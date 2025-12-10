Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

Тайга не прощает ошибок, а "Чёртово болото" убивает мгновенно». Андрей Буровский раскрывает тайны самых опасных мест Восточной Сибири: где находятся «гиблые зоны», в которых замертво падают птицы и звери, и почему местные жители обходят их стороной.

Существуют ли реликтовые гоминоиды (йети) на самом деле или это галлюцинации от болотных газов? Почему самодеятельные туристы пропадают без вести целыми группами и какие страшные находки скрывают древние кыргызские могильники в долине Коны?



00:00 — Что такое аномальные зоны: «хорошие/плохие» места и теория месторазвитий

04:57 — Средняя Ангара: Кава, ГЭС, география и жёсткие условия выживания

13:25 — «Чёртово болото»: легенды, гибель зверей, странные эффекты

17:54 — Реликтовые гоминоиды? Описания встреч и ощущение жути

21:07 — Археология в долине Коны: погребения кыргызов и тезис Козласова

31:35 — Самодеятельные экспедиции: отсутствие регистрации, риски, исчезновения

39:09 — Объяснения аномалий: метеорит, CO₂, «инопланетяне» — что не сходится

42:56 — Итоги Буровского: дисциплина, скепсис и анонс классификации

