Это было юридическое оформление гибели СССР
8 декабря 1991 года Борисом Ельциным и его подельниками, не имевшими на то никаких полномочий и в нарушение итогов референдума 17 марта 1991 года, при откровенном попустительстве со стороны М. С. Горбачева, втайне от народа были подписаны Беловежские соглашения о том, что «Союз ССР как субъект международного права и как геополитическая реальность прекращает своё существование», одним росчерком пера «упразднившие» огромную страну с почти 300-миллионным населением.
Это было юридическое оформление гибели СССР и наступления мрачной эпохи девяностых – до них была Перестройка, которая стала результатом деструктивных процессов в Советском Союзе, шедших ещё со времён Хрущёва. Глупо сваливать вину на него одного. Но он и его команда сделали всё, чтобы направить страну к краю пропасти. Возможно, это было сделано неосознанно.
Не одни Ельцин и Горбачёв ломали изнутри огромное и могучее государство. Запущенные Хрущёвым и Ко процессы сделали неизбежным появление людей вроде ЕБН, «прораба перестройки» Яковлева, Бурбулиса, Чубайса, Гайдара курильщика, Кравчука, Шушкевича, Горбачёва и прочих. Впрочем, это ни разу не оправдывает вышеперечисленных за содеянное. Известная формула "общественное бытие определяет общественное сознание" описывает процессы на уровне общества. Тут нет предопределённости. Пока Ельцин и ему подобные вели целые народы по пути раздора, междуусобиц и гибели, бойцы Рижского ОМОНа остались верны советской власти, восстановив оную на подведомственной им территории во время выступления ГКЧП.
С распадом СССР 30 миллионов этнически русских граждан оказались за рубежом. С начала девяностых население России сократилось еще примерно на 10-11 миллионов. Даже без учета потери нерусского населения бывших советских республик мы уже потеряли больше людей, чем в двух мировых войнах вместе взятых!
Ещё раньше те же самые люди, что за одни посиделки в Беловежской пуще развалили то, что строилось 70 лет, слили созданный ценой миллионов жизней соцлагерь по итогам Второй мировой и Великой Отечественной войны. Сознательно провели деиндустриализацию, придушив сельское хозяйство, отторгли от крупнейшей в мире державы 14 республик, которые были экономически увязаны в единый механизм.
Если копнуть глубже, то обнищание населения, развал экономики, науки, армии, рост преступности, межнациональные конфликты, война в Чечне, решительно все конфликты на постсоветском пространстве, череда оранжевых революций, экспансия НАТО на восток, война и распад Югославии, «арабская весна», война в Сирии и то, что в настоящее время происходит на территории Украины – всё это результат геополитической капитуляции, сдачи сперва соцлагеря, а затем и Советского Союза.
Посмотрите на физиономии граждан с карикатуры. Руками данных персонажей осуществили крупнейшую геополитическую катастрофу второй половины ХХ века – уничтожение СССР, что вызвало историческую отдачу, которая нас всех ещё не один десяток лет будет доставать. Есть такое понятие в политологии, как "вакуум силы". Все, что было слито и сдано в покаянно-ахеджаковском порыве, кинулись заполнять и завоевывать принявшие нашу геополитическую капитуляцию страны НАТО. И весь мир до сих пор лихорадит именно из-за событий конца 80-х – начала 90-х годов.
Беловежские соглашения – это однозначное преступление против страны и народа, а подписавшие их люди – одни из худших преступников двадцатого века. Жаль, что главные могильщики СССР – Яковлев, Ельцин, Кравчук, Шушкевич, Бакатин, Бурбулис, Горбачёв и ко – ушли в Нифльхейм своим ходом и нам не доведется увидеть их на скамье подсудимых и услышать как народный суд выносит им приговор.
Комментарий редакции
1. Распад СССР произошёл вследствие Беловежских соглашений, подписанных 8 декабря 1991 года Ельциным и его соратниками — по мнению автора, без достаточных на то прав и в нарушение итогов референдума 17 марта 1991 года. Действия происходили тайно, при бездействии Горбачёва.
2. Подписание соглашений привело к гибели огромной исторической страны и наступлению непростых 1990-х годов — исторический перелом увязывается с дальнейшим кризисом: развалом экономики, науки, ростом преступности, политическими и межнациональными конфликтами.
3. Вина за распад возлагается не только на Ельцина и Горбачёва, но и на целый круг лиц, включая Хрущёва и их предшественников — подчеркивается, что перманентный внутренний кризис и ослабление СССР начались задолго до Беловежских событий.
4. Распад СССР рассматривается как крупнейшая геополитическая катастрофа конца XX века — автор связывает последствия распада с текущими мировыми катастрофами: рост мощи НАТО, конфликты на постсоветском пространстве, миграционный и демографический кризисы.
5. Подписание Беловежских соглашений — "преступление против страны и народа" — с морально-правовой точки зрения, это действие осуждается как недопустимое, а его участники называются преступниками перед историей, хотя их не судили открыто.
6. Идея "вакуум силы" — после ликвидации СССР на постсоветском пространстве и в Восточной Европе возник политический вакуум, который быстро заполнили другие державы, особенно страны НАТО.
7. Потеря населения и ухудшение жизни — отмечается резкое сокращение населения России и ухудшение уровня жизни в 1990-х, приводится сопоставление потерь с масштабами жертв мировых войн.
Вывод (с философским акцентом):
Автор рассматривает распад СССР как не только историческую и политическую, но и экзистенциальную травму, вызванную совпадением личных амбиций, слабости элит и глубинных деструктивных тенденций. Предлагается трагическое изображение 1990-х и последующего времени как периода, когда идеалы и достижения нескольких поколений были обесценены или утрачены. В качестве морального суждения выносится обвинение в адрес конкретных политических деятелей, которых автор считает преступниками перед народом и историей.
Однако здесь полезно сделать шаг назад и рассмотреть вопрос с разных углов. Всякая масштабная катастрофа — будь то политическая, экономическая или личная — редко бывает результатом одного решения или группы людей. Сочетание исторических условий, структурных изменений в экономике и культуре, психологических состояний общества и мировых процессов создает сложное полотно, которое невозможно свести к однозначному приговору.
Можно ли было предотвратить этот исход, если бы решения принимались более осознанно? Или исторические процессы были настолько мощными, что результат, так или иначе, был бы схожим? Сколь часто мы ошибочно ищем "главного виновного", чтобы объяснить себе комплексное явление через простую моральную схему? И не мешает ли этот поиск пониманию собственной ответственности за исторические процессы — даже если она кажется незначительной на фоне "великих" событий прошлого?
В конечном счете, величайший вопрос — где проходит грань между свободой выбора и детерминированностью общества, и можем ли мы, изучая уроки прошлого, обрести большую осознанность, чтобы не повторять одни и те же ошибки снова? Как вы сами смотрите на причины краха систем — это плод злой воли или следствие естественной эволюции общества?