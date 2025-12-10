Косметика. Научный подход
Вокруг средств за уходом за кожей много спекуляций и маркетинга. Но что говорит наука? Существует ли доказательная косметология? Помогает ли омоложению кожи ДНК лосося? Насколько хорошо исследован ботокс? Какие компоненты кремов для лица действительно работают, а для каких данные почти отсутствуют?
Разберем это вместе со специалистом по медицинской косметологии.
Эксперт:
• Евгения Куликова, канд. мед. наук, дерматолог, косметолог, доц. каф. дерматологии и косметологии Медицинского института СПбГУ https://www.instagram.com/dr.kulikovaevgenia
Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSuSn6W6GBZXQjuqEFvIecvQsaNwxS6x_OmScze_IogM4RgAn4eMjBTTnfnHz8HlNq6vs18HwdFwZIn/pub
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео:
1. Вопрос о доказательной косметологии
Автор — учёный, сторонник доказательной медицины — ставит главный вопрос: существует ли доказательная косметология? На примере странных и модных практик (вплоть до "спермы лосося") разбирается, что реально работает, а что — просто маркетинг или научно не подтверждённый миф.
2. Разделение косметики по степени доказанности
Предлагается своеобразный «тирлист» ингредиентов/подходов, основанный на наличии и качестве научных исследований:
- Синий уровень — что реально доказано: ботокс, солнцезащитные кремы (SPF), ретиноиды (витамин А и его производные), церамиды для повреждённой кожи, здоровый образ жизни и вода.
- Зелёный уровень — вероятно эффективное, но данных пока меньше: ниацинамид (витамин B3), гиалуроновая кислота при инъекциях, гликолевая кислота (умеренно эффективна против пигментации), некоторые другие кислоты.
- Жёлтый/оранжевый — сомнительное, мало данных, возможно работает, но нужно больше исследований: гормональная терапия для кожи, добавки с гидролизованным коллагеном, коллаген и гиалуронка в кремах (эффект поверхностный), некоторые антиоксиданты.
- Красный флаг — опасные или совершенно неработающие средства, модные псевдонаучные хайпы: сперма лосося и кремы на её основе, стволовые клетки, экзосомы, косметика с ними.
3. Физиология кожи и старения
Кожа — самый крупный орган, её состояние зависит не только от внешних средств, но и от генетики, образа жизни, питания и системного здоровья. Старение происходит за счёт потери эластичности, снижения уровня коллагена и эластина, возрастающего числа морщин. Фотостарение (от солнца) — один из самых значимых факторов.
4. Проблемы научных исследований в косметологии
- Огромный рынок (сопоставим с рынком игрушек), где маркетинг зачастую преобладает над наукой.
- Очень низкое качество исследований. Минимальные выборки, отсутствие контроля, заинтересованные производители.
- Регуляторные органы не требуют доказательств эффективности от большинства косметических средств, не относя их к лекарствам.
- В результате много "куханной алхимии", где потребитель вынужден ориентироваться больше на веру и рекламу, чем на факты.
5. Работает не всё, но что-то работает
- Ретиноиды, SPF, ботокс, определённые кислоты — действительно дают доказанный результат. Но ключ к успеху — грамотное назначение, учёт индивидуальных особенностей.
- Многое из модного (клеточные и ДНК-технологии, коллаген в кремах и т.п.) работает либо поверхностно-увлажняюще, либо никак.
- Неправильный уход, избыточное очищение или использование странных ингредиентов могут навредить коже.
6. Генетика, индивидуальность и психология
- Большая часть предрасположенности к красивой коже, увы, определяется генами. Поэтому идеализированные стандарты красоты зачастую нереалистичны.
- Косметика служит не столько решению реальных проблем, сколько поддержанию принятого образа, зачастую формируемого индустрией и культурными ожиданиями.
7. Этический/гуманистический аспект
- Некоторые косметические инновации (например, слизь улиток) ставят этические вопросы.
- Важно помнить, что косметология — не только про красоту, но и про принятие реальности, заботу о себе и соразмерность выбора.
---
Вывод
В этом видео проводится критический и междисциплинарный разбор современной косметологии с позиций доказательной медицины, физиологии и даже поп-культуры. Звучит прагматичный посыл: реально эффективных средств немного, и их действие, хоть и научно подтверждено, ограничено, а остальное — во многом маркетинговое надувательство или попросту очередная волна модного хайпа (иногда даже опасного).
Отмечается системная проблема: подавляющее большинство косметических средств не проходит настоящих клинических испытаний, потому что рынок не требует этого — в отличие от фармы. В результате на потребителя обрушивается поток псевдонаучных или откровенно бессмысленных продуктов, рекламируемых звёздами и инфлюенсерами.
При этом автор подчёркивает необходимость осознанного подхода: важно не впадать в идеализации, не ждать чудес и не винить себя за «несовершенство», потому что генетика и старение — сила объективная и неконтролируемая полностью ни средствами, ни манипуляциями. Кожа, в свою очередь, отражает не только уход, но и образ жизни, здоровье, психологическое благополучие. А любовь к себе и принятие естественности в итоге оказываются едва ли не более важными, чем очередная "волшебная" баночка.
---
Открытый вопрос для размышлений:
Если истина об уходе за кожей столь ситуативна, субъективна и ограничена маркетингом и культурными ожиданиями, возможно, настоящая красота заключается не столько в «правильном» уходе, сколько в умении видеть своё отражение без иллюзий и принимать его с мудростью и внутренней свободой? Как ты определяешь свою личную «доказательную красоту» — и что для тебя важнее на этом пути: внешние средства или внутреннее согласие с собой?