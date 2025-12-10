Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Игорь Шишкин | Итог Года: ЗАКАТ ЗАПАДА, как реальность

21 0
Переслано от: Книжный День

000:00 — Итоги года и тезис о конце западной гегемонии
02:22 — Звонок Дональда Трампа Владимиру Путину: перелом в изоляции
07:15 — От однополярности к шаткому многополярью: роль Китая
11:26 — Кризис «общества благоденствия» в Европе и провал гегемонии США
16:04 — «Русский вопрос» и старт гибридной войны против России
20:36 — Предложение Москвы 2021 и надменная реакция ЕС/США
25:53 — США меняют тон: от угроз к торгу; требования зависимости безопасности РФ
37:16 — Европа без рычагов: вложения, шок и экономическое истощение
49:36 — Что дальше: мирная передышка и снижение влияния Запада

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео

1. Тема "заката Запада" из теории становится реальностью:
Автор отмечает, что долгое время разговоры о "закате Запада" воспринимались скептически, однако события последних лет, особенно 2025 года, переводят этот тезис из области теоретических рассуждений в сферу практических, исторических фактов.

2. Пятисотлетнее западное доминирование:
От XVI века до краха СССР Запад — то есть цивилизация, созданная романогерманскими народами — являлся мировым экономическим, военным и гуманитарным гегемоном. После распада СССР возник "однополярный мир", где Запад диктовал правила, а концепция конца истории (Фукуяма) воспринималась как реалистичная.

3. Скрытые кризисы и иллюзорность фасада:
Фасад западной гегемонии был красив и прочен, но за ним скрывались экономические и политические кризисы. Уже в 2010-х происходило признание невозможности поддерживать прежний уровень благосостояния (Европа), возникали глубокие стратегические провалы (политика США при Буше; критика Бжезинского).

4. Роль России и исход борьбы:
Россия рассматривалась в однополярном мире как главная преграда либеральной глобалистской системе Запада. Попытки решить "русский вопрос" через гибридную войну и санкции не увенчались успехом, что приводит к изменению стратегии Запада: от ультиматумов к переговорам.

5. Перемены в тактике переговоров США:
Переговорная тактика Запада по отношению к России за год прошла три этапа: сначала уверенное "с барского плеча" предложение мира, затем — стадия угроз, и наконец — переход к прагматичному, дипломатическому взаимодействию. Это свидетельствует о потере прежней всесильности и признании ограниченности своих возможностей.

6. Европа теряет субъектность:
Если после Второй мировой Европа была все же частью западной победоносной коалиции, а затем вновь поднялась, то сейчас, по мнению автора, она утрачивает даже право на участие в решении собственной судьбы. За её спиной решаются важнейшие вопросы, а её реальная экономическая и политическая самостоятельность слабеет.

7. Стратегический вывод:
Год стал этапом, когда иллюзии о бесконечном доминировании Запада развеялись в реальной политике — даже лицедейство фасада уже не поддерживается. Независимо от итога текущих конфликтов, возвращения к прежнему положению Запада не ожидается. Формируется новый, многополярный и неопределённый мир.

---

Анализ и философский взгляд

Смысл сегодняшней беседы — не столько в утверждении "заката" как финальной точки, сколько в выявлении сдвига самой исторической и психологической парадигмы: западная цивилизация впервые за несколько столетий испытывает не просто кризис, но и потерю исторической самоуверенности, способности однозначно диктовать мировую повестку.

Здесь встаёт очень интересный философский вопрос: силы, которые долгое время казались "субъектом истории", перестают быть монополистами смысла. Автор постоянно подчёркивает разницу между человеческой иллюзией контроля (фасадом) и реальными ограничениями: как у отдельных людей возникают идеализированные представления о себе или о любимых, так и у цивилизаций есть самовнушённая картина своего всемогущества.

Эта ситуация интересна и с точки зрения психологии — гордыня, переходящая в отрицание своих слабостей, приводит к внутреннему кризису. Переговорная дипломатия Запада становится всё более похожей на попытки сохранить лицо, а не на реализацию исторической миссии.

Аналогично и в социальной психологии, когда старые "ядра идентичности" — будь то в западных ценностях, идеалах либерального мира, ощущении "райского сада" в Европе — оказываются иллюзией. Наступает болезненное осознание пределов своей мощи и необходимости адаптироваться к миру, где смысл уже не задаётся одним центром силы.

Исторический аспект тоже не случаен: как в 1945 Запад (в лице Европы) проиграл, но цивилизация победила усилиями США, так теперь оба центра — и Европа, и США — оказываются вне прежней позиции. При этом автор подчеркивает субъективность восприятия: некоторое время назад казавшийся невозможным "закат" вдруг становится очевидным процессом.

Выводы автора (и прагматический, и философский) проходят через признание невозможности точного прогнозирования будущего: мы стоим не перед "концом истории", а лишь перед завершением одного из её фасов, за которым открывается новый горизонт — пока что неясный.

В практическом плане — это призыв больше полагаться на трезвый взгляд, не поддаваться культам или обольщениям, а принимать изменчивость мира и быть готовым к новым смыслам и актёрам на глобальной сцене.

---

Основной вывод

Прошедший год стал этапом демистификации и признания ограниченности западной гегемонии — и для самих западных стран, и для мира в целом. Мир вступает в эпоху, где ценности, центры силы и субъекты истории подлежат радикальному переосмыслению, и прежние модели больше не работают.

Открытый вопрос для размышления:
Если истина всегда ситуативна и "фасад" любой цивилизации не вечен, как нам — отдельным людям, обществам, культурам — учиться различать, где заканчивается образ и самоуверенность, и начинается реальность? Как смотреть на "историю" — свою личную или глобальную — так, чтобы не быть пленниками старого фасада, но и не терять способности к созиданию новых смыслов?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/a3cc8dca6e25b8cf896d62d90c7c6e4f/
