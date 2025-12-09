Программа самозахоронения ЕС запущена. Наталья Ерёмина
Европа: итоги года. Говорим с доктором политических наук, профессором кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Натальей Ерёминой. Ведущий – Сергей Зотов.
Подписывайтесь на наши площадки!
Сайт ДеньТВ dentv.ru/
Макс https://max.ru/dentvru
ВКонтакте vk.com/dentvru
Телеграм t.me/gazeta_zavtra
Дзен https://dzen.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Поддержать канал «День»
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Комментарий редакции
1. Год политических кризисов и выборов
2025 год в Европе ознаменовался чередой выборов (Германия, Польша, Чехия, Румыния), однако вместо долгожданных перемен европейская политика продолжила углубляться в кризисы. Выборы и партийная риторика зачастую превращаются в популизм, а политические силы не реализуют обещаний даже частично. Внутренние противоречия усилились как внутри партий, так и в широкой общественности, что проявляется появлением новых политических движений, недовольством среднестатистического избирателя и успехами антисистемных сил.
2. Размывание национальных границ задач и европейских амбиций
Брюссель задаёт повестку, ставя перед государствами задачи глобального позиционирования, которые не обеспечены реальными ресурсами. В результате основная нагрузка ложится на национальные экономики, ведущие к обострению социальных проблем и необходимости «затягивать пояса» населению.
3. Экономические вызовы: Германия как барометр ЕС
Экономика Германии страдает от политики «зелёного перехода», прекращения сотрудничества с традиционными поставщиками энергоресурсов, высокой стоимости производства и закрытия предприятий, что приводит к банкротству муниципалитетов и перетоку промышленности в Китай и Восточную Европу. Это усиливает дисбаланс внутри союза и падение качества жизни европейцев.
4. Милитаризация экономики и бюрократическая неуклюжесть
Новый бюджет ЕС ориентирован на милитаризацию, финансирование военных проектов, спутниковых систем и биотехнологий, а основные финансовые потоки локализованы среди стран старой Европы (Германия, Франция, Италия). Новые члены и «периферия» остаются на второстепенных ролях, получая минимум выгод. Обсуждаются способы наполнения бюджета посредством новых налогов, торговлей климатическими квотами и использованием замороженных российских активов.
5. Финансовая нестабильность и потеря статуса «тихой гавани»
Кризис выведен за рамки: европейская финансовая система теряет прозрачность и привлекательность, возникают ограничения на инвестиции, банки испытывают дестабилизацию, Лондон после Брексита ищет внеевропейские точки опоры. Перевес внимания к кредитованию, рост долгов, гибкое бюджетное планирование и печатание денег временно отодвигают острую фазу, но не решают проблем по существу.
6. Политическое и экономическое неравенство в Евросоюзе
Новые члены союза и соответствующие национальные элиты оказываются в положении зависимых объектов, не способных реализовывать свои интересы. Балансирующие страны (например, Венгрия, Словакия, Сербия) стараются лавировать между национальными нуждами и общеевропейскими требованиями, используя многосторонние связи с Россией, Китаем, Турцией.
7. Особая роль Британии и стратегии балансирования
Великобритания, несмотря на выход из ЕС, активно поддерживает образ «незаменимого» глобального игрока и пытается влиять на политику Вашингтона, маневрируя между союзами и инвестируя дипломатический капитал в локальные и глобальные партнерства.
8. Кризис идентичности, институциональный эгоизм и утрата субъектности
Брюссельская бюрократия, страдающая иллюзией «глобальной сверхдержавы» и блоковым мышлением «против кого-то», всё больше отходит от реальных потребностей людей и национальных государств. Социальное, экономическое и политическое расслоение усиливается, «политический дефицит демократии» становится глубже, голоса народов и даже правительств не слышны.
9. Метафора «самозахоронения»
Европейский Союз всё активнее реализует политику «самозахоронения»: неспособность предложить достойный проект развития, а лишь перераспределение убывающих ресурсов между ведущими странами, втягивание в свои проблемы менее развитых членов и соседей.
10. Балансирование и поиск альтернатив
Единичные страны, сохраняющие элементы политической самостоятельности и многосторонности, ищут альтернативные стратегии развития, используя мультивекторные союзничества и внешние инвестиции, преимущественно из Азии.
11. Иллюзии и реальность
В экспертном и политическом сообществе ЕС сохраняются иллюзии о будущем некой единой державы, неспособность увидеть реальное многообразие Европы, отсутствие готового рецепта к адаптации в многополярном мире.
Выводы, сопоставления, философские размышления
Картина, представленная Натальей Ерёминой, иллюстрирует классический кризис структуры, вступившей в фазу самопотребления и расслоения: политические обещания теряют реальное наполнение, экономическая стабильность подтачивается чрезмерными идеологизированными задачами, а социальное недовольство ищет выход в поддержке новых радикальных или альтернативных сил.
Если провести междисциплинарную аналогию, нынешнее положение ЕС напоминает феномен «иллюзорных целей» из когнитивной психологии: система, фокусируясь на образе недостижимой гармонии или преувеличенных угрозах (глобальная гегемония, вечная безопасность), игнорирует собственные ресурсы, потребности основы — населения, экономики, национальных традиций.
