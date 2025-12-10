8 декабря 1991 года Борисом Ельциным и его подельниками, не имевшими на то никаких полномочий и в нарушение итогов референдума 17 марта 1991 года, при откровенном попустительстве со стороны М. С. Горбачева, втайне от народа были подписаны Беловежские соглашения о том, что «Союз ССР как субъект международного права и как геополитическая реальность прекращает своё существование», одним росчерком пера «упразднившие» огромную страну с почти 300-миллионным населением.

Это было юридическое оформление гибели СССР и наступления мрачной эпохи девяностых – до них была Перестройка, которая стала результатом деструктивных процессов в Советском Союзе, шедших ещё со времён Хрущёва. Глупо сваливать вину на него одного. Но он и его команда сделали всё, чтобы направить страну к краю пропасти. Возможно, это было сделано неосознанно.

Не одни Ельцин и Горбачёв ломали изнутри огромное и могучее государство. Запущенные Хрущёвым и Ко процессы сделали неизбежным появление людей вроде ЕБН, «прораба перестройки» Яковлева, Бурбулиса, Чубайса, Гайдара курильщика, Кравчука, Шушкевича, Горбачёва и прочих. Впрочем, это ни разу не оправдывает вышеперечисленных за содеянное. Известная формула "общественное бытие определяет общественное сознание" описывает процессы на уровне общества. Тут нет предопределённости. Пока Ельцин и ему подобные вели целые народы по пути раздора, междуусобиц и гибели, бойцы Рижского ОМОНа остались верны советской власти, восстановив оную на подведомственной им территории во время выступления ГКЧП.

С распадом СССР 30 миллионов этнически русских граждан оказались за рубежом. С начала девяностых население России сократилось еще примерно на 10-11 миллионов. Даже без учета потери нерусского населения бывших советских республик мы уже потеряли больше людей, чем в двух мировых войнах вместе взятых!

Ещё раньше те же самые люди, что за одни посиделки в Беловежской пуще развалили то, что строилось 70 лет, слили созданный ценой миллионов жизней соцлагерь по итогам Второй мировой и Великой Отечественной войны. Сознательно провели деиндустриализацию, придушив сельское хозяйство, отторгли от крупнейшей в мире державы 14 республик, которые были экономически увязаны в единый механизм.

Если копнуть глубже, то обнищание населения, развал экономики, науки, армии, рост преступности, межнациональные конфликты, война в Чечне, решительно все конфликты на постсоветском пространстве, череда оранжевых революций, экспансия НАТО на восток, война и распад Югославии, «арабская весна», война в Сирии и то, что в настоящее время происходит на территории Украины – всё это результат геополитической капитуляции, сдачи сперва соцлагеря, а затем и Советского Союза.

Посмотрите на физиономии граждан с карикатуры. Руками данных персонажей осуществили крупнейшую геополитическую катастрофу второй половины ХХ века – уничтожение СССР, что вызвало историческую отдачу, которая нас всех ещё не один десяток лет будет доставать. Есть такое понятие в политологии, как "вакуум силы". Все, что было слито и сдано в покаянно-ахеджаковском порыве, кинулись заполнять и завоевывать принявшие нашу геополитическую капитуляцию страны НАТО. И весь мир до сих пор лихорадит именно из-за событий конца 80-х – начала 90-х годов.

Беловежские соглашения – это однозначное преступление против страны и народа, а подписавшие их люди – одни из худших преступников двадцатого века. Жаль, что главные могильщики СССР – Яковлев, Ельцин, Кравчук, Шушкевич, Бакатин, Бурбулис, Горбачёв и ко – ушли в Нифльхейм своим ходом и нам не доведется увидеть их на скамье подсудимых и услышать как народный суд выносит им приговор.