Энергосистема России входит в самый сложный отопительный сезон за последние годы на фоне заявлений о дефиците мощности в 25 гигаватт. Борис Марцинкевич анализирует реальное состояние дел в энергетике и ЖКХ, раскрывая скрытые проблемы и системные ошибки управления. Узнайте, грозят ли нам веерные отключения электроэнергии, как в 90-е, и почему официальные отчеты могут расходиться с суровой реальностью. Кто на самом деле несет ответственность за тепло в наших домах? Подробнее в новом видео

00:00 Отопительный сезон: готова ли Россия к зиме?

00:43 Минэнерго vs Минстрой: кто отвечает за тепло и свет?

02:05 Сколько котельных в России? Шокирующая правда

03:56 Дефицит электроэнергии: официальное признание проблемы

04:27 Веерные отключения из 90-х: ждать ли возвращения?

05:33 Реальный масштаб дефицита: прогноз системного оператора

06:37 Провал модернизации ТЭЦ: почему срываются конкурсы

08:17 Итоги реформы РАО ЕЭС: кто теперь владеет энергетикой?

10:06 Госкомпании: прибыль в бюджет или развитие страны?

11:13 Рост тарифов ЖКХ: почему дорожает электроэнергия?

12:24 Разбалансировка системы: новые абоненты есть, потребления нет

13:30 Цифровой провал Минэнерго: как работают без данных

14:00 Санкции и турбины: чем Россия заменит Siemens?

15:12 Газовые турбины РФ: смогут ли обеспечить страну?

17:32Энергопереход по-русски: курс на углеродную нейтральность

19:30 Ключевая ставка ЦБ: как она влияет на энергетику

21:25 Упущенная выгода: почему сорвались проекты в Казахстане

23:20 Модернизация по-старому: почему выбирают технологии 50-х годов

