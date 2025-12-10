Система без цели, или Почему оцифровывать хаос бессмысленно | Елена Ведута
Елена Николаевна Ведута, российский экономист-кибернетик, доктор экономических наук, профессор МГУ, один из руководителей «Научной школы стратегического планирования Н. И. Ведуты», расшифровывает, чем Цифровая экономика отличается от Экономической кибернетики, почему увлечение цифровизацией без внятной цели и математической методологии — это извращение и подмена понятий, не имеющие отношения к реальной экономике, а Big Data — бессмысленный сбор информации, который не дает экономике ничего, кроме огромных энергозатрат.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко.
Комментарий редакции
1. Отличие цифровой экономики и экономической кибернетики
Главная мысль: современная «цифровая экономика» лишь оцифровывает существующий хаос капиталистической системы, не обладая целеполаганием и системным управлением. В отличие от этого, экономическая кибернетика — это наука осознанного, целенаправленного управления экономикой в интересах улучшения жизни людей.
Примеры: автоматизация ради автоматизации (big data, финтех) — лишь технические улучшения, не влияющие на структурное оздоровление экономики. Истинная задача кибернетики — моделирование и управление экономическими процессами на основе математических моделей, оптимальных алгоритмов и человеческих целей.
2. Цель как фундамент управления
Без ясно поставленной цели (улучшение качества жизни, рост общественного блага) любые цифровые технологии становятся обслуживанием случайных или частных интересов (чаще — интересов богатых и уже влиятельных), усугубляя неравенство и хаос, а не преодолевая их.
3. Системная критика цифровизации
Собирание колоссальных объемов данных (big data) и их обработка не имеют смысла, если не сформулированы вопросы и цели, ради которых это делается. Просто автоматизация хаотичных процессов не позволяет обществу выйти из кризиса; наоборот, она его закрепляет. По мнению Ведуты, во главу угла в современной цифровой повестке поставлены не необходимые обществу задачи, а желания технократов, менеджеров и айтишников, далеких от реальных закономерностей экономики.
4. Опыт СССР и значение планирования
Опыт советского стратегического планирования — пример научного и целенаправленного управления, пусть не без ошибок (например, отсутствие полноценной обратной связи с потребителем). СССР смог масштабно внедрять автоматизацию планирования, используя кибернетические подходы, несмотря на рутину и сложность балансовых расчетов. Современный искусственный интеллект и автоматизация могут вывести это на новый уровень, но только при условии верного понимания целей и экономических законов.
5. Недостатки западного и китайского путей
Китай, несмотря на успехи в технической (инженерной) кибернетике, испытывает трудности в социальной интеграции (высокая безработица, проблемы с качеством жизни) и также склоняется к копированию рыночных схем, а не созданию системной кибернетической экономики ради человека. США и ЕС строят цифровую экономику на принципах контроля и сбора данных, но не на системном гуманистическом подходе.
6. Профессионализм и новая элита
Для создания новой экономики нужны не только техники и математики, а профессионалы в каждой отрасли с глубоким пониманием экономики и методологии планирования. Кибернетическое планирование требует такой подготовки и согласованности.
7. Идея нового экономического союза (евразийская интеграция)
Экономическая координация на принципах кибернетики в рамках широкого (например, евразийского) союза способна дать новый импульс развитию территории, если будет основана на уважении, честном обмене и общей цели — повышение качества жизни.
8. Необходимость нового подхода к стоимости и взаиморасчетам
Современные валюты и рыночные эквиваленты — лишь форма, за которой часто кроется хаос. Кибернетическое планирование должно базироваться на объективных (общественно-необходимых) затратах труда и ресурсах, а не на спекулятивной стоимости.
Выводы и философское осмысление:
Ведута последовательно и критически проводит линию: попытка «оцифровать» существующий капиталистический хаос — бессмысленна и даже вредна, если не стоит задача преодоления этого хаоса. Кибернетика как наука о системном управлении требует четко поставленной цели, знания объективных экономических законов и гуманистической парадигмы — в противном случае все цифровые инструменты лишь усиливают старые проблемы: неравенство, коррупцию, кризисы.
Историческая иллюзия, будто цифровизация сама по себе способна оздоровить экономику или сделать общество более справедливым, разбивается о простую истину: инструмент без задачи — это пустота или даже опасность. Кибернетика призывает к осознанному соотнесению каждого действия (и алгоритма, и экономического решения) с человеческими целями; без этого — экономика теряет смысл и превращается в бюрократический или айтишный фетиш.
Интересно, что Ведута противопоставляет прагматизм и осознанность (спрос на реальное качество жизни, обратную связь, демократию в формулировке целей) и некритичную веру в «новое», которую зачастую эксплуатируют лоббисты, корпорации и отдельные группы влияния.
Открытый вопрос для размышления:
Если «экономика без цели» неминуемо скатывается в хаос и оцифровка этого хаоса только закрепляет его, то каким образом мы можем совместить технический прогресс и обилие данных с поиском и реализацией действительно гуманистических, общественно-значимых целей? Возможно ли в условиях современного мира, разрозненного интересами и конфликтами, найти механизм согласования целеполагания на уровне нации и цивилизации? Или истина вновь останется субъективной — каждый будет оцифровывать собственный хаос?
