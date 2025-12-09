Лада Корнеева, Алексей Орлов.

Обычно в разборах традиционной свадьбы в центре внимания всегда невеста. Все слышали про её символическую смерть, причеты, расплетание косы… А что же вторая половина четы? В новом выпуске мы рассмотрим свадьбу глазами жениха и обрядовых перемен, происходящих в его жизни.

В эфире рассмотрим:

Брачная инициация героя в волшебной сказке, следы испытаний для жениха.

Парнишник. Прощальная вечерина.

Потеря предыдущего статуса. Пассивность, молчание жениха и невесты.

Утро свадебного дня. Омовение, очищение от прежнего состояния, предсвадебная баня.

Чесание "русых кудрей" жениха. Пострижение волос при возрастных переходах.

Перемена внешнего вида. Свадебная одежда жениха, новизна, особые детали.

Новый статус в общине у женатого. Права и обязанности.

Молодые под крылом большой семьи.

Когда жених приходит жить в дом невесты.

Образность песен, связанная с женихом.

Рекомендация книг о народной свадьбе.

Лада Корнеева – исследует и практикует НАРОДНОЕ ПЕНИЕ, с упором на обрядовый фольклор как мистическую практику. Проводит ЛЕКЦИИ и МАСТЕР-КЛАССЫ по славянским традициям, обрядовому пению. Организатор и преподаватель фольклорной студии «Посолонь».

https://vk.com/lado.lado

https://vk.com/poem_posolon

