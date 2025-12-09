Эфир на канале Лекторий Dостоевский 6 ноября 2024 г.

Предлагаем обсудить тайны и мифы вокруг партийных денег КПСС в последние годы Советского Союза, разобрать финансовые схемы и политические интриги, проанализировать допрос Михаила Горбачёва, а также поразмышлять о том, что на самом деле произошло с партийным золотом после распада СССР.

Существовало ли на самом деле "золото партии"? Как так вышло, что трое ключевых финансистов партии, связанных с партийной казной, погибли при загадочных обстоятельствах? Каким образом КПСС пыталась вывести и спрятать свои деньги в офшоры? Почему расследование дела о "золоте партии" было начато, а затем засекречено и закрыто? Давайте разбираться вместе!

Тайм-коды:

00:00 Тема "золота партии" в газетах

03:56 Расходы КПСС

04:55 Помощь зарубежным партиям

08:28 Кризис власти. Путч

12:57 Загадочные самоубийства

17:26 Два млн долларов в сейфе Лесоволика

18:52 Странные обстоятельства смертей

23:41 Версии о судьбе партийных денег

25:55 Допрос Горбачёва

28:07 Миф о золоте партии

30:29 Завершение расследования

32:54 Приватизация. Банк "Менатеп"

34:53 Итоги расследования

