Цифровой наркотик, разрушающий психику миллионов детей, должен быть русским! В ОП высказались за скорейшее создание отечественного аналога Roblox
А может, миллиарды рублей нужно потратить на учителей в школах? На то, чтобы они занимались не цифровой бюрократией, а воспитанием?
А может, деньги стоило бы потратить на организацию достойной жизни детей в реальной жизни? Все же, какое скотство по отношению к детям творят эти наши “народные избранники”!
И да, если, как говорит пресс-секретарь Песков, Кремль фиксирует много детских обращений по ситуации вокруг блокировки игровой платформы Roblox, то может, стоило бы подумать, КТО массовые акции детей организовал? Мы видим новую итерацию “онижедетей”?
Пресс-секретарям думать по службе не положено, хорошо. Но есть же у нас другие службы? Не пора им проснуться? Дети у нас теперь снова “здесь власть”? Вернее, их кураторы, конечно.
"Я считаю, что если нет "Роблокса", то должен немедленно, в скорейшие сроки появиться наш аналог. Это все-таки важно для наших детей. Мы должны уважать их мнение и потребности", – сказал Гриб. Какой мир мы построим для наших детей? Зависит от нас
Комментарий редакции
1. Острая критика инициативы — Автор иронизирует по поводу предложения создавать «отечественный аналог» популярной игровой платформы Roblox, называя такие цифровые продукты «цифровым наркотиком», разрушающим психику детей.
2. Альтернативное использование средств — Высказывается мнение, что миллиардные вложения эффективнее было бы направить на развитие образования: повышение качества жизни и воспитания детей, поддержку учителей, освобождение их от «цифровой бюрократии».
3. Сомнение в подлинности массовых детских обращений — Скептически оценивается утверждение о якобы массовых обращениях детей по поводу блокировки Roblox. Поднимается вопрос: не организованы ли эти акции взрослыми «кураторами»?
4. Критика реакции власти — Власть (через пресс-секретарей и другие институты) критикуется за формальный подход и отсутствие реального диалога относительно нужд и интересов детей.
5. Вопрос о будущем детей — Подчеркивается, что именно от взрослых — их решений и действий — зависит, в каком мире будут жить следующие поколения.
---
Аналитический разбор:
Мы сталкиваемся с характерным для современного общества конфликтом: традиционные ценности и ожидания (живое общение, воспитание, гармония в реальности) сталкиваются с новой — и всё более тотальной — цифровой средой. Аналогия тут напрашивается с историей массового внедрения телевидения или даже книгопечатания: появление новых форм коммуникации всегда вызывает опасения, связанные с утратой контроля или с разрушением психики.
Стремление быстро создать «отечественный аналог» — отражение тенденции к технонационализму и попытки решить проблему поверхностно, забывая о глубинных изменениях в культуре и социальном воспитании. Ведь принципиально важен не только (и не столько) доступ к цифровым платформам, а то, какая среда, какие ценности и смыслы формируются вокруг детей.
Вопрос о цифровизации образования — междисциплинарен. Он затрагивает педагогику, социологию, психологию развития, даже политологию. Например, если мы рассмотрим дихотомию между «естественным воспитанием» и медиа-посредником (алгоритмы, цифровые игры), то увидим интересную параллель: так же, как человек в поисках духовного опыта может запутаться в ритуалах и формулах, теряя непосредственность бытия, так и школа — перегруженная цифровой отчетностью — утрачивает живое воспитание, заменяя его формальной цифровой «отметкой».
Существенен и вопрос об истинных инициаторах массовых детских протестов: где проходит грань между самостоятельным изъявлением воли и организованной манипуляцией? Это отсылает нас к обсуждению границ субъектности, особенно в детском возрасте — сколько в нас действительно самостоятельности, а сколько — индуцированной (пусть даже массово и органично выглядящей) установки?
---
Практический вывод:
Прежде чем вкладываться в очередной цифровой продукт, важно задать вопросы: чего мы хотим для своих детей? Как помочь им ориентироваться в реальном и цифровом мирах, не лишая их простого счастья живого общения, открытий и развития критического мышления? Быть может, вложения в живое образование, в поддержку учителей и создание здоровой среды для детей принесут больший эффект, чем очередная цифровая игрушка — пусть и «патриотическая»?
---
Открытый вопрос для размышления:
Может ли общество создать среду, в которой цифровые инструменты будут усиливать, а не подменять развитие личности? И какие критерии истинного блага для детей мы сами готовы для себя сформулировать, чтобы не продать их иллюзиям удобной цифровой эры?