В эпосе «Урал-Батыр» вдруг «всплыла» из небытия огромная страна «НЕОБЬЯТНАЯ ПТИЧЬЯ СТРАНА» ПЕРНАТЫХ царя САМРАУ и его дочери ЛЕБЕДИ, рождённой от (жены) Солнца. Там люди живут в согласии, счастливо. Как выяснится, расположена она в центре Русской равнины.

ЗАРКУМ сын царя Кахкахи «Змеинной страны» говорит брату Урала ЕГЕТУ Шульгену:

«Ай, ЕГЕТ мой, не обессудь,

Я открою, в чем дела суть:

Вдали отсюда, в той стороне,

В НЕОБЪЯТНОЙ ПТИЧЬЕЙ СТРАНЕ,

Есть ЦАРЬ по имени САМРАУ.

От СОЛНЦА дочь его рождена —

Вся красы небесной полна.

Сватался я, но за меня

Ее не отдали — мол, ты же ЗМЕЯ!

Тогда обратился я к отцу,

Дни и ночи его молил,

„Отец, сосватай ее, — говорил, —

А не отдаст — объяви войну,

СПАЛИ ДОТЛА ВСЮ ПТИЧЬЮ СТРАНУ“.

„Иди на ОХОТУ, — отец сказал,

ЗМЕИНУЮ КОЖУ НАДЕТЬ ПРИКАЗАЛ,

Двенадцатирогого ОЛЕНЯ

Схвати и съешь сегодня, — сказал.—

Если сумеешь его проглотить,

В разных обликах будешь жить

Будешь КРАСАВЦЕМ среди людей,

Первым ЕГЕТОМ среди парней,

В ЦАРСТВО ПТИЧЬЕ потом пойдешь».

Тут царство Змея поссорилось с Птичьей страной из-за царевны Лебедь, им не отдали её в жёны. Змей, Дракон и Пернатая страна сосуществовали вместе веками и роднились между собой. Правили тоже поочерёдно. Судя по библии, последним правил Дракон. Их страны на Звёздном атласе в виде созвездий Дракон, Змея и Лебедь (Птичья страна). Василиса Премудрая тоже имела змеинную шкуру, значит и она причастна к роду Змея. Этот эпос общемировой истории привязывают к небольшому народу башкир, так как они проживают на Урале в Белорецке. Башкиры никогда не называли себя «егетами», у них тюркские титулы «бий», мурза», «тархан». В эпосе словечки славянские («ажаль-смерть», «Ян», «Шульген», п.167). В эпосе упомянут Красавец Змей. В греческих мифах был только один «Красавец Беллерофонт», он претендент на Змея Заркума. Его имя Беллерофонт действительно указывает на Змея его предков Белу (Абеля-Белого от рода Адама и Змеи Лилит) и предка из Понта-Чёрного моря.

Почему этот эпос был отправлен в отставку, потому что резко изменилась политическая обстановка-власть переменилась. Пернатые Солнца проиграли Росам Луны и теперь надо было прославлять победителей Луну, Шульгена (Медведя? Етеган-медведь) и переписывать историю. Эпос каким-то чудом уцелел.

На что опираться в исторических расследованиях.

- БЫЛО ПРЕДПОЛОЖЕНО, ЧТО БИБЛИЯ ОПИСЫВАЕТ ИСТОРИЮ ОГРОМНЫХ НАРОДОВ ЕВРОПЫ и РУССИИ, а не еврееев (п.1, 25), библия настольная книга всех народов. Она по-русски и называлась «Бывлиня». В библии можно искать разгадку исторических событий.

-Также это ИСТОРИЯ из ТОРБЫ греческой музы КАЛЛИОПЫ (она записывала всю хронику событий) изложена в греческих произведениях, поэтому можно опираться на греческую историю («греческая история последи всё объяснит», п.99).

Действующие лица «страны Пернатых».

«Когда-то у себя на родине Янами на охоте была поймана Лебедь, которая сказала, что она «царевна» из «Страны Пернатых». Кто женится на ней, то заимеет право быть царём Страны Пернатых. Она самая желанная и ценная «добыча» для женихов.

-Лебедь оставила ТРИ ПЕРА у Янов, а сама улетела домой, вернее, за ней «прилетели» и её забрали. Имя Лебедицы Хумаи, похожее на искажённое Умная-«Ум имеющая». Она по описанию похожа на ВасИлису Премудрую. Она ДОЧЬ Царя «Страны Пернатых» и рождена от СОЛНЦА. Её мать Солнце. Там культ Солнца.

-У Самрау была вторая дочь от второй жены Луны по имени Айхылу. У неё был Рыжий Конь. У Шульгена от неё был сын (Сакмар).

-Но самым загадочным помощником Самрау был Крылатый Белый Конь Акбузат, у которого хранился Алмазный Меч. Он ведёт себя как человек, но подчинённый «водителю», как машина. К тому же летает. Это какое-то технически продвинутое племя Белого Коня оружейников.

-Именно этим конём и мечом хочет завладеть АЗРАКА царь ДИВОВ.

-Есть ещё один царь дивов (драконов) КАТИЛА. Описание его похоже на описание Дракона на «слоновьих» ногах. Этот Катила, судя по имени, что-то катил-колесо, шар, как Сисиф. Колесо или Шар было символом Солнцепоклонников. Оно в руке Сатурна на картинках. Это колесо на латах Алексея Михайловича Романова (см. ниже). Этого ДРАКОНА на известной фреске ныне затопленного Николо-Малицкого монастыря звали АРИЙ (п. 108. Изгнание Злых Сил).

В честь него, вероятно, возникло название Аралтовы горы (Уральские) и имя Катерина. Очень могущественный правитель, «истиный ариец». «Арь» первая буква в древнеславянском алфавите. Вот вполне симпатичный его облик. Когда Константин выгнал Ария из Константинополя, он сжёг все Арианские книги. Вот на картинке Константин сжигает арианские книги внизу картинки. Обратите внимание на жест Ариана «двуперстие», как у боярыни Морозовой на картине Сурикова. Эти страны имеют единый символ «двуперстие»-двоебожие.

- Катиле служит БЫК.

-Рядом проживал Царь ЗМЕИННОГО царства КАХКАХА и его сын Змей Заркум, который сбрасывал змеинную кожу и превращался в КРАСАВЦА. Змеи тесно дружат с Драконами.

