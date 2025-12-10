Роскомнадзор заблокировал компьютерную игру “Роблокс”. Основания: выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды запрещённой в России ЛГБТ-тематики.

Спустя несколько дней после блокировки “Роблокса” директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина у себя в телеграм-канале заявила, что она любит “Роблокс” (рядом со словом Roblox поставила “сердечко”) и что среди детей, которые ей пишут, “каждый второй ребёнок после решений о блокировке платформ говорит о том, что хочет уехать из России”.

Таким образом, получается, что глава Лиги безопасного интернета мобилизует общество против решения Роскомнадзора, хотя это решение направлено именно на то, чтобы сделать интернет безопасным для детей и спасти их от деструктивного контента.

Мы попросили прокомментировать ситуацию эксперта в сфере информационной безопасности Андрея АФАНАСЬЕВА.

У нас в стране наконец-то заблокировали “Роблокс”. Официальные разъяснения причин блокировки вполне убедительны. К ним хочу добавить ещё несколько важных замечаний относительно большинства подобных игр.

Современные компьютерные игры в деле искусственного создания у игроков зависимости преуспели настолько, что такая зависимость уже включена в международную классификацию болезней.

Произошло это сразу после того, как изменилась коммерческая модель заработка на игроках, и теперь такие игры как “Роблокс” не продаются за деньги, а дают их бесплатно, но только для того, чтобы потом выкачать из игроков несоизмеримо большие суммы через определённые психологические механики и крючки, искусственно создающие у них зависимость, и заставляющие их платить. Это бизнес на зависимостях под кураторством лучших поведенческих психологов и геймдизайнеров, задача которых сводится к формированию нужного стереотипа финансового поведения игроков, выгодного разработчикам, о чём большинство игроков, конечно же, не догадываются.

В результате люди становятся зависимыми от игр, и что самое важное, от встроенных туда азартных игровых механик, очень грамотно и тонко заставляющих их донатить, то есть вносить уже реальные деньги в игру.

Россияне расходуют примерно 380 млрд рублей на видеоигры в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Агентства креативных индустрий Гюльнару Агамову. Причём сумма указана, скорее всего, без учёта покупок, связанных с играми, на внешних сайтах, без учёта перепродаж игровых предметов, аккаунтов, роблокс-карточек, платежей через третьи страны в обход блокировок, без учёта донатов стримерам и прочих околоигровых услуг и сервисов. И, конечно же, без учёта невероятного количества денег, украденных у детей в этих играх мошенниками.

Но даже без учёта всего этого Россия уже входит в топ-5 стран по объёму потребления игрового контента. То есть по уровню выкачивания денег из нашей страны западными игровыми компаниями и по уровню порабощения наших игроков подобными технологиями мы занимаем уже 5 место в мире…

Тот же самый “Роблокс”, например, несмотря на свои астрономические доходы, не гнушается в своих играх постоянно клянчить у детей деньги на навязываемые им там на каждом шагу пиксельные украшения и прочие покупки. На встречах с детьми я всегда им говорю — имейте самоуважение! И никогда не играйте в те игры, которые вымогают у вас деньги.

Про это сейчас необходимо говорить с детьми, потому что с изменением принципа заработка на игроках поменялись и сами игроки. И поменялись они, конечно же, не сами, их мышление подменили совершенно злонамеренно. Теперь растёт новое поколение игроков, для которых игровые деньги стали не просто нормой, но ещё и сверхценностью и квазипотребностью.

Особенно это заметно в начальных классах, где теперь дети просто поголовно спускают все свои карманные деньги на эти внутриигровые покупки. Особенно в “Роблокс”, на котором последние годы “сидела” практически вся начальная школа. Дети сами про это рассказывают. А всё потому, что разработчики организовали их игру изначально именно таким образом. То есть сейчас большинство детей демонстрируют в играх именно тот стереотип поведения, который и был туда изначально вшит разработчиками. В результате у многих из них уже сформировано некое извращённое игровое сознание, где успех и достижения определяются не умениями и навыками, а покупками и статусными вещами.

— Зачем ты все свои деньги тратишь на одежду твоего роблокс-персонажа и его прокачку?

— Когда я в игре, и все видят моего персонажа в этих красивых и дорогих вещах, то все меня сразу же уважают. Я сразу становлюсь круче их всех, круче всех тех, кто не может всего этого купить.

— Но это же всё не настоящее.

— Ну и что, я же играю в “Роблоксе” всё своё свободное время, так что эти вещи для меня важнее реальных вещей. Да и это же на самом деле всё не просто вещи, а мои вложения, я же это всё смогу потом продать. Ну, наверное, смогу…

Реальный разговор с 10-летним ребёнком, классический пример. И таких детей сейчас очень много, потому что все современные игровые компании растят их под себя именно в такой парадигме. Это новое поколение игроков, которым в будущем игры без лутбоксов и донатов будут уже просто не интересны. Они им будут непонятны точно так же, как нам сейчас непонятен их квадратно-безобразный “Роблокс”…

По данным “Приори дата”, к 2024 году у платформы было около 24 млн пользователей из России, что ставит страну в тройку крупнейших рынков после США и Бразилии. Один из обзоров статистики приводит оценку около 6,8 млн ежедневных пользователей “Роблокс” из России в 2025 году. Преимущественно это дети из начальной школы, у которых данная игра фактически крадёт их детство, подменяя собою и дружбу, и учёбу. Многие дети сами это признают, но бросить играть уже не могут, потому что азартные игровые механики вкупе с аддиктивными технологиями геймдизайна уже сделали своё дело…

Обращаясь к родителям, хочу сказать: поощряя траты своего ребёнка в подобных играх, вы тем самым полностью легализуете в его глазах сам процесс, в который входят импульсные покупки, лутбоксы, ставки и прочие азартные игровые механики из мира казино. Вы для него авторитет — вы взрослый! И если вы даёте ему денег на такую игру, то вы этим самым ему как бы говорите — это нормально! И ваши 500 рублей на “робуксы” могут стать для него первой ступенькой к диагнозу лудомания.

