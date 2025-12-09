Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/5bc985dc

«Они призывали к равенству с трибун, а за закрытыми дверями жили как новая аристократия». Александр Колпакиди жестко разбирает природу советских привилегий: откуда взялись спецраспределители, дачи и «телефонное право» в стране победившего социализма.Почему номенклатура решила предать идеологию и конвертировать свою власть в частную собственность? Как Холодная война деформировала социализм и почему КГБ, призванный защищать строй, стал охранителем привилегий узкой группы лиц?

00:00 — Вступление, правила вопросов, заявка темы (социальное неравенство)

00:56 — Привилегии в позднем СССР: протестная волна и последующее разочарование

07:01 — Личный опыт: снабжение, дачи и «бытовая иерархия»

09:00 — «Деформированный социализм»: холодная война, аппарат и «жрецы» идеологии

15:56 — Распад идеологии и попытка номенклатуры конвертировать власть в собственность

18:11 — После Сталина: борьба групп, роль КГБ и институционализация привилегий

20:09 — Соцблага vs привилегии: бюджет, оборона, национальное выживание

24:40 — Почему «идеал» недостижим и какие уроки для России/Китая

