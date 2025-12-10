ЕСЕНИНА УБИЛИ. Факты, которые скрывали 100 лет | Сергей Дмитриев
Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official
Выпустить книгу: https://www.idtion.ru/avtoram/
«Версия самоубийства — это миф, который не выдерживает проверки физикой». Сергей Дмитриев камня на камне не оставляет от официальной истории гибели Сергея Есенина. Стихи о смерти были лишь образом, а реальные улики в номере «Англетера» кричат об инсценировке.Как поэт мог повеситься на высоте почти 4 метров без лестницы? Куда следствие дело веревку и ремень, и почему на посмертных фото Есенина видны следы борьбы и побоев, а не только борозда от петли?
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97
00:00 — Задержание, «предсмертные» стихи и почему они не доказательство
03:41 — Любовь к жизни в поздних текстах: цитаты vs миф о суициде
04:29 — «Чёрный человек»: образ совести/мистики, а не приговор
07:04 — Как обнаружили тело: Наппельбаум, комендант, первые ошибки милиции
10:49 — «Физика невозможного»: высота 3,46 м, поза, гипсовая тумба, темнота
17:13 — Провалы следствия: сняли до понятых, исчезли верёвка и ремень
26:19 — Фото вскрытия: борозды удушения, травмы, несостыковки актов
40:01 — Свидетели ночи и вывод: требуется новое следствие и эксгумация
#Есенин #ТайнаГибели #Англетер #Расследование #ИсторияРоссии #Литература #Дмитриев #Криминалистика #УбийствоЕсенина #СеребряныйВек
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Критика версии самоубийства Есенина
Автор разбирает распространённую точку зрения, что Сергей Есенин покончил с собой, и тщательно её опровергает. Аргументируется, что многочисленные упоминания о смерти в стихах Есенина рассматривать как предвестие самоубийства некорректно: поэт не был одержим идеей смерти, напротив — часто выражал любовь к жизни и нежелание её заканчивать.
2. Анализ поэмы "Чёрный человек" и стихов
Отмечается, что поэма "Чёрный человек", часто трактуемая как прощальное произведение поэта, не является автобиографической запиской о самоубийстве. Символика "чёрного человека" глубоко укоренена в русской литературной и фольклорной традиции — она может быть истолкована скорее как столкновение с внутренними демонами, а не как прямая наводка на смерть.
3. Фактическая сторона гибели: противоречия
Автор подробно рассматривает обстоятельства смерти:
- Непоследовательности следствия. Приводятся факты небрежности и даже фальсификаций в расследовании: исчезновение улик (в частности, верёвки, ремня, одежды), отсутствие надлежащих протоколов, противоречивые подписи свидетелей, странное поведение милиционера Горбова.
- Фотографии и экспертизы. Экспертизы (включая польскую книгу "Убийство Есенина") и фотографии указывают на физические повреждения, не совместимые с суицидом: многочисленные раны на лице и руках, сломанные шейные позвонки, возможное пулевое ранение, закостеневшая рука на трубе.
- Свидетельства очевидцев и непрямые улики. Свидетели говорят о двух незнакомцах, входивших или выходивших из номера ночью; про истерзанное тело, про возможную драку в номере; приводятся рассказы людей, принимавших участие в вскрытии, транспортировке и наблюдении тела Есенина.
4. Дополнительные косвенные подтверждения версии убийства
- Странности с захоронением. Появляются версии, что тело поэта могло быть эксгумировано и перезахоронено тайно.
- Роль ГПУ (предшественника КГБ). Имеются намёки и прямые свидетельства, что люди, связанные с государственными органами, каким-то образом участвовали в сокрытии обстоятельств смерти.
- Культурный контекст и личность Есенина. Подчеркивается, что он был популярен, любил жизнь, не склонен к депрессии настолько, чтобы совершить самоубийство по известным личным причинам.
5. Роль следствия и общественной памяти
- Следствие было проведено формально, многие детали умышленно замяты или искажены.
- Для прояснения обстоятельств предлагается эксгумация и новое расследование — как с царской семьёй.
Выводы и рефлексия
В этой лекции выделяются две ключевые линии:
Во-первых, автор подчёркивает, что версия о самоубийстве слишком опирается на романтические штампы о поэте как "проклятом", склонном к смерти человеку, и на выборочные, зачастую неправильно истолкованные факты из его жизни и творчества. Это вопрос восприятия: как часто в истории, культурные стереотипы оказываются сильнее реальных данных.
Во-вторых, фактическая сторона смерти Есенина, если рассматривать её без идеализации и мифологизации, обнажает массу нестыковок, игнорируемых официальной версией — от физических улик до человеческих показаний.
Автор показывает важность критически относиться к историческим источникам, отделять факты от идеологии, а эмоции — от анализа. Это междисциплинарный взгляд: судебная медицина, история, литература, психология, политика — всё здесь сплетено.
С философской точки зрения, возникает вопрос о том, почему общество склонно принимать удобные мифы, почему истина часто жертвуется ради комфорта восприятия. Здесь проявляется вечная человеческая склонность к идеализациям — превращать трагедию в "предсказанную", якобы естественно вытекающую из поэтической судьбы.
С практической стороны, важно помнить: когда истина скрывается или маскируется, это влияет на общественное сознание, искажая отношения к прошлому и к ценности человеческой жизни.
В человеческом плане подчеркивается трагичность судьбы Есенина — не как "героя-суицидника", а как личности, возможно, жестоко лишённой жизни и памяти о себе. Это возвращает к глубокой эмпатии: важно видеть за мифами живого человека, не позволять "постановочным смыслам" затмевать подлинную трагедию и величие личности.
Открытый вопрос для размышления:Если правда о судьбе Есенина всё ещё так скрыта и многослойна, можем ли мы вообще когда-либо узнать действительную истину — или же поиск истины всегда будет движением между фрагментами, пересекающимися тенями разных версий? Как нам научиться различать, где заканчивается память и начинается миф — и зачем нам это различие в собственной жизни?