-Змей Заркум подчинил себе ДВЕНАДЦАТИРОГОВА ОЛЕНЯ- хотел «съесть» его, но подавился, пришлось только рога ему обломать. Эти рога обломать ему помог Шульген.

Понятно, что это здесь проживают племена с животными тотемами: Лебедь, Пёстрая Птица (дочь Самрау от Луны), Белый Конь, Рыжий Конь, Дракон (Слон), Бык, Змей, Олень. Животный тотем Дива в эпосе не назван. В эпосе Див принёс в мир Смерть. Действительно, у Дивов были приняты человеческие жертвоприношения, о них узнаёт Урал-батыр и клянётся искоренить дивов. Дивы это вероятно ДиаВолы от слова Вол? На фреске Николо-Малицкого монастыря прямо на Драконе и Змее сидит их жрец ДиаВол, человек с седыми волосами. На его коленях внучок Иуда. Животным тотемом Самрау должна быть какая-то Птица, ведь он царь страны Пернатых. Его предполагаемый тотем птица Гусь-Лебедь, Ястреб (сокол), Феникс (см. ниже). Тотем Урал-батыра должен быть Кречет-крупный сокол, так как это тотем его родителей Янов. Тотем Шульгена неясен до конца, возможно, Медведь ( Ур С(Ш)ула-Медведь, п. 163).

Урал.

Хотя историки в один голос дружно утверждают, что Урал это «башкир», но Екатерина Великая опровергает это. Согласитесь, Екатерина Великая не могла назвать реку Урал и город Уральск в честь своих потенциальных убийц, жаждавших убить и убрать её с престола во время «Пугачёвского восстания» 1773—1775 годов. Наоборот, Екатерина должна была назвать горы в честь своего «росского» героя, которому росы обязаны своим восхождением к власти. Пугачёв с башкирами убивали её дворян семьями вместе с детьми, а она в честь убийц город и реку назвала. Абсурд. Как-то не логично победителю в честь побеждённых называть город Уральск и реку Урал. Предводители «Башкир» были биты плетьми и сосланы на каторгу. Ещё надо разобраться, кто были этими «башкирами» и кто был Салават Юлаев. 19-летний юнец во главе многотысячной армии «башкиров»? Это должны быть воинственные пришельцы вождей валахов, венгров, сербов Баса Негра (Чёрного), Куре (Кир), Бела1 «Афетского» происхождения (Аннов, словено-русов, п.99), в честь которых названа река Белая и Белорецк. Они большей частью ушли в Западную Европу и, уходя, полностью разрушили свои города в отместку росам. Они были обиженные на росов за то, что те единолично «захапали» всю власть, хотя шли вместе с Тихого океана на Русскую равнину. ОНИ СЛАВЯНЕ, а не тюрки, частью говорившие на «казацком» языке, принятый историками за тюркский. Оставшиеся «белы» и др. обрусели. По версии автора, к ним в 17 веке в районе Белорецка подселились малочисленные тюркские «кыргызы» (в монисто, в тюбетейках) из Киргизии и переняли их имя, язык, а под конец в 1968 году позаимствовали эпос. Тюркские «башкиры» (кыргызы) массово в этих «пугачёвских» событиях не должны были участвовать, так как их было очень мало, поэтому об этих событиях и Салавате они ничего не помнят. Надо доставать из архива секретное дело Пугачёва и узнавать оттуда правду о «башкирах» и о самом Пугачёве. Может он законный царь «драконовского»-«арианского» рода, а Степан Разин царевич от «Пернатых» (см. ниже об имени Степан, Тефан, Епифань в районе «Лебяжьей» области).

А на самом деле горы всегда имели русское название «Камень» и получили новое названия Урал только в 1750 году, а названия города Уральск и реки Урал вместо прежнего Яика от Екатерины2. На карте Келлера 1298 г. и 1590 года переиздания ещё нет такого названия Урал, а есть «Рипейские горы или Каменный Пояс суть старый хребет Гиперборейских гор», а Южный Урал имел своё отдельное название «Римники» (Rhimnici) (Рим Ники). Река Урал называлась тоже «Фаик или Римник». То есть это русские названия и логически можно догадаться, что горы принадлежат русам, если по-русски названы Камнем. Другое название Урала «Аралтова гора» встречается в "Книге к Большому чертежу" 1627 года. Логично, что и озеро, где заканчиваются горы, тоже названо «Аральское море», названные так по версии автора в честь Дракона Ария. На Мадабской карте горы названы «Ареа» (п. 42. Мадабская карта). В настоящее время (2025 г) население Уральского округа 80% русские и 3% башкиры. Судя по этим цифрам, у Урала русское название. Тюркские башкиры кучно жили только на Среднем Урале в Белорецке и называть всю горную цепь Полярный, Северный, Южный Урал в честь тюрок русскими императорами, с какого перепуга. "Урал" впервые появился в книге историка и географа Г. Ф. Миллера "Описание Сибирского царства", которая была издана в Петербурге только в 1750 году. А вот в библии упомянут действительно древний «Ура ХалДейский» (колдовской?), там предок «Илии» проживал (Фара) (п.27. Исход из Сибирского Египта, ч.1».

Имя Урал

Логика говорит, что Урал может быть только героем истории росов Екатерины2, названный в честь прапредка. Греческая УрАния даёт нам разгадку имени Урал. Она держит в руках Небесную сферу-Небо. В именах УрАл, УрАния, УрСула (медведь), УрГула (лев), УрИИл, УрЕй (змей), УрМан, АмУр, МаньжУр, ДаУрия приставка Ур указывает на принадлежность стране Неба. Если Китай считает себя ПодНебесной страной, то это значит, что страна севернее её должна быть «Небесной». Это берег Тихого океана страна МанГи и Мин у Марко Поло на реке Амур (п. 94). Ур это Небо. Уры это те, кто пришли из «Небесной страны» и названы так по имени прапредка с «Ура Калдейского». Вождей они называли «Звёздами» (см. Витсен, словарь, т.1). Поэтому о смерти Урала сказано - «упала Звезда»! Так говорили монгулы-«серебрянные», славяне (их лидер «Князь Серебрянный). У них Янди это Ангел. Их историки зачем-то превратили в «монголо-татар» и тюрок.

