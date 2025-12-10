Как цифровизация, которая, якобы нужна для нашего комфорта и безопасности, превращает нашу жизнь в ад
Как цифровизация, которая, якобы нужна для нашего комфорта и безопасности, превращает нашу жизнь в ад. А для мошенников она, конечно, стала огромной возможностью. А уж когда начнется массовое использование биометрии, тогда цифровизация станет для них раем.
«Меня просто поставили перед фактом, что я якобы мошенник и украл какие-то миллионы, которых я в глаза не видел».
RT поговорил с фигурантами дела, которые должны вернуть Долиной миллионы рублей за квартиру. Они считают, что их подставили дважды.
Вначале мошенники завладели данными их счетов для вывода средств, а затем адвокаты певицы через суд обязали владельцев этих счетов выплатить ей огромные суммы. По данным следствия, мошенники воспользовались картами десяти людей. Детали:
▪️простой таксист Александр Келдыбаев умер ещё 2 августа 2024-го. Через год после этого его отец Вячеслав узнал из СМИ, что Александр подозревался в получении от Долиной 15 млн рублей. После смерти Александра дело прекратили:
«Когда он был жив, речи ни о каких деньгах у нас с ним не было. Но я не думаю, что он связан с этим»;
▪️житель Оренбургской области Василий Кондукторов работает на заводе. Мужчина узнал через «Госуслуги», что оказался должником. По решению суда он должен перечислить Долиной «неосновательное обогащение» в размере 4,5 млн рублей:
«Я не передавал никому данные своих счетов и банковские карты, мой аккаунт на «Госуслугах», насколько мне известно, тоже не взламывали — я им вообще редко пользуюсь. На суде я не был — не знал о нём. Меня просто поставили перед фактом»;
▪️самую большую сумму Йошкар-Олинский суд взыскал с 21-летнего жителя Тольятти Андрея Основы — 13,5 млн рублей без учёта процентов и госпошлин.
Его адвокат Асим Алыев заявил RT, что подзащитный сам стал жертвой преступников. В марте 2024 года он по просьбе друга завёл банковскую карту и передал её товарищу;
▪️жительница Казани Варвара Южанина утверждает, что теряла свои банковские карты и телефон с банковским приложением. В январе 2025 года суд в Йошкар-Оле постановил взыскать с неё в пользу певицы 13 млн рублей плюс почти 2 млн рублей процентов.
«Необоснованное обогащение, которое мне вменили, подразумевает другие действия, которые я должна была сделать с той суммой, которая называлась. Чего, собственно, не было», — подчёркивает Варвара. Какой мир мы построим для наших детей? Зависит от нас
Комментарий редакции
1. Цифровизация и ее парадоксы
Цифровизация общества официально позиционируется как инструмент для повышения комфорта и безопасности человека. Однако на практике она создает уязвимости, которые используют мошенники, превращая преимущества цифрового мира в источники угроз.
2. Рост цифрового мошенничества
Мошеннические схемы становятся все более изощренными благодаря возможностям удаленного доступа к данным. Люди невольно становятся участниками финансовых махинаций: их счета и персональная информация используются, а последствия ложатся на обычных граждан.
3. Беззащитность граждан
В истории, описанной в статье, сразу несколько человек стали жертвами — их данные были использованы мошенниками, однако судебная система обязывает платить огромные суммы именно этих людей, никак не участвовавших в аферах осознанно. Многие даже не знали о судах и решениях против себя.
4. Потенциальные риски биометрии
В статье подчеркивается опасность дальнейшей цифровизации — в частности, массового внедрения биометрических технологий, которые могут сделать пользователей еще более уязвимыми.
5. Проблемы правовой системы и автоматизации
Судебные и административные процессы все чаще переносятся в онлайн, что приводит к тому, что права граждан нарушаются почти рутинно — люди даже не знают о судебных решениях и не могут себя защитить.
6. Экзистенциальный вопрос о будущем
В конце, пусть и риторически, задается вопрос: каким будет наш цифровой мир и как это скажется на наших детях?
---
Вывод (с философским уклоном и практической нотой):
Цифровизация — явление многогранное, как сама истина человеческого бытия. С одной стороны, она обещает удобство, ускорение процессов, прозрачность. С другой — она прибавляет хаоса в ту самую "систему комфорта", которую создавала: злоупотребления данными, тотальную слежку, экспоненциальный рост мошенничества. Здесь уместна аналогия с огнем: он согревает, но может и сжечь, если потерян контроль и осознанность.
Если использовать междисциплинарный подход, то цифровизация напоминает и нейrosoети — ведь чем сложнее система, тем легче в ней спрятаться вредоносному "сигналу". Как и психика человека: защитные механизмы могут спасать, но в определенных условиях становятся источником паранойи или иллюзий.
В юридическом измерении мы сталкиваемся с феноменом "цифровой презумпции виновности": алгоритмы и суды автоматически принимают решения, исходя из информации, в подлинности которой никто не уверен. Идеал превентивной защиты прав (материализм) сталкивается с реальной запутанностью человеческих связей (идеализм, иллюзии контроля).
На уровне этики возникает фундаментальный вопрос: не приносит ли наше стремление к максимальному комфорту и "безопасности" ещё большую уязвимость и отчуждение? Где граница между реальной защитой и инструментализацией самого человека ради надуманных стандартов эффективности?
Практический вывод здесь один: необходима дисциплина не только технологическая, но и осознанная гражданская — умение быть внимательным к своим данным, требовать прозрачности от цифровых сервисов и не доверять автоматическим решениям без проверки. Но, как и всегда, индивидуальная ответственность не решит системных парадоксов — потребуется общий пересмотр самой философии цифровизации, чтобы не потерять человека в алгоритмах.
Открытый вопрос:
Можно ли создать цифровой мир, в котором защита личности и прозрачность не станут противоположностями, а будут дополнять друг друга, или сама природа цифровых систем всегда будет порождать новые формы риска и отчуждения? Не является ли устремление к тотальной оцифровке примером очередной иллюзии контроля, в которой человек снова теряет себя — но уже в новом, неосязаемом "цифровом аду"?