Но вместо того, чтобы ограждать детей от подобных технологий, детям их навязывают. По многим школьным официальным группам шла прямая реклама “Роблокса” от “ИРИ”. Приведу комментарий от подписчицы: “К дочке в 4 классе вчера приходил прям на уроке какой-то чел, не имеющий отношения к школе, раздавал листовки про роблокс — вроде на какое-то их мероприятие зазывал… Моя даже не поняла толком, ибо не в теме. К чести нашей учительницы, она потом у всех листовки собрала и сказала, что человек ошибся и должен был прийти в другой класс. Как этих проходимцев пускают в школы?!?! А главное, что почти все дети оживились, все в теме…”

Понимают ли директора школ, что таким образом они прямо легитимизируют в глазах детей всю эту игровую индустрию? Ведь раз “Роблокс” рекламируют в школе — значит, это нормально! А значит и всё остальное, что в нём есть — тоже нормально! И азартные игровые механики, и платежи, и конечно же лутбоксы. Ну а чем лутбоксы от ставок и от казино отличаются? По сути — ничем.

Про изменённое сознание юных игроков и про возможные последствия таких изменений написано уже довольно много, но я всё же хочу привести ещё пару цитат из статьи семейного психолога и специалиста по зависимостям Ирины Поповой: “Компьютерные игры оторваны от того смысла, который заложен в традиционных детских играх: развитие личности, помощь в адаптации к ситуации, развитие навыков.

Игры с азартными механиками, основанными на случайном шансе на победу, ставят ребёнка в ситуацию, когда выигрыш не зависит от его личных качеств, сноровки, ума. Игрок находится в полнейшей неопределённости. Это провоцирует состояние беспомощности, и единственное, как можно из него выйти, ускорить результат, — это “забросить копеечку”, заплатить”.

А поскольку в мобильных играх сегодня много построено на покупках, микротранзакциях, это становится само по себе сверхидеей, компенсацией. Чем больше времени ребёнок проводит в мобильных играх, тем меньше он успешен в реальности. Получается замкнутый круг.

Маленьким роблокс-игрокам уже сформировали некое извращённое игровое мышление, завязанное на платежах и игровой валюте, но денег-то при этом у них нет. То есть потребность есть, а реализации нет. Получается классическая фрустрация, что делать? Где же им теперь взять эти “робаксы”?

Вот именно в таком состоянии любое предложение от незнакомца получить эти самые игровые деньги много и сразу “по промокоду с неба от известного блогера” выглядит для таких детей не просто сверхзаманчивым — оно отключает им мозг!

И вот эти “добрые благотворители” в мессенджере или, что чаще всего, прямо в чате игры предлагают ребёнку от имени известного блогера совершенно бесплатно забрать по акции целый мешок этих самых “робаксов”.

Самая распространённая на данный момент схема — возьми мамин телефон и следуй нашим инструкциям. Такое сообщение пришло на мой фейковый “детский” аккаунт в одном телеграм-канале, в котором на тот момент состояло 117 000 юных игроков, замерших в ожидании раздачи “робаксов” от известной робо-блогерши.

Чем кончается участие ребёнка в такой “акции от блогера”, думаю, понятно. Мама утром просыпается не только без всех своих денег, но ещё и с несколькими кредитами. Сфотографировать же экран родительского смартфона мошенники просят только для того, чтобы выяснить две вещи: имеет ли ребёнок к нему скрытый доступ и может ли он его разблокировать. Если фото с разблокированным экраном сделал — значит, может. И тогда с ним работают уже дальше. Угрозы, шантаж, манипуляции — арсенал безграничен.

Администрация Телеграма подобные каналы видит, но никогда их не блокирует. Жаловались, причём коллективно — бесполезно! Они такие каналы не блокируют, потому что как раз на них в основном и зарабатывают.

Что касается внутриигрового общения, то “Роблокс” является одной из самых опасных в этом плане платформ для детей. Дело в том, что для регистрации любых аккаунтов в “Роблоксе” не нужно ничего! Ни номера телефона, ни даже почты. Я был сильно удивлён, когда обнаружил такую особенность при его тестировании. На этой платформе абсолютно любой человек может зарегистрироваться под видом ребёнка и далее делать всё что захочет. И это политика платформы, ведь они прекрасно знают об этой проблеме.

При этом родители должны понимать, что “Роблокс” — это не одна игра, а сотни тысяч “самодельных” разноплановых игр, объединённых на одной платформе. Одна из таких игр может быть относительно безобидной, а другая может быть закрытой педофильской воронкой, завлекающей детей в закрытые чаты через игровой процесс. Причём одно от другого по каким-то внешним признакам с первого взгляда вы отличить никак не сможете, ребёнок — тем более. Таких закрытых игр там тысячи, и платформе на безопасность детей традиционно наплевать.

Этим давно активно пользуются все манипуляторы и преступники. Об этом много пишут как у нас, так и в зарубежной прессе, поскольку на Западе с этой игрой проблемы точно такие же. Поэтому вопрос блокировки этой платформы был вопросом времени. Позиция Роскомнадзора понятна, но не совсем понятна позиция Екатерины Мизулиной. Зачем защищать тот иностранный ресурс, который грубо игнорирует все наши законы, выкачивает у детей все их карманные деньги, плюёт на их безопасность и открыто пропагандирует экстремистские группы?