Архангел Уриил

Вот в честь какого героя должен быть назван город Уральск и река Урал. Перед нами- Архангел Уриил, обладатель огромных крыльев «Пернатых», не просто так на него надетых. Они указывают на родство с Пернатыми. Это один из древних вождей предков «росов» (словено-русов, п.99), так как стоит этот Ангел на Исаакиевском соборе и представляет собою Север России (п.63 Архангел Уриил и город Архангельск). В Судный день он: «сломает чудовищные задвижки несокрушимых врат Аида и повергнет их наземь, и выведет на суд всех страждущих, и призраков древних Титанов и Исполинов, и всех, кого поглотил Потоп… и все они предстанут перед Господом и его троном». Он символизирует «Историческую Совесть» и «Справедливость». Архангел Уриил считается повелителем Звезд и Планет, как в прошлом Урания. В опущенной руке огненный Меч (огнемёт). В правой короткий клинок. Форма «римских легионеров» (как и конскую сбрую на шлемах), которую вы видите на нём, по сведениям из «Истории» Геродота, была заимствована эллинами от «древних египтян» (не египтян с Нила, а Египта Фока-Окса центра Русской равнины по Лызлову, п.149, автор). У него длинный плащ знатности. Вся поза его, снятый и лежащий у ноги шлем, говорит-моя война закончена. Причём история этого УриИла нигде не описана. Он имеет корни из земли «пернатых» (на нём крылья) и из гор Урала (от Фары с Ура Халдейского?), если в честь него названы горы Урал. Просто так «от балды» названия местностям росы не давали. Всё имело глубокий смысл и связано с их прапредками.

Ангелы.

Откуда у Уриила появилось звание Ангел. От родителей Янов. «Ангелы» составное слово Ан+Гел, что может значить- рождённые от Аны (СОБАКИ Канис матери Афетов) и Гелиоса-Солнца (царя Пернатых, у него культ Солнца), по версии автора. Анна указывает на Афетский народ от третьего сына Ноя Афета и матери Анны. Гелиос- Солнце символ «Птичьей Страны», его изображение на старых могилах в виде розетки-ромашки со странными «Усиками» бабочки. Это могилы «пернатых». Солнце на латах-нагруднике царя Алексея Михайловича Романова (1629—1676 г.г.), отца Петра Великого. Он из «пернатых».

Доспех зерцальный Алексея Михайловича

У «монгулов» -«серебрянных»-«прасербов», живших на Тихом океане, «Янди» на их языке значило Ангел и явно слово связано с именем Ян (Витсен, т.1) (п.167). Урал-батыр от этих «Ян Диев» и их тотема Кречета имел Крылья.

Откуда пришёл Ур в Птичью страну

Урал, как пришелец, хотел закрепиться на этой «Птичьей» и «Дивьей» земле путём женитьбы на царевне, и он закрепился, женившись на Лебеди и дочери Дива (его сын Яик от дочери царя Катила (Дивов), Нугуш от Гулистан, Идель от Лебеди Хумай, сын Шульгена Сакмар от дочери Луны Айхылу). Его родители Яны жили в далёкой стране. Как написано в эпосе, помощниками родитей Урала Янберди и Янбике являлись животные: КРЕЧЕТ (самый крупный СОКОЛ), ЛЕВ и ЩУКА. Это должны быть их племена с этими древними тотемами. Лев символ Попа Ивана (Марка в Евангелие). От «щуки» названа Чукотка (версия автора).

Вот как описана земля неких Янов у Витсена, которая явно принадлежит родителям Урала. Вот что пишет Витсен (т.1 с.343). «ДРЕВНИЕ исторические письмена сообщают, что в прежние времена в землях ТАНГУТА правил крупный ХРИСТИАНСКИЙ КОРОЛЬ по имени СВЯЩЕННИК ЯН. Его звали так, потому что он пользовался и светской и духовной властью. ХРИСТИАНСКУЮ веру здесь распространял апостол ФОМА, который и в СИНЕ, говорят, проповедовал Евангелие. Затем идолопоклонники выгнали христиан оттуда и христианская религия, таким образом, превратилась в идолопоклонство». Их кумир Козлочеловек-Пан. Чем-то на чёрта похож.

Судя по сообщению Витсена, Яны жили в «Тангуте» (там сейчас полюс холода Оймякон на реке Нера приток Индигирки) (см. п.173). Также, по сообщению Келлера их предок Коир Чам (Кир?) создал Егргайю и Ергимул в центре Чукотки (Щуки?). У них «три пера» оставила Лебедь. Итак. Родители у Урала не башкиры, а славяне христиане Яны. У них Фома священник. Живут на реке Яна на Ледовитом океане.

Местоположение Птичьей страны

Местоположение «Птичьей страны» конкретно указано в эпосе «Урал-Батыр». Чтобы попасть в страну Пернатых надо было миновать страну ДИВОВ (Драконов) царя КАТИЛЫ (миновать Уральские горы, Катеринбург-Фивы-Дивы? Автор). В страну Дивов ушёл Урал-батыр, а в страну Пернатых ушёл его старший брат Шульген. Шульген пошёл южнее в страну Змея Заркума, с которым подружился. Потом надо было пройти страну 9-ти главого Змея (9 царств?). «Дракон» подчинил (проглотил) себе 7 местных богатырей- в том числе и Белого Змея (от Беллы-Авеля? Беллерофонта?). Перевалив Урал, если идёшь с востока, попадаешь в страну Пернатых. Судя по названию, ею должен управлять Великий Птах царь Самрау, его жена Солнце и дочь Лебедь. У него есть и вторая жена Луна и дочь от Луны.

Вот приблизительное расположение «Птичьей страны» на современной карте (белый круг). Она должна занимать всю Русскую равнину в древности. Эта местность совпадает с центром Русской равнины от реки Ока до Урала. «Страна пернатых» включает следующие современные города Курск, Орёл, Михайлов, Рязань, Тамбов, Арзамас, Нижний Новгород, Казань, Пермь.

Где непосредственно находилось имение «Лебеди», можно определить по топонимам. Река Лыбедь имеется в Рязани, Владимире и в Киеве. Есть город Лебедянь на реке Лебедянке притока реки Дон возле Воронежа. Также там рядом должны быть имения Луны (Селены, Елены) второй жены царя Самрау и их дочери «Айхылу». Возможно, это Елец, Липецк. Рядом «птица «Воронеж» («Ворон священная птица Апполона» в греческих мифах) и птица «Курск». В районе Лебяжьей страны находятся Тамбов, Рязань, Киев. Но самое вероятное место ставки Лебедя на реке Дон город «Донков» и Лебедянь, там огромное озеро «Иван-озеро» на карте Келлера 1590 г. (совр. г. Данков). Там самое место для лебедей на озере было. Там был канал-волок и шла большая торговля.

