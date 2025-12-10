Главная » Невероятное в мире, Образование, Политика

Цифровой наркотик, разрушающий психику миллионов детей, должен быть русским! В ОП высказались за…

26 0
Переслано от: РВС

Цифровой наркотик, разрушающий психику миллионов детей, должен быть русским! В ОП высказались за скорейшее создание отечественного аналога Roblox

А может, миллиарды рублей нужно потратить на учителей в школах? На то, чтобы они занимались не цифровой бюрократией, а воспитанием?

А может, деньги стоило бы потратить на организацию достойной жизни детей в реальной жизни? Все же, какое скотство по отношению к детям творят эти наши “народные избранники”!

И да, если, как говорит пресс-секретарь Песков, Кремль фиксирует много детских обращений по ситуации вокруг блокировки игровой платформы Roblox, то может, стоило бы подумать, КТО массовые акции детей организовал? Мы видим новую итерацию “онижедетей”?

Пресс-секретарям думать по службе не положено, хорошо. Но есть же у нас другие службы? Не пора им проснуться? Дети у нас теперь снова “здесь власть”? Вернее, их кураторы, конечно.

“Я считаю, что если нет “Роблокса”, то должен немедленно, в скорейшие сроки появиться наш аналог. Это все-таки важно для наших детей. Мы должны уважать их мнение и потребности“, – сказал Гриб. Какой мир мы построим для наших детей? Зависит от нас ✅Подписаться на РВС: ТГ| ВК |Дзен |Сайт

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Острая критика инициативы — Автор иронизирует по поводу предложения создавать «отечественный аналог» популярной игровой платформы Roblox, называя такие цифровые продукты «цифровым наркотиком», разрушающим психику детей.
2. Альтернативное использование средств — Высказывается мнение, что миллиардные вложения эффективнее было бы направить на развитие образования: повышение качества жизни и воспитания детей, поддержку учителей, освобождение их от «цифровой бюрократии».
3. Сомнение в подлинности массовых детских обращений — Скептически оценивается утверждение о якобы массовых обращениях детей по поводу блокировки Roblox. Поднимается вопрос: не организованы ли эти акции взрослыми «кураторами»?
4. Критика реакции власти — Власть (через пресс-секретарей и другие институты) критикуется за формальный подход и отсутствие реального диалога относительно нужд и интересов детей.
5. Вопрос о будущем детей — Подчеркивается, что именно от взрослых — их решений и действий — зависит, в каком мире будут жить следующие поколения.

---

Аналитический разбор:

Мы сталкиваемся с характерным для современного общества конфликтом: традиционные ценности и ожидания (живое общение, воспитание, гармония в реальности) сталкиваются с новой — и всё более тотальной — цифровой средой. Аналогия тут напрашивается с историей массового внедрения телевидения или даже книгопечатания: появление новых форм коммуникации всегда вызывает опасения, связанные с утратой контроля или с разрушением психики.

Стремление быстро создать «отечественный аналог» — отражение тенденции к технонационализму и попытки решить проблему поверхностно, забывая о глубинных изменениях в культуре и социальном воспитании. Ведь принципиально важен не только (и не столько) доступ к цифровым платформам, а то, какая среда, какие ценности и смыслы формируются вокруг детей.

Вопрос о цифровизации образования — междисциплинарен. Он затрагивает педагогику, социологию, психологию развития, даже политологию. Например, если мы рассмотрим дихотомию между «естественным воспитанием» и медиа-посредником (алгоритмы, цифровые игры), то увидим интересную параллель: так же, как человек в поисках духовного опыта может запутаться в ритуалах и формулах, теряя непосредственность бытия, так и школа — перегруженная цифровой отчетностью — утрачивает живое воспитание, заменяя его формальной цифровой «отметкой».

Существенен и вопрос об истинных инициаторах массовых детских протестов: где проходит грань между самостоятельным изъявлением воли и организованной манипуляцией? Это отсылает нас к обсуждению границ субъектности, особенно в детском возрасте — сколько в нас действительно самостоятельности, а сколько — индуцированной (пусть даже массово и органично выглядящей) установки?

---

Практический вывод:

Прежде чем вкладываться в очередной цифровой продукт, важно задать вопросы: чего мы хотим для своих детей? Как помочь им ориентироваться в реальном и цифровом мирах, не лишая их простого счастья живого общения, открытий и развития критического мышления? Быть может, вложения в живое образование, в поддержку учителей и создание здоровой среды для детей принесут больший эффект, чем очередная цифровая игрушка — пусть и «патриотическая»?

---

Открытый вопрос для размышления:

Может ли общество создать среду, в которой цифровые инструменты будут усиливать, а не подменять развитие личности? И какие критерии истинного блага для детей мы сами готовы для себя сформулировать, чтобы не продать их иллюзиям удобной цифровой эры?
Редактор: simple4o
Источник: https://t.me/RVSsu/15339
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Цифровой героин: как экраны превращают детей в психотических наркоманов
Цифровые наркотики убивают
Учреждениям тоже нужны дети
В России создан Альянс по защите детей в цифровой среде
Он пытался остановить «УБИЙСТВА» умов и душ наших детей, за это был уволен
АШМАНОВ И СИДОРЕНКО про цифровой концлагерь, РКН и запреты VPN, ИИ, нейросети, биткоин и Госуслуги
«Цифровой» Китай: Опора на собственные силы
Подборка из соцсетей: Суд против ТНТ, приложение TikTok и безопасность детей

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru