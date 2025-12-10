Главная » Невероятное в мире, Новые технологии

Как цифровизация, которая, якобы нужна для нашего комфорта и безопасности, превращает нашу жизнь в ад

27 0
Переслано от: РВС

Как цифровизация, которая, якобы нужна для нашего комфорта и безопасности, превращает нашу жизнь в ад. А для мошенников она, конечно, стала огромной возможностью. А уж когда начнется массовое использование биометрии, тогда цифровизация станет для них раем.

«Меня просто поставили перед фактом, что я якобы мошенник и украл какие-то миллионы, которых я в глаза не видел».

RT поговорил с фигурантами дела, которые должны вернуть Долиной миллионы рублей за квартиру. Они считают, что их подставили дважды.

Вначале мошенники завладели данными их счетов для вывода средств, а затем адвокаты певицы через суд обязали владельцев этих счетов выплатить ей огромные суммы. По данным следствия, мошенники воспользовались картами десяти людей. Детали:

▪️простой таксист Александр Келдыбаев умер ещё 2 августа 2024-го. Через год после этого его отец Вячеслав узнал из СМИ, что Александр подозревался в получении от Долиной 15 млн рублей. После смерти Александра дело прекратили:

«Когда он был жив, речи ни о каких деньгах у нас с ним не было. Но я не думаю, что он связан с этим»;

▪️житель Оренбургской области Василий Кондукторов работает на заводе. Мужчина узнал через «Госуслуги», что оказался должником. По решению суда он должен перечислить Долиной «неосновательное обогащение» в размере 4,5 млн рублей:

«Я не передавал никому данные своих счетов и банковские карты, мой аккаунт на «Госуслугах», насколько мне известно, тоже не взламывали — я им вообще редко пользуюсь. На суде я не был — не знал о нём. Меня просто поставили перед фактом»;

▪️самую большую сумму Йошкар-Олинский суд взыскал с 21-летнего жителя Тольятти Андрея Основы — 13,5 млн рублей без учёта процентов и госпошлин.

Его адвокат Асим Алыев заявил RT, что подзащитный сам стал жертвой преступников. В марте 2024 года он по просьбе друга завёл банковскую карту и передал её товарищу;

▪️жительница Казани Варвара Южанина утверждает, что теряла свои банковские карты и телефон с банковским приложением. В январе 2025 года суд в Йошкар-Оле постановил взыскать с неё в пользу певицы 13 млн рублей плюс почти 2 млн рублей процентов.

«Необоснованное обогащение, которое мне вменили, подразумевает другие действия, которые я должна была сделать с той суммой, которая называлась. Чего, собственно, не было», — подчёркивает Варвара. Какой мир мы построим для наших детей? Зависит от нас ✅Подписаться на РВС: ТГ| ВК |Дзен |Сайт

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Цифровизация и ее парадоксы
Цифровизация общества официально позиционируется как инструмент для повышения комфорта и безопасности человека. Однако на практике она создает уязвимости, которые используют мошенники, превращая преимущества цифрового мира в источники угроз.

2. Рост цифрового мошенничества
Мошеннические схемы становятся все более изощренными благодаря возможностям удаленного доступа к данным. Люди невольно становятся участниками финансовых махинаций: их счета и персональная информация используются, а последствия ложатся на обычных граждан.

3. Беззащитность граждан
В истории, описанной в статье, сразу несколько человек стали жертвами — их данные были использованы мошенниками, однако судебная система обязывает платить огромные суммы именно этих людей, никак не участвовавших в аферах осознанно. Многие даже не знали о судах и решениях против себя.

4. Потенциальные риски биометрии
В статье подчеркивается опасность дальнейшей цифровизации — в частности, массового внедрения биометрических технологий, которые могут сделать пользователей еще более уязвимыми.

5. Проблемы правовой системы и автоматизации
Судебные и административные процессы все чаще переносятся в онлайн, что приводит к тому, что права граждан нарушаются почти рутинно — люди даже не знают о судебных решениях и не могут себя защитить.

6. Экзистенциальный вопрос о будущем
В конце, пусть и риторически, задается вопрос: каким будет наш цифровой мир и как это скажется на наших детях?

---

Вывод (с философским уклоном и практической нотой):

Цифровизация — явление многогранное, как сама истина человеческого бытия. С одной стороны, она обещает удобство, ускорение процессов, прозрачность. С другой — она прибавляет хаоса в ту самую "систему комфорта", которую создавала: злоупотребления данными, тотальную слежку, экспоненциальный рост мошенничества. Здесь уместна аналогия с огнем: он согревает, но может и сжечь, если потерян контроль и осознанность.

Если использовать междисциплинарный подход, то цифровизация напоминает и нейrosoети — ведь чем сложнее система, тем легче в ней спрятаться вредоносному "сигналу". Как и психика человека: защитные механизмы могут спасать, но в определенных условиях становятся источником паранойи или иллюзий.

В юридическом измерении мы сталкиваемся с феноменом "цифровой презумпции виновности": алгоритмы и суды автоматически принимают решения, исходя из информации, в подлинности которой никто не уверен. Идеал превентивной защиты прав (материализм) сталкивается с реальной запутанностью человеческих связей (идеализм, иллюзии контроля).

На уровне этики возникает фундаментальный вопрос: не приносит ли наше стремление к максимальному комфорту и "безопасности" ещё большую уязвимость и отчуждение? Где граница между реальной защитой и инструментализацией самого человека ради надуманных стандартов эффективности?

Практический вывод здесь один: необходима дисциплина не только технологическая, но и осознанная гражданская — умение быть внимательным к своим данным, требовать прозрачности от цифровых сервисов и не доверять автоматическим решениям без проверки. Но, как и всегда, индивидуальная ответственность не решит системных парадоксов — потребуется общий пересмотр самой философии цифровизации, чтобы не потерять человека в алгоритмах.

Открытый вопрос:
Можно ли создать цифровой мир, в котором защита личности и прозрачность не станут противоположностями, а будут дополнять друг друга, или сама природа цифровых систем всегда будет порождать новые формы риска и отчуждения? Не является ли устремление к тотальной оцифровке примером очередной иллюзии контроля, в которой человек снова теряет себя — но уже в новом, неосязаемом "цифровом аду"?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/RVSsu/15343
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ГЛАВА 11. О РАЗУМЕ, СОЗНАНИИ И МАТЕРИИ, ИЛИ КАК «КОПАТЬ ЛОПАТОЙ ПОЗНАНИЯ». Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
Росатом – элемент концепции России как энергетической сверхдержавы
Что нужно для идеального парения? Советы по выбору банных принадлежностей
Нужна ли в школе математика?
Как частная собственность мешает росту производительных сил
Культура как бизнес: не всем, но для каждого-2
Веземар. Как не попасть в ловушку в Славянском мире сегодня и узнать черного жреца.(Памятка Идущим)
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru