. Насколько остро стоит этот вопрос в Москве и по всей стране?

8:58 Почему в 2009 году продажа спиртного в России обрушилась на 20%?

12:02 По какой причине 80%мужчин в России не доживают до пенсии?

15:00 Что позволило академику Углову в 102 года проводить сложнейшие операции на сердце?

15:35 "Я вначале умел. А потом разучился".

16:17 Опасно ли курение вейпов?

18:07 Что может растворить алкоголь?

18:34 Как может отключиться цент памяти у человека?

26:50 Под чьим давлением был принят Сухой закон в России в конце XX века?

28:07 Покрывает ли прибыль от продажи спиртного причиненные убытки?

28:14 Куда уходит 90% прибыли от продажи спиртного?

28:40 Почему в царской России крестьяне громили шинки?

31:48 В чем секрет долголетия?

34:55 Кому выгодно сокращение населения планеты?

35:15 Насильственная стерилизация женщин в Конго.

41:35 Четыре типа наслаждения.

46:55 "Лучше, чем нормальный".

57:52 Сейчас на планете экономики нет.

