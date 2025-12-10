Работаешь с AI и хочешь превратить свою идею в технологичный продукт?

Вокруг средств за уходом за кожей много спекуляций и маркетинга. Но что говорит наука? Существует ли доказательная косметология? Помогает ли омоложению кожи ДНК лосося? Насколько хорошо исследован ботокс? Какие компоненты кремов для лица действительно работают, а для каких данные почти отсутствуют?

Разберем это вместе со специалистом по медицинской косметологии.

Эксперт:

• Евгения Куликова, канд. мед. наук, дерматолог, косметолог, доц. каф. дерматологии и косметологии Медицинского института СПбГУ https://www.instagram.com/dr.kulikovaevgenia

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSuSn6W6GBZXQjuqEFvIecvQsaNwxS6x_OmScze_IogM4RgAn4eMjBTTnfnHz8HlNq6vs18HwdFwZIn/pub

00:00:00 Вступление. Конкурс научной красоты!

00:04:55 Интересные факты о коже

00:09:53 Женщины против мужчин. Кому косметика нужнее?

00:15:07 Что такое космецевтика?

00:20:23 Влияние косметики на акне

00:23:26 Что представляет из себя старение кожи?

00:26:22 Фотостарение

00:31:35 Антиоксиданты

00:37:02 Коллаген

00:41:36 Ботокс

00:45:30 Официально одобрено!

00:48:13 Кислоты

00:51:04 Сперма лосося

00:55:30 Слизь улиток

00:59:29 Стволовые клетки и экзосомы

01:01:53 Откуда проблемы с исследованиями?

01:04:10 Заключение. Тир-лист косметологических средств