«Австрийский посол Сигизмунд Гербершетйн со слов русских купцов в своих "Записках о Московии" описал Иван-Озеро, но считается, что он сильно преувеличил его размеры: "Танаис начинается в 8 милях от Тулы но не в Рифнейских горах, а в Громадном Иван-Озере, которое простирается в длину и ширину на 1500 верст, и начинается в лесу, который одни зовут Оконицким, а другие Епифановым". По его свидетельствам корабли от Данкова уходили в Азов и даже в Константинополь». Его сейчас нет, там железная дорога проходит. Иван озеро располагалось в районе нынешнего Новомосковска, когда-то это было большое озеро, из которого брал свое начало Дон. Населенный пункт Иван озеро, есть и сейчас. Жители Новомосковска, вы сейчас проживаете рядом с необыкновенным местом древним озером пернатых Лебедей. Там должны быть самые древние артефакты «Пернатых» на контуру озера. На карте англ. «Occa» (Окка) это совр. Ока.

Немец Иоганн Давид Вундерер, путешествовавший по Руси в 1589—1590 годах, описал ИДОЛА «Корса» близ Пскова: "Перед городом (Псковом) мы видели двух идолов, которые были издревле поставлены жрецами и которым они поклоняются. Именно, Услада, КАМЕННОЕ изображение, которое держит в руке КРЕСТ, и Корса, который стоит на ЗМЕЕ, имея в одной руке МЕЧ, а в другой — огненный луч". Все атрибуты Корса как у Ура, а были у Самрау, он их Уру передал. Услада его невеста Ус Леда-Лебедь? Должны остаться КАМЕННЫЕ ИЗВАЯНИЯ Лебеди УсЛады с Крестом и Корса с мечом на Русской равнине. Ищите. На Иван-озере.

Самрау.

-Кто же это царь Пернатых и какая ему соответствует историческая личность. Судя по имени Самрав, его имя могло быть Самаров или Самрай. От него должны топонимы остаться. Города Самаров Ям, Самара, река Самара возможно остались от него и были его ставкой граничной. Смарагд-изумруд, возможно, камень этой птицы. А у Лебеди своя область. Как ниже будет выяснено он Семияза имел 7 царств, а всего 12 со своими 5-ю царствами.

- Первый кандидат на Самрау описан в книге Еноха. Это, судя по имени, самый могущественный Архангел Самаэль. Изображается с крыльями. Он встал во главе заговорщиков «Падших Ангелов». «Отец и предводитель Демонов». Но сначала это был верховный Ангел. «Самаэль известен как один из семи архангелов: Анаэль, Габриэль, Михаэль, Орифиэль (Орфей?), Рафаил, САМАЭЛЬ и Захариэль, которые имеют специальное назначение в качестве глобального Zeitgeist («дух времени»), каждый на срок около 3800 лет». Эти ангелы и рассорились между собой, разделившиеся на два лагеря. Самаэль стал противостоять Михаилу, Габриэлю, Рафаилу. «Енох в своей книге, считал его не просто принцем демонов, но и колдуном. Якобы он, упав, увлек за собой всю СОЛНЕЧНУЮ систему в преисподнюю. Падение Самаэля с небес связывают с его желанием стать новым Господом. Каббала считает Самаэля СЕРАФИМОМ, он исключителен, поэтому у него ДВЕНАДЦАТЬ крыльев (12 царств? Автор). Другие источники ссылаясь на количество крыльев, называют Самаэля одним из старших ангелов. Мишна называет Самаэля главным СТРАЖНИКОМ Эдема. Он ангел-хранитель ИСАВА и ЗМЕЙ искуситель». Он Эдем, то есть ДОМ стережёт из 12 царств.

«В писании Иоанна Богослова раскрываются несколько имен Самаэля. Его называют Иалдабаофом, который произвел на свет Саваофа. Матерью самого Самаэля является эон София». РОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА такая: мать София-сын Самаэль-сын Саваоф.

«Также Иоанн Богослов в своей рукописи Апокриф полагал, что имя Самаэль одно из имен ДЕМИУРГА. Демиург тут выступает в роли СОЗДАТЕЛЯ (!), справедливого ТВОРЦА, называется Богом евреев, христиан и гностиков. Христианская богословия также относит данного персонажа к создателю всего существующего».

ИТАК. Здесь выявляется противостояние Птичьей страны Самаэля северянам Михаила, у Михаила была в подчинении «северная страна» (Северная Росия). Выясняются очень интересные моменты. Самаэль СОЗДАТЕЛЬ. От него образовалось всё сущее. Мать Самаэля София (Сова?). Кто отец Самаэля непонятно. Он отец Саваофа (Перуна). «Он пытался увлечь Михаила за собой в преисподнюю (подземные храмы?). Должен быть побеждён, одновременно с уничтожением всякого греха, пророком ИЛИЕЙ. Самаэль означает «СЛЕПОЙ бог» или же «бог Слепых». Он претендент на Ветхий персонаж –Скелет с косой на Бледном коне. Вот таким его изобразили на гравюре Гюстава Доре. Одиноким на шаре. Он хозяин Птичьей страны-центра Русской равнины по версии автора, и как видно на гравюре, всего земного шара. Сидит один с косой.

- Самсон. Это второй претендент на Самаэля. «Судя по имени Сам, его потомок библейский Самсон, у которого волшебная сила заключалась в длинных волосах из семи кос». Но в повествовании о нём птицами-«пернатыми» и не «пахнет». «Он обладал нечеловеческой животной силой. Из истории библейского Самсона (Самсон и Далила) можно узнать его судьбу. Вот как упомянут Самсон в «Истории и восхвалению венценосцев» неизвестного автора. Произведение появилось в 1636 году. Автор называет ГЕОРГИЯ (отца Тамары) «СОЛНЦЕ среди СВЕТИЛ, так Александр и Кайхосро среди ВЛАДЫК, Ахиллес, САМСОН, Нимрод среди ГЕРОЕВ, Спандиат, Тахамтан и Сияош среди ГОЛИАФОВ, Соломон, Сократ и Платон среди МУДРЕЦОВ». Здесь деление общества на светило, владык, голиафов, мудрецов. Здесь Самсон –герой, воевода, военноначальник царя, он в перечислениии только ВОИНОВ ( Ахиллес, Нимрод). Имя Самсон можно объяснить, как «Сам Сын». «ГЕРОЙ в греческой мифологии — СЫН или потомок БОЖЕСТВА и СМЕРТНОГО человека». Самсон сын Самрау (Самаэля)? Его символ Дождь, как и у Ильи Водолея. «На Самсона дождь — семь недель дождь». Непонятный герой. Он почитается у северян росов, а не русов. Самсон разрывающий пасть Льву, стоит в Петербурге. Может Самсон руководил северной «Росией» и называлась она в честь него «Самоеда», «еда» означает эдом-дом, пока тут не появился Михаил с Габриэлем. Вот как он изображён в образе Архангела Рагуила (опознан по разрушенным Самсоном колоннам). И он с крыльями, как сын Птаха Самрау.

