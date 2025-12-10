Как цифровизация, которая, якобы нужна для нашего комфорта и безопасности, превращает нашу жизнь в ад. А для мошенников она, конечно, стала огромной возможностью. А уж когда начнется массовое использование биометрии, тогда цифровизация станет для них раем.

«Меня просто поставили перед фактом, что я якобы мошенник и украл какие-то миллионы, которых я в глаза не видел».

RT поговорил с фигурантами дела, которые должны вернуть Долиной миллионы рублей за квартиру. Они считают, что их подставили дважды.

Вначале мошенники завладели данными их счетов для вывода средств, а затем адвокаты певицы через суд обязали владельцев этих счетов выплатить ей огромные суммы. По данным следствия, мошенники воспользовались картами десяти людей. Детали:

▪️простой таксист Александр Келдыбаев умер ещё 2 августа 2024-го. Через год после этого его отец Вячеслав узнал из СМИ, что Александр подозревался в получении от Долиной 15 млн рублей. После смерти Александра дело прекратили:

«Когда он был жив, речи ни о каких деньгах у нас с ним не было. Но я не думаю, что он связан с этим»;

▪️житель Оренбургской области Василий Кондукторов работает на заводе. Мужчина узнал через «Госуслуги», что оказался должником. По решению суда он должен перечислить Долиной «неосновательное обогащение» в размере 4,5 млн рублей:

«Я не передавал никому данные своих счетов и банковские карты, мой аккаунт на «Госуслугах», насколько мне известно, тоже не взламывали — я им вообще редко пользуюсь. На суде я не был — не знал о нём. Меня просто поставили перед фактом»;

▪️самую большую сумму Йошкар-Олинский суд взыскал с 21-летнего жителя Тольятти Андрея Основы — 13,5 млн рублей без учёта процентов и госпошлин.

Его адвокат Асим Алыев заявил RT, что подзащитный сам стал жертвой преступников. В марте 2024 года он по просьбе друга завёл банковскую карту и передал её товарищу;

▪️жительница Казани Варвара Южанина утверждает, что теряла свои банковские карты и телефон с банковским приложением. В январе 2025 года суд в Йошкар-Оле постановил взыскать с неё в пользу певицы 13 млн рублей плюс почти 2 млн рублей процентов.

«Необоснованное обогащение, которое мне вменили, подразумевает другие действия, которые я должна была сделать с той суммой, которая называлась. Чего, собственно, не было», — подчёркивает Варвара.