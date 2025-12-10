Елена Николаевна Ведута, российский экономист-кибернетик, доктор экономических наук, профессор МГУ, один из руководителей «Научной школы стратегического планирования Н. И. Ведуты», расшифровывает, чем Цифровая экономика отличается от Экономической кибернетики, почему увлечение цифровизацией без внятной цели и математической методологии — это извращение и подмена понятий, не имеющие отношения к реальной экономике, а Big Data — бессмысленный сбор информации, который не дает экономике ничего, кроме огромных энергозатрат.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко.