Рагуил

Появление Крылатого Сфинкса.

К «пернатым» относится и Сфинкс. Сфинкс это существо женского рода с крыльями и телом Льва. Имя странное с греческого -«душительница», убивала всех подряд. Она от родства Пернатой и Льва. Произошло это после потопа. Когда с востока сюда приплыл Ной после всемирного потопа (п.127), вместе с ним прибыли племена с разными животными символами, в том числе и Лев. Лев породнился с местными Пернатыми, создав династию Сфинксов. В городах, где они расселились, они должны быть в гербах городов. Крылатые Сфинксы должны быть найдены в центре Русской равнины в артефактах в «Фивах» (Дивы). По версии автора это район Екатеринбурга. Там Дивы жили. Сфинксы, но без крыльев, изображены в заголовке карты Руссии (см. фото ниже) именно, как принадлежность «Руссии».

Позже появились и другие Львы. Самсон, как воевода, боролся с другим Львом-Нином, пришедшим с востока. Третьим потоком сюда пришли ещё одни львы- элита Попа Ивана-Льва. Они ушли на Запад и в Александровскую слободу по версии автора.

Пернатые в греческих мифах.

Появление Пернатых могут объяснить греческие мифы. Там действительно описана некая династия Орнитиона (пернатого). Сисиф прародитель династии Орнитолога –Пернатого. Его племена, вероятно, имели птичьи названия-Журавли, Лебеди, Гуси, Куропатки, Павлины, Орлы, Воробьи. Они разлетелись в разные стороны.

«Орнитион — в древнегреческой мифологии правитель Коринфа, СЫН СИЗИФА от МЕРОПЫ и отец ФОКА (по другой версии последний является сыном Посейдона), а также Фоаса. Фоас унаследовал власть в Коринфе. Орнитон имел нескольких БРАТЬЕВ.

Так ОРНИТИОН заслужил себе ЦАРСКУЮ ВЛАСТЬ НА ПОЛЕ БОЯ. Он вручил её ФОКУ, который взял управление колонией (Тифорея) в свои руки и далее занимался её делами, а потом был ПОХОРОНЕН там же. …Орнитион же вернулся в Коринф вместе с Фоасом, который позже стал его наследником. При правлении его потомков дорийцы захватили Коринф…Орнитионом (Орнитом) (№2) звали также его внука, сына Фока и, в свою очередь, отца Наубола.

Он (Сисиф?) был сыном Энареты и Эола, супругом ДОЧЕРИ АТЛАНТА– ПЛЕЯДЫ МЕРОПЫ, от которой у него были сыновья: Альм, Ферсандр, ОРНИТИОН и Главк».

ИТАК. Цепочка такая: Эол+ Энарета, сын Сисиф+Меропа от Атланта, сын Орнитион, сын Фока, его брат Фоас стал царём, сын Фока Орнит №2. Эолом на гравюре Колларта назван персонаж «Зима»-«Северный ветер Борей». Он из северной части земли (Северная Росия-Самоедия). Орнитион был воеводой и взял царскую власть, и вручил её сыну ФОКУ. Прежний властитель отец Сисиф куда-то делся. Их земля называлась Коринф. По логике «Коринф» (Оринт, автор) должен быть центром Русской равнины. Это тот самый Сисиф, что в греческих мифах КАТИЛ КАМЕНЬ в гору. Он хотел обмануть смерть и жить вечно. Сисиф тоже должен быть в артефактах центра Русской равнины. Если он «катил» камень-Земной Шар, то дело плохо, шар куда- то «сваливался» через каждые 3800 лет (см. выше о Самаэле) и потом опять шёл «в гору».

Земля Фока в «Птичьей стране»

Земля Птичьей страны совпала со страной, описанной в «Скифской истории» Лызлова. Автор «Скифской истории» Лызлов помог выйти на след древнего государя центральной «Руси» по имени Вокса-Вексор и определить земли его проживания (П.149). Как выяснилось из греческих мифов Фока сын Орнитиона-Пернатого. Но его символы Факел и Книга (СВИТОК), на голове крест и хохолок (пламя), никаких перьев и крыльев. В википедии он называется Окс-Фокс-Фока, в «Истории» Геродота-ДеиОк (по версии автора), в греческих мифах царь Фок. Скифы платят ДАНЬ этому Воксе и своё 1500-летнее существование скифы отсчитывают от этого властителя ДО ЦАРЯ НИНА (ЛЬВА). А живут скифы на границе с «Москвой и Россианами и прочими». Можно предположить, что имя Вокса (в википедии Окс) осталось в названии реки Ока притока Волги, но оно женского рода. Название должно означать какую-то птицу, вероятно, Сокола (см. ниже).

Фока

Территория «египетского царя Вокса» определяется в Волго-Окском бассейне и называется «ЕГИПЕТ». Лызлов его так назвал в скифской истории (п.149). «По одной из версий, это было греческое произношение древнеегипетского слова «Hwt-Ka-Ptah», которое означало «Храм Духа Птах» и было первым названием древнего египетского города МЕМФИС». Там на границе находился Мемфис (Ноф)(Великий Новогород и Нижний Новогород?).

По другой версии, это значит «Ие Ги Пет»-Я Гигантский Камень» (материк древний). «Каменным Поясом» назывались горы Северный и Средний Урал. Логично предположить, что Каменный Пояс окаймлял Гигантский Камень (Русскую равнину), которая так и называется у геологов «Русская Плита».

