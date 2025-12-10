Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

«Версия самоубийства — это миф, который не выдерживает проверки физикой». Сергей Дмитриев камня на камне не оставляет от официальной истории гибели Сергея Есенина. Стихи о смерти были лишь образом, а реальные улики в номере «Англетера» кричат об инсценировке.Как поэт мог повеситься на высоте почти 4 метров без лестницы? Куда следствие дело веревку и ремень, и почему на посмертных фото Есенина видны следы борьбы и побоев, а не только борозда от петли?

00:00 — Задержание, «предсмертные» стихи и почему они не доказательство

03:41 — Любовь к жизни в поздних текстах: цитаты vs миф о суициде

04:29 — «Чёрный человек»: образ совести/мистики, а не приговор

07:04 — Как обнаружили тело: Наппельбаум, комендант, первые ошибки милиции

10:49 — «Физика невозможного»: высота 3,46 м, поза, гипсовая тумба, темнота

17:13 — Провалы следствия: сняли до понятых, исчезли верёвка и ремень

26:19 — Фото вскрытия: борозды удушения, травмы, несостыковки актов

40:01 — Свидетели ночи и вывод: требуется новое следствие и эксгумация

