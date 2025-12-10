Студентам о трезвости
Наряду с многочисленными санкциями от недружественных России стран количество поставляемого ими в Россию спиртного после начала СВО увеличилось на 60%. Почему? – об том Александр Усанин рассказывает студентам Екатеринбургских ВУЗов.
Содержание видео:
2:41 Почему увеличились поставки алкоголя в России с начала СВО?
6:01 Что происходит в кинематографе в современной России?
7:26 Бесплодие. Насколько остро стоит этот вопрос в Москве и по всей стране?
8:58 Почему в 2009 году продажа спиртного в России обрушилась на 20%?
12:02 По какой причине 80%мужчин в России не доживают до пенсии?
15:00 Что позволило академику Углову в 102 года проводить сложнейшие операции на сердце?
15:35 "Я вначале умел. А потом разучился".
16:17 Опасно ли курение вейпов?
18:07 Что может растворить алкоголь?
18:34 Как может отключиться цент памяти у человека?
26:50 Под чьим давлением был принят Сухой закон в России в конце XX века?
28:07 Покрывает ли прибыль от продажи спиртного причиненные убытки?
28:14 Куда уходит 90% прибыли от продажи спиртного?
28:40 Почему в царской России крестьяне громили шинки?
31:48 В чем секрет долголетия?
34:55 Кому выгодно сокращение населения планеты?
35:15 Насильственная стерилизация женщин в Конго.
41:35 Четыре типа наслаждения.
46:55 "Лучше, чем нормальный".
57:52 Сейчас на планете экономики нет.
Заходите на сайт: проекта «Общее Дело»: https://obshee-delo.ru/
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» и новое издание книги «Пропуск в третье тысячелетие» http://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1ai/45941-propusk-v-trete-tysyacheletie-usanin-ae
Авторский курс Александра Усанина «Возрождение человечества»: https://uroki.usanin.com/
Помощь Александру Усанину: карта Т-банка 2200701720218012
Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin
Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!
ПОДПИШИТЕСЬ на канал
ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск
✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
#тезвость #общеедело #Усанин
Комментарий редакции
1. Алкоголь как социальная проблема и "оружие массового поражения":
Лектор рассматривает алкоголь не просто как вещество, а как опасный социальный фактор, сравнивая его воздействие с дихлофосом для тараканов — инструментом уничтожения нации изнутри. Алкоголь выпускается в массы не только ради прибыли, но и (по мнению лектора) с целью снижения духовного, физического и демографического потенциала населения.
2. Исторический контекст трезвости в России:
В начале XX века Россия была одной из самых трезвых стран мира. В 1914 году был введён "сухой закон", продержавшийся до 1924 года. Затем трезвость отменили, что совпало с ростом алкоголизации общества. Лектор критикует миф о "врождённой" русской склонности к пьянству и отмечает политические и коммерческие причины внедрения алкоголя.
3. Экономика и реальная цена алкоголя:
Прослеживается мысль, что один рубль прибыли от продажи спиртного приносит 4–5 рублей убытков для общества (преступность, болезни, разводы, травматизм, экономические потери от низкой продуктивности). Особое внимание уделяется тому, что значительная часть компаний, производящих алкоголь и табак в России, контролируется иностранным капиталом.
4. Деградирующее воздействие на физическое и психическое здоровье:
Алкоголь разрушает организм на всех уровнях: от губительного влияния на клетки крови и сосуды до необратимых процессов в головном мозге (гибель нейронов, потеря памяти). Феномен "ритуального пьянства" трактуется как первая стадия зависимости, когда человек уже не может представить себе праздник без алкоголя.
5. Роль медиа и кинематографа:
Современные фильмы и сериалы, по мнению автора, вводят питьё в ранг нормы: практически каждый российский фильм или сериал содержит сцены употребления алкоголя, что подкрепляет социальную привычку. В отличие от западных экшн-фильмов, где алкоголь на экране почти не показывается.
6. Влияние алкоголя на демографию и личную судьбу:
Одна из важнейших мыслей — алкоголизация молодёжи и ранние вредные привычки приводят к эпидемии бесплодия, увеличению числа разводов и потерям трудоспособного и репродуктивного потенциала нации.
7. Культура потребления и манипуляции:
Глубоко затрагивается тема манипуляций сознанием — через рекламу, фильмы, ритуалы, навязывание "традиций" питья. Поднимается вопрос истинного выбора и духовной зрелости: насколько человек готов противостоять давлению группы ради сохранения собственной свободы и трезвости.
8. Личный пример и путь к успеху:
Лектор апеллирует к собственному опыту: полная трезвость, дисциплина, привычка делать всё вовремя, отдача обществу, примеры известных долгожителей и деятелей, добившихся успеха без алкоголя.
9. Четыре уровня психики и смысл жизни:
Излагается идея о четырёх способах получать удовлетворение: через телесные удовольствия (еда, секс, праздность), через эго (достижения, материальный статус), через разум (помощь другим) и через душу (духовное совершенствование). Подчеркивается, что развитие и счастье возможны только на более высоких (разумно-духовных) уровнях, а для этого необходимы саморазвитие и воспитание в себе трезвости.
10. Системные причины экологического и духовного кризиса:
Кризис современного общества связывается не с численностью населения (как утверждают многие экономические лидеры), а с культурой потребления, хрематистикой (ориентацией бизнеса только на прибыль, а не на пользу), искусственным устареванием вещей и отвлечением людей от созидательной деятельности.
---
Выводы и практические рекомендации:
- Трезвость — не просто личная привычка, а стратегический выбор:
Отказ от алкоголя, курения и других "разрушителей" не только улучшает здоровье, но и помогает выжить, реализовать свой потенциал, внести вклад в общее дело сохранения и развития нации. Это также путь к внутренней свободе и более осознанной жизни.
- Общество и культура требуют критического осмысления:
Необходимо увидеть, что многие "традиции" и примеры в медиапространстве необязательно соответствуют интересам личности и страны. Настоящее развитие возможно только при самостоятельном и осознанном выборе своих ценностей.
- Путь зрелости — осознанное саморазвитие и выход за пределы "привычной нормы":
Речь не только о трезвости, но и об использовании свободного времени для личного роста, обретении навыков полезности для других, реализации на уровне разума и души.
- Истинная экономика — в служении, а не в наживе:
Современная система ориентирована на быструю выгоду за счёт ресурсов и здоровья общества. Возврат к традициям ответственности (делать вещи и для себя, и для других максимально качественно) — путь к оздоровлению экономики, экологии и человека.
- Свобода — это выбор, который приходится делать вопреки давлению группы или моды:
Трезвость — это не отказ ради страха или запретов, а осознанный выбор ради будущего — своего и окружающих.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если осознанный выбор трезвости — шанс осмыслить себя, раскрыть творческий и духовный потенциал, что на самом деле удерживает человека на нижних уровнях потребления и привычек? Возможно ли выстроить культуру, где свободное время будет использоваться для созидания, а не для саморазрушения? Каковы реальные условия для такого культурного "скачка" — на уровне личности, общества, государственной политики?