Эпоха 500-летнего господства Запада официально завершена». Игорь Шишкин подводит итоги 2025 года: звонок Трампа Путину стал точкой невозврата, показав, что Европу окончательно выставили за дверь большой политики, а гибридная война против России провалилась.Почему Вашингтон резко сменил тон с ультиматумов на торговлю? Как Европа, потеряв рычаги и деньги, оказалась в состоянии экономической катастрофы и что означает наступающая «мирная передышка» — победу Москвы или подготовку к новой схватке?



000:00 — Итоги года и тезис о конце западной гегемонии

02:22 — Звонок Дональда Трампа Владимиру Путину: перелом в изоляции

07:15 — От однополярности к шаткому многополярью: роль Китая

11:26 — Кризис «общества благоденствия» в Европе и провал гегемонии США

16:04 — «Русский вопрос» и старт гибридной войны против России

20:36 — Предложение Москвы 2021 и надменная реакция ЕС/США

25:53 — США меняют тон: от угроз к торгу; требования зависимости безопасности РФ

37:16 — Европа без рычагов: вложения, шок и экономическое истощение

49:36 — Что дальше: мирная передышка и снижение влияния Запада

#Шишкин #Геополитика #ИтогиГода #Трамп #Путин #Европа #КрахЗапада #США #Россия #НовыйМиропорядок