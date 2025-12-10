Игорь Ашманов Владимиру Путину про ИИ.
Источник http://kremlin.ru/events/president/news/78691
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча состоялась накануне Международного дня прав человека, отмечаемого 10 декабря.
Комментарий редакции
1. Проблемы образования в эпоху ИИ:
Широкое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) уже приводит к заметной деградации учебного процесса. Школьники и студенты, массово прибегая к помощи ИИ при выполнении заданий, теряют мотивацию к самостоятельному мышлению, а авторитет преподавателей резко снижается. Местами преподаватели уже не уверены, действительно ли их ученики что-либо усвоили (например, не могут объяснить простые термины в собственных работах).
2. Риски для социальной сферы и государственного управления:
Отмечается тенденция к передаче важных коммуникаций, включая служебные, через иностранные облачные сервисы, что создает угрозу утечки данных. Вместо решения задач “вживую”, часто внедряются чат-боты, которые лишь формально взаимодействуют с гражданами и могут отталкивать людей, снимая ответственность с чиновников. Это провоцирует появление неформальной “цифровой власти”, не подконтрольной обществу.
3. Технологическая зависимость и новые угрозы:
Упоминается пример Южной Кореи, где автоматизация и перевод данных в цифровой вид без должных резервных мер привели к их массовой потере после пожара. Это иллюстрирует уязвимость цифровых инфраструктур.
4. Недостатки этического и законодательного регулирования:
Существующие кодексы этики ИИ фактически не исполняются и воспринимаются как формальность. Общественных и правовых механизмов регулирования пока недостаточно, следовательно, возникает предложение о скорейшем принятии специального закона, регулирующего применение ИИ в социальной и государственной сферах.
5. Области, где ИИ особенно необходим:
При этом отмечается неоспоримая ценность ИИ для промышленности, сельского хозяйства, обороны — там его внедрение должно стимулироваться и даже быть обязательным.
6. Персональная ответственность — главный принцип:
В обсуждении подчеркивается: никакая ссылка на “решение ИИ” не может заменить ответственность живого человека. Необходимость проверки, перепроверки и принятия окончательного решения специалистом — фундаментальный принцип безопасности.
---
Вывод:
Видеобеседа ярко высвечивает противоречие: потенциал ИИ открывает беспрецедентные возможности для развития промышленности, управления, экономики, но его бездумное или неограниченное внедрение в чувствительные сферы чревато серьезным ущербом для образования, национальной безопасности, социальной ответственности и даже самой структуры власти.
На одном полюсе — запоздалость или отказ от работы с ИИ грозит страной технологической отсталостью; на другом — стихийная цифровизация и снятие персональной ответственности могут привести к социальным катастрофам, утрате идентичности, утечкам данных и деградации мышления.
Подобная дихотомия сродни дилемме из области психологии: заботиться о развитии способностей, не превращая человека в “функцию”, управляемую внешними алгоритмами. Аналогии можно найти и в биологии — слишком быстрые мутации в геноме могут не только эволюционно продвигать вид, но и обрушить всю систему.
Решение, предлагаемое участниками беседы, носит прагматичный характер: ИИ — инструмент, который должен применяться разумно и избирательно, подконтрольно, с четкими юридическими и этическими ограничениями и всегда с персональной ответственностью каждого специалиста за принятые решения. Важно помнить, что регламенты и декларации сами по себе не работают — необходима дисциплина внедрения и культура ответственности. Иначе любая технология может утратить “человеческое лицо”.
---
Открытый вопрос:
В условиях, когда граница между «помощью» и «замещением» человеческого мышления становится всё более размыта, как мы можем воспитать в обществе чувство личной ответственности перед лицом цифровых инструментов, сохранив творческую самостоятельность у нового поколения — и не заблудившись в соблазнах быстрой, но поверхностной эффективности?
Исходная фраза : ИИ не умеет думать и размышлять.
Надо четыре действия.
Первое : Официальная пропаганда наличия ума у индивидуума.
Второе : Вернуться к устной оценке знаний и тестам вручную на компе без подсказок.
Третье : Создать свой ИИ.
Четвёртое : Персонализация обращения к ИИ.
Пятое : Скрытые маркеры в текстах от ИИ.
П.С. Я про сферу образования.
Критику приветствую. Конструктивную.