Попытки централизованного управления и решения проблем через милитаризацию напоминают истории империй конца XIX — начала ХХ века: когда имперский центр, теряя гибкость, начинает перекладывать обязательства на периферию, возводит риторику единства в абсолют, но на практике неизбежно проигрывает динамичному и более прагматичному подходу новых игроков.
Было бы ошибкой редуцировать ситуацию до простой схемы «гниения» или катастрофы. Старые структуры умеют удивительно долго поддерживать видимость устойчивости, балансируя за счёт долга, печатания денег, политических мифов. Но что происходит с идентичностью общества, когда не слышен голос отдельного человека и народа, а инструментальный рационализм окончательно отрывается от реальности?
В этой безжалостной бюрократической механике, как и в жизни индивидуальной, открыто стоит вопрос — способен ли субъект (в данном случае евросообщество или европейская нация) увидеть и признать границы своих иллюзий, научиться уважать свои различия и заново выстроить смысл единства не на абстракциях, а на реальных связях и заботе друг о друге?
В конечном счёте, все «программы самозахоронения» — будь то на уровне личности, института, государства — базируются на страхе признать реальные уязвимости, страхе утраты контроля. Но, возможно, именно честная встреча с реальностью, готовность к обновлению и кооперации без идеализации или предвзятости могли бы стать источником нового европейского возрождения.
Открытый вопрос для размышления:
Может ли современная Европа — столь разная, обременённая историей и иллюзиями — найти в себе смелость отказаться от фантазмов идеального единства и выстроить модель сотрудничества, воплощающую не риторику, а подлинную солидарность и уважение к многообразию? Или обречённость на «самозахоронение» — необходимая стадия большого цикла, после которой возможен новый смысловой подъём?
Слухи о гибели Европы преувеличены ??
-поскольку -это большой рынок..
Путин сьездил в Индию,была доброжелательная встреча интерес к Су-57,С500,еще С400,но два первых не оплачены до конца..Рупии не могут пока быть настолько интересными ,нужно ,чтобы импорт превысил экспорт Индии .
Глава финансового гиганта JPMorgan Chase Джеймс Даймон выразил обеспокоенность тем, что неустойчивая экономическая ситуация в Европе представляет собой серьезную опасность для Соединенных Штатов. По его мнению, Вашингтону следует предпринять шаги для оказания помощи европейским странам в укреплении их позиций.
Фото: JPMorgan Chase, источник: jpmorganchase.com
Даймон подчеркнул, что Европа сталкивается с существенными трудностями, оказывающими негативное влияние на экономику США. Он отметил, что европейские страны теряют конкурентоспособность в сфере бизнеса, инвестиций и инноваций. Одним из ключевых рисков Даймон видит в возможной фрагментации Евросоюза.
Несмотря на положительную оценку создания евро и стремления к миру в Европе, Даймон предостерег от сокращения оборонных расходов и трудностей в достижении консенсуса внутри ЕС, считая это угрозой для континента. Он подчеркнул, что разделение Европы нанесет значительный ущерб США, поскольку европейские страны являются важнейшими союзниками, разделяющими общие ценности.
Даймон убежден, что США должны оказать поддержку Европе, поскольку ее ослабление негативно скажется на американской экономике. Он призвал к разработке долгосрочной стратегии, направленной на усиление Европы.
Кроме того, Даймон отметил чрезмерную зависимость США от ненадежных поставщиков критически важных ресурсов и продукции. При этом он высоко оценил усилия администрации Дональда Трампа по сокращению бюрократии в правительстве.
На фоне новой стратегии национальной безопасности США, Европа оказалась перед сложным выбором между сохранением трансатлантической безопасности и независимым развитием.”
Ротшильд(это равно Франция с кобельком Макроном)побывал на встрече с СИ.где гворили о том,чирбы Китай закупил 500единиц их истребителей.Пишут что пока безрезультатно..ПИшут также ,что Трампу нужен слабый ЕС под его крышей ..Трамп в стратегии нацбезопасности наоборот призывает к фрагментации ЕС, а не помощи ему
опять же лоббирование срочной помощи евроглобалистам, которым собственный ЕЦБ кредитов не дает ради сохранения евро, подразумевает и соответствующие откаты в предвыборные фонды американских глобалистов
“все просто так, кроме денег”без противовеса США Россия получит альянс ЕС и Китая, да и Индии тоже — равно заинтересованных в критичном для развития России удешевлении ее экспорта
и все это будет под криптооднополярным инфраструктурным контролем Сити над якобы независимой единой валютой БРИКС..
п.с. а что 404-это инструмент и только ,причем для всех игроков..но с разными целями выходит..А что по этому поводу думают гуру СЕРЫЕ и космовояджеры.??как не хватает нам их мнения,только косноязычный больной санитар бегает по ЯП..
Что такое женщины 404 для владельцев денег,огромных денег ,мечты хохлух…https://dzen.ru/a/aTVTL073c2rw0-j0
п.с. конечно ,они “неувиноватые “,морок ,знаете,не одно столетие..ах, да -большевики запрещали делать это так наглядно..нужны были Розалинды ,истребляющие русских,которых любит Колпакиди,потом хохлов поселили в Кремль..