Когда Боги «бежали» (см. ниже) на Нил в Африку, они продублировали название и появился второй Египет с продублированными городами в Африке по версии автора. В интернете гуляет версия о подделке памятников африканского Египта, где сравниваются зарисовки французского путешественника с современным их состоянием. Вот пример ворот, которые сначала были с изображениями людей с головами тотемных животных Быка, Козла, Собаки, пришельцев «Зевсов» в дельту Нила, а в современном виде ворот их уже нет. Смотрите сами.

1500 лет властвовала династия Фока и от него осталась только «Колонна Фока» на Форуме в Риме. Все его статуи были разрушены. Представитель династии Фока был императором в Византии и был там убит. В греческих мифах упоминается земля «Фокида» некого Фока, которая раньше называлась Давлида (от греческого КанДавла, автор). «ДАВЛИДА, которая позднее стала называться ФОКИДА, вероятно была центром КУЛЬТА ПТИЦ. ФОК основатель-эпоним нового государства, считался СЫНОМ ОРНИТИОНА, а после него один из царей носил имя Ксуф (ВОРОБЕЙ). Гигин сообщает, что Терей превратился в ЯСТРЕБА, который был ЦАРСКОЙ ПТИЦЕЙ в ЕГИПТЕ, во ФРАКИИ и Северо-Западной Европе» (46.Терей 5 Мифы Грейвса, стр.181).

Итак. Царская птица в «Египте», Фракии и Северо-Западной Европе Ястреб ( разновидность сокола Accipiter аккипитер). От Орнитиона возникло понятие орнитолог-ловец и знаток ПТИЦ. Фок сын Орнитиона и основатель Фокиды, в которой был КУЛЬТ ПТИЦ. Фоку убивают Теламон и Пелей ДИСКОМ и ТОПОРОМ. Мать (ПсаМать) Фоки посылает Ужасного Волка, чтобы отомстить. Но Фетида (мать Ахиллеса) его превращает в КАМЕНЬ, высунув язык и выпучив глаза. И он до сих пор стоит на дороге из Локриды в Фокиду (Окско Волжский район). Это какая-то причудливая скала в виде волка или это цепь гор. Вероятнее всего Локи- медвежья страна (совр. Коми). На границе с Коми и должен стоять окаменевший Волк или цепь гор так названная. Вот она на фото, сразу «выскочила» при наборе в поисковике слова «Волчья гора». «Волчья гора в Екатеринбургском уезде Пермской губернии, расположена на западном склоне Уральского хребта» в Коми. Коми-Медведь. Здесь снимался фильм «Золотая баба» в 1986 г.

Волчья гора в районе Екатеринбурга

Созвездие Лебедь (п.25)

Последний потомок династии Пернатых от Лебеди описан в греческих мифах. Это Орфей. Он среди высших Архангелов. На то, что в созвездии Лебедь скрыт именно Орфей, указывают сами мифы. Это значит, что Орфей в какое-то время стал царём страны Пернатых. Он сын музы КАЛЛИОПЫ (та, которая с торбой, записывала историю росов). Рядом созвездие его «Лира». «Душа Орфея выбрала жизнь Лебедя» и вознеслась в его образе на небо в виде созвездия «Лебедь». Выражение «прощальная лебединая песня» относится именно к Орфею. Что заставило его так страдать именно перед смертью. Почему прозвучал этот КРИК и к кому он был обращён». «Зевс убил его Перуном за разглашение божественных секретов. Говорят он ввёл мистерии Аполлона во Фракии ГеКаты в Эгине и подземной Деметры в Спарте».

Значит, когда Зевс решил захватить Фракию, Орфей выдал секрет непобедимости Зевса, пошёл против Зевса. «В МАКЕдонском ДЕЕ Дионис в отместку наслал на него МЕНАД». МАК цветок Деметры». «В начале менады (гл. 28 Грейвс) подождали, пока их мужья не войдут в храм Аполлона, жрецом которого был Орфей, а затем захватив оружие мужчин, оставленное у дверей, ворвались внутрь, перебили своих мужей и РАЗОРВАЛИ ОРФЕЯ НАДВОЕ. Голову его они швырнули в реку Гебр. В конце концов всё ещё поющую голову Орфея прибило к острову Лесбос». Менады тут действуют как специальная карательная служба из женщин.

Со слезами на глазах МУЗЫ собрали его останки и погребли в Либетре, у подножия горы Олимп. Менады пытались смыть с себя кровь Орфея в реке Геликон (деревья Ивы дали имя реки Геликон, которая течёт вокруг Парнаса священной реки МУЗ), но река ушла под землю и появилась через 4 мили». Таких рек две в России: Река Рагуша в Бокситогорском районе Ленинградской области и река Сим на Южном Урале. Это значит, Музы жили в стране Пернатых и были заодно с Орфеем-Лебедем. ИТАК. Последний Лебедь это потомок Орфея. Орфей среди ангелов имел имя Азазель (Аз из Азов, см.125, ниже). Он похоронен у горы Олимп. Аналог горы Олимп на Урале это гора Манарага (или Народная) (п. 143).

В страну Пернатых приходят Ог и Сигон.

Сведения об этом периоде сообщает библия. Там написано, что к власти приходят два Исполина, два брата Ог царь Вассанский (Крылатый Змей, см. 125) и Сигон царь Аморейский. Они приходят с ВОСТОКА. Сигон занимает северные земли в центре Русской равнины, а Ог занимает южные земли (г. Железноводск), по версии автора.

И тут выявляется просто потрясающий момент, оказалось, Ог и Сигон (Сихон, Сион), это ПАДШИЕ АНГЕЛЫ в книге Еноха. Они ВНУКИ АЗАЗЕЛЯ и СЕМИЯЗА-САМАЭЛЯ. Азазель и Самаэль властвовали на Русской равнине, но на их ВНУКАХ их власть закончилась. Её «ЗЕВС» закончил (бог росов). Они были провозглашены Падшими Ангелами, которые были изгнаны (в Грецию, Италию, запад, Скандинавию) и прокляты после победы в Войне Богов. Им была объявлена анафема на 1000 лет, за всё, что они сотворили с «росами» (северянами).

