Главная » Видео, Мировоззрение, Новые технологии

Игорь Ашманов Владимиру Путину про ИИ.

23 1

Источник http://kremlin.ru/events/president/news/78691
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча состоялась накануне Международного дня прав человека, отмечаемого 10 декабря.

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео:

1. Проблемы образования в эпоху ИИ:
Широкое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) уже приводит к заметной деградации учебного процесса. Школьники и студенты, массово прибегая к помощи ИИ при выполнении заданий, теряют мотивацию к самостоятельному мышлению, а авторитет преподавателей резко снижается. Местами преподаватели уже не уверены, действительно ли их ученики что-либо усвоили (например, не могут объяснить простые термины в собственных работах).

2. Риски для социальной сферы и государственного управления:
Отмечается тенденция к передаче важных коммуникаций, включая служебные, через иностранные облачные сервисы, что создает угрозу утечки данных. Вместо решения задач “вживую”, часто внедряются чат-боты, которые лишь формально взаимодействуют с гражданами и могут отталкивать людей, снимая ответственность с чиновников. Это провоцирует появление неформальной “цифровой власти”, не подконтрольной обществу.

3. Технологическая зависимость и новые угрозы:
Упоминается пример Южной Кореи, где автоматизация и перевод данных в цифровой вид без должных резервных мер привели к их массовой потере после пожара. Это иллюстрирует уязвимость цифровых инфраструктур.

4. Недостатки этического и законодательного регулирования:
Существующие кодексы этики ИИ фактически не исполняются и воспринимаются как формальность. Общественных и правовых механизмов регулирования пока недостаточно, следовательно, возникает предложение о скорейшем принятии специального закона, регулирующего применение ИИ в социальной и государственной сферах.

5. Области, где ИИ особенно необходим:
При этом отмечается неоспоримая ценность ИИ для промышленности, сельского хозяйства, обороны — там его внедрение должно стимулироваться и даже быть обязательным.

6. Персональная ответственность — главный принцип:
В обсуждении подчеркивается: никакая ссылка на “решение ИИ” не может заменить ответственность живого человека. Необходимость проверки, перепроверки и принятия окончательного решения специалистом — фундаментальный принцип безопасности.

---

Вывод:

Видеобеседа ярко высвечивает противоречие: потенциал ИИ открывает беспрецедентные возможности для развития промышленности, управления, экономики, но его бездумное или неограниченное внедрение в чувствительные сферы чревато серьезным ущербом для образования, национальной безопасности, социальной ответственности и даже самой структуры власти.

На одном полюсе — запоздалость или отказ от работы с ИИ грозит страной технологической отсталостью; на другом — стихийная цифровизация и снятие персональной ответственности могут привести к социальным катастрофам, утрате идентичности, утечкам данных и деградации мышления.
Подобная дихотомия сродни дилемме из области психологии: заботиться о развитии способностей, не превращая человека в “функцию”, управляемую внешними алгоритмами. Аналогии можно найти и в биологии — слишком быстрые мутации в геноме могут не только эволюционно продвигать вид, но и обрушить всю систему.

Решение, предлагаемое участниками беседы, носит прагматичный характер: ИИ — инструмент, который должен применяться разумно и избирательно, подконтрольно, с четкими юридическими и этическими ограничениями и всегда с персональной ответственностью каждого специалиста за принятые решения. Важно помнить, что регламенты и декларации сами по себе не работают — необходима дисциплина внедрения и культура ответственности. Иначе любая технология может утратить “человеческое лицо”.

---

Открытый вопрос:
В условиях, когда граница между «помощью» и «замещением» человеческого мышления становится всё более размыта, как мы можем воспитать в обществе чувство личной ответственности перед лицом цифровых инструментов, сохранив творческую самостоятельность у нового поколения — и не заблудившись в соблазнах быстрой, но поверхностной эффективности?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bVzGr0Xx-mY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Манипулирование общественным сознанием в интернете. Игорь Ашманов. 2015 год
Игорь Ашманов лекция в Троицкой православной гимназии
По новостям и событиям: Лига Справедливости
Игорь Ашманов в Троицкой православной школе
Разведопрос: Игорь Ашманов про интернет-технологии
Игорь Ашманов: »Начинается какая-то чудовищная антиутопия в реальности»
И.С. Ашманов: Атака на NGINX и дело программиста Сысоева
Игорь Ашманов на радио «Финам ФМ»
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 32065 29797
    Svoy только что

      Исходная фраза : ИИ не умеет думать и размышлять.
      Надо четыре действия.

      Первое : Официальная пропаганда наличия ума у индивидуума.
      Второе : Вернуться к устной оценке знаний и тестам вручную на компе без подсказок.
      Третье : Создать свой ИИ.
      Четвёртое : Персонализация обращения к ИИ.
      Пятое : Скрытые маркеры в текстах от ИИ.
      П.С. Я про сферу образования.
      Критику приветствую. Конструктивную.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru