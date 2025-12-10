Цифровой наркотик, разрушающий психику миллионов детей, должен быть русским! В ОП высказались за скорейшее создание отечественного аналога Roblox

А может, миллиарды рублей нужно потратить на учителей в школах? На то, чтобы они занимались не цифровой бюрократией, а воспитанием?

А может, деньги стоило бы потратить на организацию достойной жизни детей в реальной жизни? Все же, какое скотство по отношению к детям творят эти наши “народные избранники”!

И да, если, как говорит пресс-секретарь Песков, Кремль фиксирует много детских обращений по ситуации вокруг блокировки игровой платформы Roblox, то может, стоило бы подумать, КТО массовые акции детей организовал? Мы видим новую итерацию “онижедетей”?

Пресс-секретарям думать по службе не положено, хорошо. Но есть же у нас другие службы? Не пора им проснуться? Дети у нас теперь снова “здесь власть”? Вернее, их кураторы, конечно.

"Я считаю, что если нет "Роблокса", то должен немедленно, в скорейшие сроки появиться наш аналог. Это все-таки важно для наших детей. Мы должны уважать их мнение и потребности", – сказал Гриб. Какой мир мы построим для наших детей? Зависит от нас