Заключение

-Итак. Центр Русской равнины это гнездо Гигантской Птахи Ястреба, потом Лебедя, которая властвовала на Гигантском Камне (геологическая «Русская Плита»-монолит АеГиПет). У неё 12 земель-земств, как у Самаэля 12 «крыльев», 5 своих и 7 чужих, так как он «СемиЯза», то есть владеет 7 языками (народами). Символ Солнце с Крыльями, как в Египте на Ниле (символ жены Самрау). Но на символе Египта имеются два Урея-Змея -Кобры. Такие два Урея со Львом есть на другой карте Руссии (Тартарии) в заголовке. Такие совпадения не случайны.

Символ Египта на Ниле-Крылатое Солнце со Змеями

Потом с Тихого океана из-за потопа прилетели другие «Птахи»- Голубь Ноя, Павлин Сима. Из этого гнезда вылетели сыновья Ноя Хам и Афет. Хам ушёл на Юг. Афет занял Запад, Север и Восток (вокруг «Руси»). Афет вернулся Орлом. Птица Ханаана неизвестна, там был культ бабочки, и она сгорела в Аиде от кометы или улетела в Западную Европу. Крылья у мифических животных говорят о том, что они ведут своё происхождение (родство) от страны Гигантского Птаха. В греческих мифах властители (центра Русской равнины, автор) названы «Гигантами», коих сверг Зевс. Русь –это Гигантская Птаха, сменившая Лебедя на Орла.

Флор, Фрол, Лавр, Лазарь, Пантелеймон, Афанасий, Марфа, Мария, Лука, Елизавета, Фока, Алексей (п.153, 143) оказались самими древними русскими именами именно центральной Руси до потопа. Потом после потопа появился Ной и на этих землях подселился сын Ноя Сим. От него появилось имя Симеон (автор). А вот имя Семён должно быть от СемиЯзы.

- В этой стране Пернатых на Русской равнине произошёл такой силы конфликт трёх сторон между восточными и западными пришельцами и «пернатыми» в центре, что пернатые проиграли и стали рабами Орлов росов и «Птичья страна» потеряла статус правящей, а крестьяне и её военная прослойка- смерды стали их рабами. Против них был применён Меч УрИила (П. 125). Несогласные с новым кумиром Афетом, стали применять акты самосожжения, как Фениксы, и покидать землю. Выселялись непокорные- староверы, старообрядцы, духоборы.

Купцы старообрядцы

Старообрядцы

Тот историк, который записал их песенные распевы, в которых они рассказывали свою историю, получил ценнейший исторический материал о жизни древнейшей Руси. У них символ «двуперстие», как у Боярыни Морозовой. Вот смотрите сами. Они не хотели признавать нового кумира Афетов и их символ «троеперстие».

Боярыня Морозова. Художник Суриков

-А начиналось всё вполне мирно. Всё было в пределах мирных договорённостей согласно «шертных грамот» (чертных), пока Самаэлем, Азазелем (Орфеем-Лебедем) не было совершено беспримерное по своему коварству и жестокости показательное убийство лидера пришельцев «Зевса» (Аса). «Зевсы» «в страхе бежали» в Египет на Ниле и Скандинавию. Самаэль был Семиязой, то есть владел 7 народами. В библии перечислены их лидеры: Евей, Рекем, Хур, Цур, Рева. Самаэль захотел быть единоличным властителем на Русской равнине и всей Евразии по наследному праву и он им стал.

Росы стали готовить ответную войну-месть. Был призван с Востока Илия с огненным оружием «Ором»-Уриил. С севера пожаловал Рюрик. Он и Михаил (в библии Исус Навин) свершили месть. Им были убиты 31 ханаанский царь (драконов) и 7 вышеперечисленных славянских царей (пернатых, дивов и змей). Илия в этой войне погиб. Погибли все соратники Рюрика Синеус и Трувор и сам Рюрик (п. 117 по версии автора). Они и шли сюда с лозунгом «смерть или победа» под «воинственный клич Афины Паллады, потрясший весь Олимп". Это был их последний шанс и они его использовали и удержались на Олимпе.

- Приблизительный порядок сменяемости властителей «Птичьей страны» следующий: СИСИФ-потом сын Орнитион с женой Собакой-Псицей, потом их сын Фока, потом Ксуф Воробей, потом Пелей с Теламоном с «муравьинным» войском и Герой, убивших Фоку. Потом пришла власть Львов-Нинов. Потом пришла власть Самаэля, Азазеля и Лебедя, а потом их внуков Гога и Магога. Гог это Георгий Жор. Георгий свергает власть Змея и Дракона. Тут в последние времена правила династия от Сима-Павлина (Семь Симеонов, Симеон Дивногорец). Потом их сменили Иваны Васильевичи, Рюрик и династия северян «Оленей» Ольговичей, потом пришла власть «росов».

-Название страны «Пернатых» с древности должна быть Руссия. Она на старинных картах первоначально так именовалась и имела два заголовка РУССИЯ на одном заголовке и РОССИЯ на заголовке рядом.

Также и на карте Московии 1706 г в заголовке написано «Русская Империя» (почёркнуто красным).

В эпосе «Урал-Батыр» должно быть Русская Лебедяния, но эпос «обашкирен», «опадишахен», а подлинника этого эпоса нет (п.163). Интересно, как свою землю называли духоборы, староверы, здесь жившие издревле. В википедии духоборы названы «этноконфессиональная группа русских, исторически русская религиозная секта». Русскими названы староверы, старообрядцы, жившие здесь до реформы Никона (до установления власти росов). Значит с древности Россия это Руссия. Потом это название заменили на «тартаров» на западных картах 18 в. На русских картах Ремезова 1701 г. тартар и татар нет вообще. На современных картах «Руссию» вы тоже не найдёте, там только Российская Федерация, и посторонний, глядя на неё, ни за что не догадается, что здесь живут русские (81%). Вопрос о происхождении слова «рус» (светлый) остаётся открытым.

- Такое впечатление, что вся русская древность осталась на южном звёздном полушарии. Там созвездия связаны не с Африкой, а с центром материка Евразия, где и зародилась современная человеческая цивилизация. Там на небе самое её начало. А возле южного полюса самые древние персонажи. Предыдущие цивилизации Исполинов и Гигантов нам мало ведомы. Там прямо по центру Южный КРЕСТ «Древней Крестьянии», Южная Корона и созвездия её древних героев. А в Северном полушарии имеется аналогичный Северный КРЕСТ в созвездии Лебедя. Пришли росы со своей Северной Короной и своим Крестом с «троеперстием» с главными лидерами Большой Медведицей (Урса Майор) и Малой Медведицей (РоссоМахой-Урса Минор) в центр Русской равнины и создали новую человеческую цивилизацию, собрав воедино всех русов (пернатых), но не без борьбы.

- Произошло невероятное. Вся восточная Держава (Афетов) переселилась на Русскую равнину и в Сибирь из-за природной катастрофы, но не без борьбы. Древняя борьба не стихает. Красные «Пернатые» (глубинный русский народ) победили «Белых» (глубинных словено-русов, северных русов) в последней гражданской войне 1924 г. Сейчас это единый русский народ, волнения улеглись. Это проявилось в Великой Отечественной Войне 1941-45 г.г. Славянские братские народы «покрошили» друг друга основательно и крошат до сих пор и скоро «растают». Это почувствовали азиатские народы и пошли сюда на замену.

-Итак, двое братьев Урал и Шульген приходят с Тихого океана и хотят закрепиться в элитах на Уральских горах и в стране Пернатых в центре Русской равнины, путём женитьбы на царевнах. Но не сложилось. Уралу достаётся самая престижная царевна от Солнца Лебедь. Но он погибает в стране Дивов. Шульгену (Медведю?) достаётся царевна Луна и он закрепляется здесь и сдруживается со Змеями. Потомки Шульгена и Урала продолжат внедрение в эти страны и добиваются успеха сначала на Урале, а потом в центре Русской равнины. Тут прототип Шульгена Архангел Михаил, правитель северной России. Он потомок Луны и Птахи Самрау.

Созвездие Самрау и его жены Солнца ФЕНИКС.

Самрау и его жене Солнцу должно быть посвящено очень крупное созвездие на небе в виде ПТИЦЫ. Вот созвездия, которые имеют названия птиц: Орёл (Ас), Лебедь (Орфей), Павлин (Сим?), Тукан, Райская птица, Журавль (Гермес?), Ворон, Голубь Ноя, Феникс. Отменённое созвездие Сова Нокта (мать Самаэля София, автор).

-Претендент на пару мужа и жену-Самрау и Солнца это «Птица Феникс» (лат. Phoenix, Phe) слева на Млечном Пути. Анкаа — самая яркая звезда в созвездии. Соседями являются (Белый) Журавль(Gruz-Груз) (Воевода?), Печь, Скульптор, Тукан и Южная Гидра. Феникс ассоциируется с мужчиной, а не с женщиной. Название отражает мифическую птицу, которая способна сначала сжигать себя, а затем возрождаться из пепла. Феникс часто упоминается в легендах многих народов. «Мифологическая долгоживущая птица, возрождающаяся после гибели. В древнеегипетской мифологии она называлась бенну, а в античной — связана с символом СОЛНЦА». С Солнцем связана жена Птаха Самрау. «Представлялась по величине и виду СХОЖЕЙ с ОРЛОМ, с ярко-красным или золотисто-красным оперением (как у петуха?). По распространённой версии мифа, предвидя свою смерть, ФЕНИКС осуществлял САМОСОЖЖЕНИЕ, после чего появлялся вновь из пепла, праха. Считалось, что феникс — единственная, уникальная особь своего вида. В метафорическом истолковании феникс — символ вечного обновления, бессмертия». «В раннем христианстве феникс постоянно встречается на погребальных плитах: здесь его значение — победа над смертью, воскрешение из мёртвых.

Созвездие Феникс слева

Птица Феникс. Она на Камне, Земле

На Руси у ФЕНИКСА были аналоги: ЖАР-птица и Финист (Ясный СОКОЛ)».

В геральдике феникса изображают поднимающимся из пламени. Елизавета I, так и Мария, королева шотландцев, выбрали феникса в качестве своей эмблемы. Они из Пернатых.

ИТАК. Здесь в одном созвездии Феникс спрятаны ДВОЕ муж и жена- Самрау и его жена Солнце-Ярило. Если на «Руси у ФЕНИКСА были аналоги: ЖАР-птица и ФИНИСТ ( Ясный СОКОЛ)», то претендент на жену Самрау Жар-Птица. Она из Ярославля, потому что Яр это Жар. Хотя символ Ярославля Медведь. Медведь более поздний властитель (росов). Жар Птица это Крылатое Солнце жена Самрау.

А Феникс мужской персонаж сам Самрау. В русских сказания это Финист Ясный Сокол. Сокол на гербе Суздаля, а Золотой Кречет (крупный сокол) на гербе города МенЗелинска (острог русских казаков, шляхтичей и «Чёрного Знамени» Уфимского наместничества). Может он здесь родился.

У китайцев Феникс это птица, похожая на Красного Петуха со шпорами, а у славян, «похожая на Орла».

Этот «орёл» с длинной шеей до странности похож на Лебедя-Гуся. Двуглавый «Орёл» причём БЕЛЫЙ (похожий на белых Лебедей) изображён на гербе древнего Афонского монастыря. Лебеди родоначальники русских-пернатых.

Петух угадывается в ВасИлиске. Его имя на латинском Phoenix (Фоеникс) стало русским именем Афоня, Афанасий, Стефан, Афон по версии автора. Афонские монастыри самые знаменитые и древние прибежища Фениксов. Святая гора Афон известна всему миру. Там есть русская Лавра. Там память о Фениксе осталась. В сказке Финист сейчас обитает в 12 чертоге. Там его и ищите за 12-ой чертой.

Лавра Св. Афанасия

Герб СССР и России указывают на Страну Пернатых.

Герб СССР это откровенный намёк на то, что в центре Русской равнины находился «Египет» Фока-русский первоначальный Египет. Он похож на символ Египта. Восходящее Солнце с ЛУЧАМИ и с «КРЫЛАМИ» из колосьев пшеницы (символ матери земли Деметры), а в центре Земной Шар, который «катит» Сисиф. Он праотец Крылатых.

Страны Пернатых касается и герб России- «Двухглавый Орёл». Он похож на созвездие Феникс. В одном созвездии Феникс спрятаны ДВОЕ муж и жена, «похожие на орлов» (Гуси Лебеди смешанные с Орлами), как в этом гербе России. Когда Константин пришёл в Византию, он изгнал оттуда Арианов (Драконов) и сменил символику, поставив в гербе свой «Пернатый» род, вместо арианского (Дракона). Так появилось на гербе слияние двух родоначальников Птичьей страны-двух «похожих на орлов» птиц: Гигантской Птахи Самрау и его жены Солнца - Птица Феникс.

